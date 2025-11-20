España

Este elemento en tu cocina es un “asesino silencioso”: está relacionado con la aparición de asma y cáncer

Es un problema fácil de erradicar pero puede ser muy perjudicial si no lo cambias a tiempo

heladera, nevera, dibujos infantiles, imanes,
heladera, nevera, dibujos infantiles, imanes, cocina tradicional, cocina hogareña, ambiente hogareño, hogar, casa familiar - (Imágen Ilustrativa Infobae)

Existe en tu hogar algo que debes tener en cuenta. La preocupación por la calidad del aire ha cobrado especial relevancia tras la publicación de un estudio de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos, que ha puesto de manifiesto la relación entre el uso de cocinas de gas y la aparición de enfermedades como el asma y el cáncer.

Según los datos recogidos por Blic, uno de cada ocho casos de asma infantil podría estar vinculado a la utilización de estos aparatos, lo que ha llevado a las autoridades estadounidenses a plantearse la posibilidad de restringir o incluso prohibir su uso. El informe de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados Unidos, citado por Blic, subraya que, aunque las cocinas de gas siguen siendo uno de los electrodomésticos más habituales en los hogares, cada vez son más los estudios que alertan sobre los riesgos para la salud asociados a su funcionamiento.

Entre las alternativas consideradas más seguras, destacan las placas eléctricas y de inducción, que no generan las mismas emisiones nocivas. Para quienes no pueden prescindir del gas, los expertos recomiendan adoptar medidas que permitan reducir la exposición a sustancias peligrosas.

Impacto en la calidad del aire interior

El proceso de cocción con gas implica la combustión de este combustible, lo que da lugar a la emisión de compuestos como los óxidos de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno (NOx). Estas sustancias pueden irritar y dañar los pulmones, además de liberar monóxido de carbono, partículas y formaldehído, todos ellos con efectos adversos sobre los sistemas respiratorio y cardiovascular. Sin embargo, la contaminación no se limita al momento en que la cocina está en funcionamiento: diversos estudios han confirmado que las instalaciones de gas continúan emitiendo sustancias tóxicas incluso cuando el aparato está apagado.

Con el objetivo de fomentar el desarrollo del biometano en España, se ha presentado la plataforma 'Gas verde, sí'. Han apoyado el lanzamiento representantes del sector agrario (ASAJA), industrial (ASCER), instaladores (FEGECA), o sector del gas (Nedgia, Redexis, Madrileña de Gas, Nortegas y Gas Extremadura) en un evento celebrado en Madrid. Durante la jornada, los expertos han analizado los beneficios económicos y medioambientales del gas verde. La reducción de emisiones, la creación de empleo y el desarrollo de la economía rural han destacado entre los puntos clave. Frente a estas ventajas, la plataforma no pide subvenciones, reclama una regulación que impulse el desarrollo del gas verde, elimine barreras y facilite que hogares, empresas e industria puedan elegir libremente la alternativa sostenible que mejor se adapte a sus necesidades. Contra los retos la plataforma 'Gas verde, sí' advierte que la producción nacional de gas verde podría cubrir el 100% de la demanda energética de los hogares, generar más de 21.000 empleos directos y atraer más de 40.000 millones de euros de inversión privada.

El benceno, un carcinógeno reconocido, resulta especialmente preocupante. Un estudio de PSE Health Energy, citado por Blic, ha detectado la presencia de benceno en el 99% de las muestras de aire recogidas en viviendas de California. Junto a este compuesto, también se han identificado xileno, tolueno y etilbenceno, todos ellos relacionados con un mayor riesgo de problemas respiratorios y enfermedades malignas.

Durante la cocción, las concentraciones de benceno aumentan de forma significativa, hasta el punto de que la contaminación generada por las cocinas de gas puede equipararse a la exposición pasiva al humo del tabaco. Seth Shonkoff, de PSE Health Energy, ha señalado a Blic que “las concentraciones de benceno en interiores pueden ser similares a las de una casa ocupada por fumadores, incluso cuando la estufa no está en uso”.

Soluciones y alternativas para reducir la exposición

Entre las recomendaciones de los expertos recogidas por Blic, destaca la utilización de la campana extractora durante la cocción como una de las formas más eficaces de reducir la contaminación en el hogar. Este sistema permite extraer el aire contaminado generado por la llama y expulsarlo al exterior, lo que disminuye de manera considerable la exposición dentro de la vivienda, aunque parte de la contaminación se transfiera al entorno exterior.

Extractor de la cocina. (Adobe
Extractor de la cocina. (Adobe Stock)

En los casos en que no se dispone de campana extractora, abrir una ventana puede ayudar a ventilar el espacio, y el uso de un ventilador que dirija el aire hacia fuera potencia este efecto. No obstante, la opción más fiable para eliminar el riesgo es optar por modelos eléctricos, que no generan óxidos de nitrógeno ni benceno.

Las cocinas eléctricas funcionan calentando resistencias metálicas, mientras que las placas de inducción emplean un campo electromagnético que calienta únicamente el recipiente, sin desperdiciar energía ni calentar la superficie. Según la información publicada por Blic, la inducción se considera la tecnología más rápida y eficiente entre las disponibles en la actualidad.

