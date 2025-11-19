Un queso catalán hecho con leche de búfala en el pueblo de Moià se corona como uno de los mejores del mundo

Queso Sarró de Búfala (Quesería Montbru)

Todos hemos probado, o, al menos, hemos oído hablar, de la Mozzarella di Bufala, uno de los quesos por excelencia del patrimonio culinario italiano y un imprescindible en la carta de pizzerías y en tiendas de productos ‘gourmet’. Pero pocos saben que, en España, también se hace un excelente queso de búfala; incluso, uno de los mejores del mundo.

Así lo han determinado los World Cheese Awards, el certamen internacional más prestigioso del sector quesero y por ello conocidos popularmente como los ‘Oscar de los quesos’. Estos premios reparten cada año medallas de bronce, plata y oro a quesos llegados de todo el mundo; en esta edición, con más de 5.244 quesos participantes procedentes de 46 países distintos. Además, entrega anualmente sus medallas ‘Super Gold’, los galardones más ansiados que conceden a un queso el estatus de ser uno de los mejores de todo el planeta.

En la edición celebrada en Berna (Suiza) este 2025, 20 quesos españoles han alcanzado esta máxima distinción, siendo uno de ellos el Queso Sarró de Búfala, un producto catalán elaborado por Formatgeries Montbrú, una quesería familiar ubicada en Moià, un municipio de la provincia de Barcelona.

El premiado es un queso semicurado, con un aroma muy particular que le concede su singular materia prima, la leche de búfala. Esta está presente en un 70%, mientras que el 30% restante procede de la cabra Este producto sufre una maduración lenta de unos cuatro meses, que le confiere una textura semidura y compacta. Llama la atención por su curiosa forma de saco, el ‘sarró’ que le da nombre y que evoca el paño que usaban los pastores. El jurado de expertos que ha entregado los premios destacaba de este producto su aroma limpio, su textura impecable y su carácter propio.

Queso semicurado de búfala (Montbrú)

Este producto está disponible en la web de la quesería, así como en tiendas de proximidad de Barcelona. En cuanto a su coste, el kilogramo sale a unos 35 €, mientras que la pieza entera de 1,5 kg tiene un precio de 53,27 euros. En cuanto al maridaje, la propia quesería nos recomienda combinarlo con un blanco afrutado por sus notas amargas y, en caso de querer incluirlo en nuestra cocina, usarlo como postre, acompañado de higos secos o membrillo.

Una quesería familiar en la masía Montbrú

La familia Antúnez Llonch se encuentra al frente de esta quesería, la cual tiene como sede y origen la masía Montbrú, situada sobre una colina que predomina el pueblo de Moià y construida en el año 1450. En ella se producían quesos, que se tenga registro, desde principios del siglo XIX, aunque no fue hasta 1981 cuando la familia llega a esta edificación con un rebaño de cabras como fuente de ingresos para la economía familiar. Ocho años después, se constituyen legalmente como quesería, especializada en quesos frescos y quesos semi-curados de cabra.

En su nuevo obrador, Formatges Montbrú trabaja en la actualidad con leche de cabra, búfala, oveja y vaca, elaborando piezas que consiguen reflejar la singularidad del territorio y la tradición quesera catalana. El reconocimiento recibido este año se suma a otros éxitos pasados de la casa: en 2019, Montbrú ya recibió un premio Super Gold por su Sarró de cabra, considerado entonces uno de los mejores quesos de cabra de corteza enmohecida del mundo.

Según explica Oriol Antúnez, maestro quesero de Montbrú, este nuevo reconocimiento “es una enorme satisfacción y un aval a nuestro compromiso con la calidad y el cuidado artesanal. También demuestra que Cataluña es tierra de grandes quesos y que podemos competir al máximo nivel internacional”.