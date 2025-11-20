César Cadaval (Los Morancos) habla de su cambio físico tras perder 12 kilos: “Mi mujer es la culpable”

Los Morancos, Jorge y César Cadaval, visitan el plató de 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Este miércoles, 19 de noviembre, Los Morancos regresaron al plató de El Hormiguero en Antena 3. El dúo formado por los hermanos Jorge y César Cadaval acudió al programa presentado por Pablo Motos con motivo de la promoción de ‘Bis a Bis’, el espectáculo que ofrecen en el Teatro Capitol de Madrid hasta el 30 de noviembre. La visita permitió a los humoristas analizar su trayectoria y exponer detalles tanto de sus proyectos actuales como de los nuevos espectáculos que están preparando.

El paso de Los Morancos por el programa estuvo marcado por su característico humor, presente desde su entrada al plató. Jorge Cadaval subrayó ante las cámaras la importancia de afrontar la vida a través del sentido del humor, una enseñanza que, según contó, heredaron de su padre: “El sentido del humor es importantísimo para todo. Incluso cuando tienes a la gente encima, si te ven reírte dicen: ‘A este no lo mato’”, transmitió, animando a los espectadores a tomarse las dificultades con menos seriedad.

Cesar y Jorge Cadaval en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Durante la conversación, César Cadaval habló sobre su cambio físico tras haber perdido peso desde su última visita al programa. Según explicó, ha contado con el apoyo de su mujer y de una amiga para este proceso. “Tengo una amiga mía y mi mujer, que son las culpables de que esté así”, ha revelado, sin entrar en más detalles. Aunque Pablo Motos mostró un gran interés por saber cuál es “el secreto”. Sin embargo, el invitado no quiso proporcionar esta información.

“Ha perdido 12 kilos”, ha manifestado su hermano, Jorge Cadaval, quien ha sacado a la luz que nunca ha sido aficionado al chorizo: “Nunca me he comido un bocadillo de chorizo, no me ha gustado”, confesó. Sin embargo, los hermanos evitaron dar detalles explícitos sobre su dieta.

El programa presentado por Pablo Motos recibe esta semana a nuevos rostros conocidos

¿Gastronomía asiática o española?

Los Morancos también compartieron impresiones sobre su reciente viaje a Japón. Jorge Cadaval explicó que, si bien disfrutaron de la gastronomía nipona, no cambiaría algunos alimentos españoles por los japoneses. “Los pasteles son malísimos, se te quedan aquí”, explicó, en referencia a su experiencia con la repostería japonesa. Añadió que “muchas cosas están buenísimas, se come de 10 en Japón, pero hay pasteles que son infumables”, una observación que provocó risas entre el público. A pesar de las diferencias culinarias, animó a los espectadores a descubrir la cultura japonesa y destacó la limpieza del país como uno de sus principales atractivos.

Ha pasado poco más de un año desde que Los Morancos visitaron por última vez El Hormiguero para presentar el mismo espectáculo. En aquella ocasión, en septiembre de 2024, el dúo protagonizó una broma dirigida a Pablo Motos. César Cadaval fue reconocido como invitado Infinity, tras alcanzar veinte participaciones en el programa, lo que sirvió de pretexto para que Jorge fingiese molestia al no haber recibido el mismo homenaje. El ambiente, inicialmente distendido, se tornó aparentemente tenso a medida que avanzaba la broma, hasta el punto de que Jorge sugirió que podría abandonar el plató. Pablo Motos, sorprendido y preocupado por la posibilidad de un enfrentamiento en directo, reconoció que llegó a inquietarse antes de que finalmente los humoristas revelaran que todo formaba parte de una actuación previamente acordada.