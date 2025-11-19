Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez se dirige al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, este miércoles. (EFE/ JJ. Guillén)

Los casos de corrupción que afectan al entorno del gobierno y del PSOE han vuelto a protagonizar el cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. El líder de la oposición tenía planeado preguntar al jefe del Ejecutivo por la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, pero entraba en todas las quinielas que acabaría colando en su intervención el último informe de la UCO sobre el ex secretario de Organización socialista.

“Usted ha dicho que esta legislatura se puede pasar sin Presupuestos Generales del Estado. ¿Cuánto tiempo piensa seguir así“, ha comenzado su intervención el líder del PP. Feijóo ha acusado además a Sánchez de bloquear las iniciativas legislativas impulsadas por su partido en el Congreso y el Senado, entre ellas las bajadas de impuestos o el plan contra multirreincidencia, que según él cuentan con apoyos para salir adelante. ”Usted se ha declarado insumiso. Para sacar algo adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al PSOE?“, le ha preguntado.

La cifra no era al azar. Feijóo ha hecho referencia al presunto cobro de comisiones ilegales que Cerdán percibió a cambio de utilizar su posición política para influir en proyectos internacionales en Marruecos y Gabón, con el fin de favorecer adjudicaciones a Acciona. Las comisiones, según los agentes, eran canalizadas presuntamente a través de Servinabar, la empresa navarra controlada por su amigo Joseba Antxon Alonso. La Guardia Civil habla específicamente del cobro de un 2% del dinero neto de la operación en varias de las adjudicaciones documentadas, reforzando sus sospechas de que el ex ‘número dos’ del PSOE era “el enlace” de la trama.

Sánchez quiere presupuestos para 2026, pero dice que los del 2023 “le sientan bien” a la economía"

En el turno de réplica, el presidente del Gobierno y líder socialista ha vuelto a reiterar la “tolerancia cero” de su partido frente a la corrupción”, afeando después la “cero respuesta” del PP frente a a la corrupción en la cúpula del PP en Almería, en el marco de una investigación por la compra fraudulenta de mascarillas.

El socialista ha mantenido su intención de tener presupuestos en 2026, pero ha quitado peso a la posibilidad de prorrogar las cuentas públicas porque, ha afirmado, ”estos presupuestos [de 2023] le sientan bien a la economía española". “Y porque queremos unos presupuestos aún mejores, ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto un aumento del 8,5% por primera vez en la historia, superando los 210.000 millones de euros, lo cual nos va a permitir sentar las bases para unos presupuestos mucho más expansivos en lo social”, ha defendido.

Feijóo acusa a Sánchez de “hacer de Ferraz una cloaca” y “llevarla a Moncloa”

El líder de la oposición ha vuelto insistir en la trama de corrupción: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”, ha afirmado. Feijóo ha querido retratar la supuesta lucha contra la corrupción de Sánchez acusándole de hacer de Ferraz una “cloaca” y haberla llevado a la Moncloa.

Sánchez ha asegurado que Feijóo no puede dar lecciones de ejemplaridad recordando la situación del dimitido presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. “La corrupción es privatizar servicios públicos. Reviértalo en beneficio de la ciudadanía”, ha sentenciado.