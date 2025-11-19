La solución definitiva para quitar la grasa de la bandeja del horno con solo tres elementos, según una experta

Esponja de metal, virulana, steel wool scrubber, limpieza, hacks de cocina, oxido, limpieza de cocina (Imagen ilustrativa Infobae)

La limpieza de la bandeja del horno, una de las tareas más postergadas en muchas cocinas, puede resolverse con un método sencillo y económico que combina elementos presentes en la mayoría de los hogares. La especialista en limpieza Elisabet Jiménez, conocida en redes como @huele.a.limpio, comparte una técnica que permite retirar grasa incrustada y restos quemados. Su propuesta combina limón, bicarbonato de sodio, agua caliente y un trozo de papel de aluminio.

Según detalló el medio digital El Mueble, la bandeja del horno acumula restos de aceite, comida pegada y azúcares que, con cada uso, forman una capa oscura difícil de remover. Además de ser un problema estético, esta suciedad puede afectar el sabor de los platos al horno y convertirse en un foco de bacterias si no se elimina con regularidad. Por eso, Jiménez insiste en que vale la pena adoptar un método eficaz para mantener este utensilio culinario en buen estado.

El procedimiento que comparte la experta se basa en crear una pasta limpiadora capaz de ablandar la grasa y permitir que el papel de aluminio actúe como un estropajo. Para aplicarlo, solo hace falta colocar la bandeja sobre una superficie plana y agregar, en ese orden, agua caliente, jugo de medio limón y media taza de bicarbonato. La mezcla reacciona hasta volverse espesa. Luego, se hace una bola con un trozo de papel de aluminio y se utiliza para extender la pasta y comenzar a frotar. Según Jiménez, esta bola funciona bien porque, a diferencia de un estropajo tradicional, arrastra la suciedad sin dañar el metal.

Un método sencillo para una limpieza profunda

La experta recomienda trabajar especialmente sobre las zonas donde la grasa está más adherida. Una vez terminado el frotado, se debe enjuagar con abundante agua caliente y repetir el proceso si quedan restos visibles. Si la suciedad está muy incrustada, una alternativa es dejar la bandeja en remojo con agua caliente y un poco más de limón. El paso final es secarla por completo con un paño limpio para evitar que el metal se oxide. Este punto, afirma, suele olvidarse y es clave para prolongar la vida útil del utensilio.

Una cocina recién limpiada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco del papel de aluminio no solo sirve para la bandeja del horno. Jiménez menciona otros usos en el hogar que pueden simplificar tareas cotidianas. Uno de ellos es reducir la electricidad estática de la ropa en la secadora. Basta con introducir una bola mediana de aluminio junto con las prendas para evitar que se adhieran entre sí. Otro recurso consiste en limpiar la base de la plancha. Cuando oscurece o se pega suciedad, se puede extender una hoja de aluminio sobre la tabla de planchar y pasar la plancha caliente —sin vapor— varias veces para que desprenda los restos acumulados.

El papel de aluminio también puede emplearse para afilar tijeras sin necesidad de herramientas especiales. El procedimiento es simple: se doblan varias capas de papel hasta obtener un pequeño bloque, y se realizan varios cortes con las tijeras sin filo. El roce con el material contribuye a recuperar la capacidad de corte de forma rápida.

El método difundido por Jiménez gana popularidad porque no requiere productos exclusivos ni técnicas complejas. Además, se adapta a rutinas domésticas con poco tiempo disponible y evita los olores fuertes de algunos desengrasantes comerciales. Su propuesta se enmarca en una tendencia creciente a utilizar ingredientes naturales para el mantenimiento del hogar, aprovechando su accesibilidad y su bajo coste. Para quienes buscan mantener la bandeja del horno limpia sin dedicar demasiado esfuerzo, esta técnica ofrece una solución práctica. “Con unos minutos y lo que ya tienes en casa, la bandeja queda como nueva”, afirma.