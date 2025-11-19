España

Un queso catalán hecho con leche de búfala en el pueblo de Moià se corona como uno de los mejores del mundo

Los premios World Cheese Awards han galardonado a una veintena de quesos españoles con la medalla ‘Super Gold’

Guardar
Queso Sarró de Búfala (Quesería
Queso Sarró de Búfala (Quesería Montbru)

Todos hemos probado, o, al menos, hemos oído hablar, de la Mozzarella di Bufala, uno de los quesos por excelencia del patrimonio culinario italiano y un imprescindible en la carta de pizzerías y en tiendas de productos ‘gourmet’. Pero pocos saben que, en España, también se hace un excelente queso de búfala; incluso, uno de los mejores del mundo.

Así lo han determinado los World Cheese Awards, el certamen internacional más prestigioso del sector quesero y por ello conocidos popularmente como los ‘Oscar de los quesos’. Estos premios reparten cada año medallas de bronce, plata y oro a quesos llegados de todo el mundo; en esta edición, con más de 5.244 quesos participantes procedentes de 46 países distintos. Además, entrega anualmente sus medallas ‘Super Gold’, los galardones más ansiados que conceden a un queso el estatus de ser uno de los mejores de todo el planeta.

En la edición celebrada en Berna (Suiza) este 2025, 20 quesos españoles han alcanzado esta máxima distinción, siendo uno de ellos el Queso Sarró de Búfala, un producto catalán elaborado por Formatgeries Montbrú, una quesería familiar ubicada en Moià, un municipio de la provincia de Barcelona.

El premiado es un queso semicurado, con un aroma muy particular que le concede su singular materia prima, la leche de búfala. Esta está presente en un 70%, mientras que el 30% restante procede de la cabra Este producto sufre una maduración lenta de unos cuatro meses, que le confiere una textura semidura y compacta. Llama la atención por su curiosa forma de saco, el ‘sarró’ que le da nombre y que evoca el paño que usaban los pastores. El jurado de expertos que ha entregado los premios destacaba de este producto su aroma limpio, su textura impecable y su carácter propio.

Queso semicurado de búfala (Montbrú)
Queso semicurado de búfala (Montbrú)

Este producto está disponible en la web de la quesería, así como en tiendas de proximidad de Barcelona. En cuanto a su coste, el kilogramo sale a unos 35 €, mientras que la pieza entera de 1,5 kg tiene un precio de 53,27 euros. En cuanto al maridaje, la propia quesería nos recomienda combinarlo con un blanco afrutado por sus notas amargas y, en caso de querer incluirlo en nuestra cocina, usarlo como postre, acompañado de higos secos o membrillo.

Una quesería familiar en la masía Montbrú

La familia Antúnez Llonch se encuentra al frente de esta quesería, la cual tiene como sede y origen la masía Montbrú, situada sobre una colina que predomina el pueblo de Moià y construida en el año 1450. En ella se producían quesos, que se tenga registro, desde principios del siglo XIX, aunque no fue hasta 1981 cuando la familia llega a esta edificación con un rebaño de cabras como fuente de ingresos para la economía familiar. Ocho años después, se constituyen legalmente como quesería, especializada en quesos frescos y quesos semi-curados de cabra.

El método para guardar el queso que hace que dure más tiempo y tarde en aparecer el moho, según una experta.

En su nuevo obrador, Formatges Montbrú trabaja en la actualidad con leche de cabra, búfala, oveja y vaca, elaborando piezas que consiguen reflejar la singularidad del territorio y la tradición quesera catalana. El reconocimiento recibido este año se suma a otros éxitos pasados de la casa: en 2019, Montbrú ya recibió un premio Super Gold por su Sarró de cabra, considerado entonces uno de los mejores quesos de cabra de corteza enmohecida del mundo.

Según explica Oriol Antúnez, maestro quesero de Montbrú, este nuevo reconocimiento “es una enorme satisfacción y un aval a nuestro compromiso con la calidad y el cuidado artesanal. También demuestra que Cataluña es tierra de grandes quesos y que podemos competir al máximo nivel internacional”.

Temas Relacionados

QuesosProductos EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tita Cervera defiende al rey Juan Carlos I tras sus polémicas memorias: “Ha sido un gran rey para España, ya está bien de tonterías”

La baronesa Thyssen ha dado la cara por el padre de Felipe VI, quien se encuentra en el centro de los focos tras la publicación de ‘Reconciliación’, sus memorias

Tita Cervera defiende al rey

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

Caos en ‘La Revuelta’: por primera vez un espectador se niega a seguir las indicaciones del programa

Por primera vez en el programa, el elegido del público se ha negado a sentarse en el famoso bidé y a salir a hablar con el presentador

Caos en ‘La Revuelta’: por

Estos son los errores que cometen las familias a la hora de heredar: “Puede parecer absurdo, pero es muy frecuente”

La guía del abogado Xavi Abat advierte sobre plazos fiscales, riesgos de la aceptación tácita y particularidades normativas territoriales que pueden encarecer o complicar el proceso sucesorio

Estos son los errores que

La regulación excesiva frena la innovación en inteligencia artificial en Europa

Empresas emergentes y líderes del sector alertan sobre el impacto negativo de las normativas fragmentadas, que dificultan la expansión, retrasan la llegada de avances médicos y desincentivan la inversión en proyectos disruptivos

La regulación excesiva frena la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP recorta distancias con

El PP recorta distancias con el PSOE en el CIS de la ruptura de Junts con el Gobierno y la dimisión de Mazón

Rozalén sorprende a los pacientes de La Paz con un concierto sorpresa tras su regreso de Las Vegas

Un agricultor sufre un accidente de tráfico y el seguro no le paga porque cuestiona las secuelas que le dejó: el juez obliga a indemnizarle con 21.667 euros

El juez deja en libertad a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión al quedar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los errores que cometen las familias a la hora de heredar: “Puede parecer absurdo, pero es muy frecuente”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Iberia sorprende y se coloca por delante de la ‘low cost’ Ryanair en el ranking europeo de las aerolíneas más baratas de 2025

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

La Vuelta Ciclista a España

La Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por Canarias debido a la presencia del equipo israelí

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”