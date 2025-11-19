El truco de un fontanero para que el radiador caliente más rápido tu casa

Una persona trata de solventar los problemas con un radiador en un hogar. / Freepick

Con la llegada del invierno y la bajada de temperaturas, calentar un hogar es un coste adicional. En España, la pobreza energética afecta a entre el 9,2% y el 17,08% de los hogares, según contabilizó Cruz Roja en 2024. No obstante, acondicionar una casa, de media en España, cuesta 640 euros al año y no siempre se optimiza al máximo su calor, ya sea por mal aislamiento o por la dimensión de las estancias. Como la problemática no se limita al Estado español, en países como Inglaterra, el Daily Express ha recopilado algunos sencillos métodos que la ciudadanía puede implementar para el correcto funcionamiento de los radiadores y mejorar así la eficiencia de la calefacción doméstica.

Uno de los problemas más frecuentes, como ha señalado el medio británico, es la diferencia de temperatura entre habitaciones, que suele deberse a un desequilibrio en los radiadores. En este sentido, la empresa especializada Plumbing Force ha recomendado el procedimiento conocido como “balanceo” de radiadores, una técnica que permite que todos los radiadores de la vivienda se calienten de manera uniforme.

Cómo equilibrar los radiadores para mejorar la eficiencia

El proceso de equilibrar los radiadores requiere algo más de dedicación y paciencia que otras tareas de mantenimiento, pero puede aportar beneficios a largo plazo, según ha explicado la empresa Plumbing Force al medio británico. El método consiste en abrir las válvulas de los radiadores, apagar la calefacción, ajustar la temperatura de cada radiador y registrar la temperatura de las tuberías. Para llevarlo a cabo, es necesario disponer de una llave para purgar radiadores, un regulador de válvula de bloqueo o una llave inglesa ajustable, un destornillador y un termómetro digital o un multímetro con función de medición de temperatura. Cualquiera de las herramientas mencionadas serviría.

Plumbing Force ha aconsejado realizar este ajuste al menos una vez al año o siempre que sea necesario, con el objetivo de mantener el sistema en condiciones óptimas. El medio británico ha subrayado que este procedimiento no requiere herramientas especializadas ni supone un gasto elevado, por lo que resulta accesible para la mayoría de los hogares.

Cuándo recurrir a un profesional

No obstante, Daily Express ha advertido que, si tras aplicar estas medidas persisten los problemas de calefacción, podría tratarse de una avería más grave. En estos casos, Plumbing Force ha insistido en la importancia de contactar con un profesional cualificado para resolver el problema cuanto antes. “Llame siempre a fontaneros profesionales en caso de duda. Si sigue habiendo calefacción desigual incluso después de purgar, si hay signos de corrosión o fugas en las tuberías, no intente solucionarlo usted mismo”, ha recomendado la empresa al medio británico.

Plumbing Force ha añadido que estas situaciones no son adecuadas para la reparación doméstica y ha animado a los usuarios a recurrir a los servicios de fontaneros locales en caso de incidencias graves. Para quienes deseen profundizar en el proceso de equilibrado, la empresa ha puesto a disposición una guía detallada en su página web, según ha recordado Daily Express en el cierre de su información.