Grace Kelly: diez atuendos que definieron su legado como un ícono de estilo

Antes de convertirse en princesa, Grace Kelly fue una de las actrices más solicitadas de Hollywood durante los años 50. (WikiCommons/Pierre Tourigny from Gatineau)

Hace 43 años, Grace Kelly falleció, pero su legado como referente indiscutible de la moda y la elegancia continúa más vigente que nunca.

Desde sus días en el cine de Hollywood hasta su vida como Princesa de Mónaco, supo construir un lenguaje visual basado en la sobriedad, el equilibrio y la absoluta vigencia de sus elecciones.

Sus looks, admirados y analizados generación tras generación, siguen presentes tanto en ceremonias de alfombra roja como en colecciones de diseñadores actuales. A continuación, se detallan diez de los estilismos más memorables que definieron el legado de la princesa.

1- Vestido satinado azul celeste con guantes largos

Grace Kelly sostiene el Oscar en 1955 con un vestido de satén azul celeste y guantes blancos (The Grosby Group)

La noche del 30 de marzo de 1955, Grace Kelly asistió a la ceremonia de los Premios Oscar en el RKO Pantages Theatre de Los Ángeles. Lució un vestido largo de satén azul celeste con tirantes finos y escote recto, obra de Edith Head, que acompañó con guantes largos blancos y un cinturón del mismo tono.

La actriz, que recibió la estatuilla a Mejor Actriz por “The Country Girl”, instaló un arquetipo de elegancia que se tomó como referente para el vestuario de gala. La sencillez de la silueta y el equilibrio de los accesorios consolidaron su imagen en la memoria colectiva.

2- Vestido metálico brocado y accesorios blancos

Durante un acto en Mónaco, Grace Kelly deslumbra con vestido de brocado metálico y accesorios clásicos (The Grosby Group)

En los eventos de gala posteriores a su boda con el príncipe Rainiero III, ya instalada en Mónaco, Kelly vistió un vestido largo de brocado metálico de escote cerrado y manga corta. La prenda presentaba una textura reflectante que sumaba modernidad al clasicismo ceremonial.

Completó el look con guantes largos blancos, un ramo pequeño de flores y zapatos de tacón metalizado cerrado.

Este estilismo demuestra la capacidad de la princesa para adoptar materiales novedosos sin perder la sobriedad que definía su presencia, marcando el paso entre la estrella de cine y la integrante de la realeza.

3- Remera bordó metalizada y pantalón blanco

Lejos de los actos oficiales, en la década de 1970, Grace Kelly posó en una sesión fotográfica en Estados Unidos con una blusa de satén morado de cuello alto y manga larga, acompañada de pantalón blanco de talle alto y corte recto.

Sobre uno de sus hombros reposaba una estola verde oscuro y cubría sus brazos con guantes largos marrones. Los interiores elegantes enmarcaban un look pensado para la sofisticación moderna, confirmando que la princesa supo incorporar con naturalidad las tendencias sin renunciar a su esencia atemporal.

4- Falda acampanada y remera blanca con cinturón ancho

Grace Kelly elige blusa blanca y falda acampanada para el Festival de Cannes en 1955 (Cinematic)

Durante el Festival de Cannes de 1954, Kelly fue fotografiada con una blusa blanca de manga larga y cuello abierto, combinada con falda acampanada de tono claro y bordados geométricos.

El conjunto sumaba un cinturón ancho oscuro, zapatos de tacón blanco y una pulsera voluminosa. La imagen, tomada en un jardín, ilustra cómo reinterpretó la elegancia incluso en ambientes distendidos y de día. La naturalidad de esa composición continúa siendo fuente de inspiración para creadores y expertos en estilismo.

5- Vestido rosa y volados, 1966

La Princesa de Mónaco participa en el desfile por el Día de la Independencia en Filadelfia con vestido rosa de organza y tocado floral (Sipa via AP Images)

En el desfile de Sevilla, junto a sus esposo el príncipe Raniero III en 1966, eligió un vestido de organza rosa pastel, con mangas amplias y volantes decorados con encaje. Se sumó un escote en V y un tocado floral, en sintonía con la festividad y el entorno.

Vista entre la multitud y junto a figuras como Sean Connery, la princesa demostró que podía integrar el estilo romántico a contextos públicos, manteniendo la coherencia y el refinamiento adecuados en cada situación.

6- Compromiso real, Filadelfia, 1956

En su compromiso con el príncipe Rainiero, Grace Kelly lleva vestido-abrigo marfil y broche floral (Battman)

Durante el acto que marcó su compromiso con el príncipe Rainiero III en Filadelfia, en enero de 1956, Kelly lució un vestido-abrigo de color marfil con falda amplia estilo años 50, mangas largas y cuello camisero. El tejido tenía un ligero efecto satinado con pequeños puntos en relieve.

Como adorno, un broche floral en la solapa izquierda. Con esta elección fortaleció la estética clásica que la caracterizaba y subrayó la importancia de los detalles en la moda de compromiso formal.

7- Llegada a Mónaco, abril de 1956

Llegada de Grace Kelly a Mónaco con abrigo-capa beige, vestido claro y bolso estructurado (AP Photo)

En su llegada a Mónaco antes de la boda, en abril de 1956, Grace Kelly fue capturada vistiendo un vestido de día claro con un abrigo-capa de pelo beige. Sus accesorios incluían guantes blancos, zapatos de salón oscuros y un bolso estructurado oscuro.

Acompañada por el príncipe Rainiero III, su primera imagen en el principado consolidó la identidad visual de la futura princesa, marcada por la discreción, el orden y la coherencia cromática.

8- Mónaco, finales de los años 50

Paseo de Grace Kelly por Mónaco con abrigo de piel, vestido oscuro y la bolsa Kelly

Durante los últimos años de esa década, Grace Kelly acostumbraba a recorrer las calles de Mónaco con estilismos que conjugaban practicidad y exclusividad.

Uno de los más recordados corresponde a un vestido entallado de manga corta y escote redondo en tono oscuro, abrigo largo de piel claro, gafas oscuras, collar de cuentas y la famosa bolsa Hermès Kelly. Completó el atuendo con guantes blancos y labios maquillados. Esta composición, todavía vigente, subraya cómo los accesorios lograban transformar un look diario en sinónimo global de sofisticación.

9- Boda religiosa, Palacio de Mónaco, 19 de abril de 1956

Grace Kelly con su vestido de novia de encaje y seda durante la ceremonia en el Palacio de Mónaco (Moviestore)

El 19 de abril de 1956, durante la boda religiosa celebrada en el Palacio de Mónaco, Kelly pasó a la historia de la moda nupcial con un vestido de novia confeccionado en encaje de Bruselas y tafetán de seda, obra de Helen Rose.

El diseño, con cuerpo ajustado, cuello alto, mangas largas y falda extensa con cola estructurada, se acompañó de velo bordado y una tiara sencilla. La imagen de la princesa con este look se convirtió en referente absoluto para el diseño de vestidos de novia durante generaciones.

10- Banquete de bodas, Palacio de Mónaco, 19 de abril de 1954

En el banquete real, Grace Kelly lleva vestido de satén azul hielo y abrigo a juego (The Grosby Group)

En el banquete posterior a la ceremonia religiosa, llevó por un vestido de satén azul hielo con escote recto y tirantes finos, acompañado de un abrigo corto a juego. Añadió guantes largos de satén blanco y un peinado recogido clásico, cerrando la jornada con otra muestra de refinamiento y coherencia.

El atuendo se asoció siempre a la celebración y el protocolo real, siendo replicado en galas y vestidos de fiesta en las décadas siguientes.