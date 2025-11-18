PP plantea si Sánchez "de verdad jamás supo nada" de las "mordidas" por contratos conocidas por el caso Cerdán

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y diputado en el Congreso, Juan Bravo, ha planteado este martes si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de verdad jamás supo nada" de las presuntas "mordidas que se están conociendo" por contratos de obras públicas.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Bravo ha indicado que se están "conociendo mordidas, porque es que hay audios en los que se reconoce y lo hablan abiertamente", en el marco del caso del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

"Iban cuatro personas en un coche. Pasaron muchas horas y muchos días juntos. Tres personas estaban metidos e implicados en todo, y él en todo ese tiempo ¿jamás pensó ni supo nada?", ha preguntado en relación con Sánchez.

"Yo creo que, cuanto menos, es dudoso", según ha recalcado Bravo, quien ha indicado que situaciones como las que están saliendo a la luz ya se han "vivido en Andalucía" con los anteriores gobiernos del PSOE-A.

"Es que esto ya se ha vivido en Andalucía; no es algo que nos venga de nuevo, que nos sorprenda", ha recalcado.

Sobre la exmilitante socialista Leire Díez, que compareció el lunes ante el juez que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, Juan Bravo ha preguntado si "parece bien que una señora en representación de un partido vaya a intentar comprar un fiscal para intentar borrar los datos, la situación, los problemas de la mujer del presidente del Gobierno de España".