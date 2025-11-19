España

Este es el sistema de calefacción más eficiente y económico, según la ciencia

Un estudio alemán revela la opción más rentable y ecológica para los hogares frente a la bomba de gas y el pellet

Ante el aumento del precio de la energía y la creciente preocupación por el impacto ambiental de los sistemas tradicionales de calefacción, cada vez más propietarios se preguntan cuál es el método más eficiente, sostenible y rentable para calentar sus viviendas.

La elección no es fácil: bombas de calor, calderas de gas, estufas de pellets o sistemas híbridos conviven en el mercado con grandes diferencias en precio y rentabilidad. Sin embargo, un estudio científico alemán ha aclarado la duda al debate.

El informe, publicado el año pasado por un equipo de investigadores especializados en ingeniería energética, ha analizado a fondo 13 sistemas de calefacción distintos para determinar cuál es realmente el más adecuado para una vivienda de dos plantas. El objetivo fue encontrar el sistema más equilibrado entre coste económico, eficiencia energética e impacto medioambiental.

Los investigadores combinaron dos metodologías clave: Análisis del ciclo de vida (ACV): permite calcular el verdadero impacto ambiental desde la fabricación del sistema hasta el final de su vida útil y el valor Actual Neto (VAN): mide la rentabilidad económica a largo plazo, incorporando costes de instalación, mantenimiento, consumo y evolución estimada de los precios de la energía.

Bomba de calor aire-agua con paneles fotovoltaicos

FOTO DE ARCHIVO: Conjunto de paneles solares fotovoltáicos REUTERS/Julia Symmes Cobb

El resultado fue la bomba de calor aire-agua combinada con paneles solares fotovoltaicos es el sistema más eficiente y sostenible.

Datos clave del estudio: Reduce el impacto ambiental un 17% respecto a una caldera de gas estándar, disminuye los costes económicos un 6% respecto al sistema de referencia. Incluso en el peor escenario evaluado, sigue siendo más eficaz que el resto de alternativas.

Las razones son claras. Este sistema aprovecha la energía del aire exterior para generar calor, lo que reduce enormemente su consumo energético. Al añadir paneles fotovoltaicos, parte de la electricidad necesaria puede autoproducirse, disminuyendo así el coste de la factura y la huella de carbono. Los expertos añaden que, si el autoconsumo fotovoltaico se optimiza (por ejemplo, con baterías o gestión inteligente), el rendimiento podría ser aún mayor.

Segundo puesto: la caldera de gasificación de madera

Sorprendentemente, el segundo sistema más ecoeficiente no está relacionado con paneles ni bombas. Se trata de la caldera de gasificación de madera, con un 42% menos de impacto ambiental que una caldera de gas, aunque su adquisición puede ser un 20% más costosa. Su fortaleza reside en que, si la madera proviene de bosques sostenibles, se considera un recurso renovable.

Los sistemas “ecológicos” que decepcionan

El estudio también desmitificó algunas soluciones consideradas ecológicas, como: Calderas de pellets con termosolar y bombas de calor con almacenamiento de hielo

Ambos sistemas resultaron ser poco eficientes frente a su enorme complejidad técnica y su coste de instalación. En resumen, no compensan su inversión pese a su bajo impacto operativo.

La peor opción: caldera de gas, incluso con apoyo solar

15/11/2011 Caldera, Calefacción, ECONOMIA SOCIEDAD CANTABRIA ESPAÑA EUROPA

Aunque suele ser la opción más barata de instalar, la caldera de gas fue el sistema con mayor impacto ambiental, incluso cuando se combina con energía solar térmica. A largo plazo, el estudio advierte que su coste energético puede aumentar por los cambios del precio del gas y las normativas contra emisiones.

