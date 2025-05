Jorge y César Cadaval (‘Los Morancos’), atrapados en el AVE por el robo de cable: así ‘amenizaron’ la espera al resto de pasajeros

Los Morancos han sido dos de los viajeros atrapados en el AVE tras el robo de cable.

El caos ha vuelto a ser la nota dominante en la línea de AVE que une Sevilla y Madrid. Cuando aún no se ha olvidado lo sucedido tras el apagón del pasado lunes 28 de abril, cuando cientos de personas se quedaron atrapadas en los vagones ante la ausencia de electricidad, los viajeros de este domingo han vivido una situación similar. Más de 10.000 pasajeros se han quedado atrapados o han llegado con demora a sus destinos por el robo de cable en la línea que une la ciudad del Guadalquivir con la capital española, en ambas direcciones.

Los robos de cable y el corte de los mismos se han producido en los términos municipales de Los Yébenes, Toledo, (puntos kilométricos 92/850 y 93/600) y Manzaneque, Toledo, (puntos kilométricos 101/400 y 102/200), “afectando a las instalaciones de señalización de la línea, lo que está provocando retrasos en el servicio”.

Dos de esas personas que se quedaron atrapadas fueron los hermanos Jorge y César Cadaval, conocidos popularmente como Los Morancos. Una vez en casa, el dúo no dudó en entrar en directo en el programa La mirada crítica para explicar lo sucedido. “Llevamos desde las ocho y media de la tarde”, comenzó explicando César, que añadía que poco después de salir de la estación de Atocha se quedaron sin luz, únicamente con la generada por los móviles.

“Se ha ido la luz del tren, hemos estado sin luz y solo con los móviles. El personal del tren tengo que decir que es maravilloso. Ha venido la gente de seguridad de una estación de cerca para traer agua caliente para que un niño pudiera que tomar biberones”, comentó César a Ana Terradillos. Si bien este punto era positivo, el andaluz ha criticado las condiciones en las que estaban: “Imagina los baños, que no se podía entrar, el olor... Y la falta de información. Nos han traído agua a las cinco de la mañana. Todo a oscuras. Un desastre”.

Y seguía: “Nosotros hemos terminado en el Teatro Capitol a las 7 de la tarde y cogemos el AVE de las 8 siempre, porque estamos todos los fines de semana ahí, en Madrid. El tren no ha salido a las ocho, ha salido a las ocho y media, si está la vía estropeada... ¿Para qué salimos? A la media hora o cuarenta minutos se para el tren. Se va la luz, nos dicen que estamos con la batería de emergencia, y en diez minutos se nos fue la luz".

Amenizando la espera con humor

Sin duda, la situación no ha sido cómoda para nadie, pero César y Jorge, lejos de esperar sin hacer nada, decidieron poner su granito de arena y hacer lo que mejor se les da: entretener. Divertidos y cercanos, los Cadaval convirtieron el vagón en su escenario, ayudando a rebajar la tensión del ambiente y haciendo la espera mucho más amena.

Los vídeos no tardaron en llegar a las redes sociales, donde muchos aplaudir su iniciativa. En uno de ellos se puede ver a César diciendo que había preparado kits de supervivencia, aunque ya se los había comido. “Yo me había hecho kits de supervivencia, ¿sabes? Pero me los he comido ya”, afirmaba, despertando las risas de su improvisado público.

“Llegaba a las 22:30, pero nos hemos equivocado. ¿A qué hora vamos a llegar? Que nos lo diga la Renfe”, cantaba el humorista en otro de los vídeos.

Y aunque ayudaron todo lo que pudieron, llegó un momento en el que tocó descansar, pues el encierro duró horas. “Al principio le dimos la alegría a la gente y estaban todos encantados, pero a las 3:00 de la mañana había que respetar a la gente que dormía”, contaba a Terradillos.

Su mayor crítica es que “nos han traído agua a las 5:00 de la mañana y hemos estado en todo momento a oscuras, un desastre”.