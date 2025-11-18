España

El Gobierno empieza el proceso para la extinción de las fundaciones franquistas dedicadas a Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Suñer y Queipo de Llano

El Ministerio de Cultura ya ha hecho avances con la cercana supresión de la Fundación Nacional Francisco Franco

Guardar
Varias personas hacen el saludo
Varias personas hacen el saludo fascista durante una manifestación con el lema “Remigración. Por unos barrios seguros”, a 23 de mayo de 2025, en Madrid (España). (Fernando Sánchez / Europa Press)

El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites del procedimiento para la extinción de cuatro fundaciones franquistas. Durante su comparecencia a petición propia, ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, el ministro Ernest Urtasun ha avanzado que se van a comenzar las actuaciones previas para la extinción de la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.

El procedimiento para la extinción de estas cuatro fundaciones seguirá el mismo camino que ya ha iniciado el Ejecutivo con la Fundación Nacional Francisco Franco, que actualmente se encuentra en fase de alegaciones, tras haber iniciado las actuaciones previas para su extinción en 2024 y acordado la apertura del procedimiento el pasado mes de octubre.

Fases en la extinción de fundaciones franquistas

En un comunicado, el Ministerio de Cultura ha detallado que el procedimiento se desarrolla en tres fases. La primera, que arranca ahora para las cuatro fundaciones franquistas, consiste en la petición de informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Este informe se solicita con la finalidad de obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el inicio del procedimiento para instar judicialmente su extinción.

La segunda es la apertura del procedimiento, que comienza con la comunicación del expediente a cada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones, que es la fase en la que actualmente se encuentra la Fundacional Nacional Francisco Franco.

Por último, se solicita un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura resolverá si procede instar judicialmente la extinción de cada una de las fundaciones. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de las autoridades judiciales.

Temas Relacionados

Gobierno de EspañaFranquismoFrancisco FrancoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dani Martín convierte su concierto en un homenaje inolvidable al hijo de Rulo

Una noche llena de música, emoción y memoria en el Movistar Arena

Dani Martín convierte su concierto

¿Se puede obligar a un propietario a ser presidente de la comunidad?: la Ley de Propiedad Horizontal lo aclara

La legislación española determina que la elección tiene un caracter obligatorio pero existen algunas alternativas

¿Se puede obligar a un

El Defensor del Profesor denuncia el aumento de docentes atrapados en “una espiral de exigencias, desmotivación y tareas burocráticas” que les impiden enseñar

Un informe del sindicado ANPE revela un incremento de problemas emocionales y situaciones conflictivas en el profesorado, impulsados por sobrecarga administrativa, falta de recursos y la presión de familias y alumnos

El Defensor del Profesor denuncia

Vox llega a un acuerdo con el PP para apoyar la candidatura de Pérez Llorca al frente de la Comunidad Valenciana

Este miércoles finaliza el plazo para presentar una candidatura al cargo que mantiene en funciones Carlos Mazón

Vox llega a un acuerdo

Un hombre es atropellado en Sevilla: la policía investiga si ya se encontraba en el suelo antes del accidente

Los agentes están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde la mujer inició la marcha para esclarecer las circunstancias del atropello

Un hombre es atropellado en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox llega a un acuerdo

Vox llega a un acuerdo con el PP para apoyar la candidatura de Pérez Llorca al frente de la Comunidad Valenciana

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

Anulan la causa por denuncia falsa contra un hombre que denunció a su tía enfermera por haber accedido a su historial clínico sin su permiso

El segundo submarino S-80 construido por Navantia para la Armada ya está en el agua: misiles integrados y capacidad de disuasión

ECONOMÍA

El precio de la luz

El precio de la luz en España para este martes

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de noviembre

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un hombre de 81 años ganaba 2.000 euros como maestro y ahora tiene una pensión de 2.300: “Me jubilé para ganar más”

DEPORTES

Carlos Alcaraz anuncia que sufre

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión