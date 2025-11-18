España

Desarticulada la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación en España: hay 20 detenidos y conexiones con la camorra italiana

La organización criminal mexicana tejió su alcance internacional desde la Península Ibérica

Desarticulada la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación en España

La Policía Nacional ha logrado desmantelar en España la mayor infraestructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en territorio europeo, tras una investigación coordinada junto a la DEA estadounidense y las autoridades de Países Bajos. La operación se ha saldado con 20 personas detenidas, de las que 15 han ingresado ya en prisión provisional. En este grupo figuran integrantes vinculados a la camorra italiana, así como dos de los principales “objetivos prioritarios” de la DEA en Europa.

En España, el operativo ha estado bajo el liderazgo de la dirección del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga. Los agentes han intervenido 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, dinero mediante criptomonedas, tres armas cortas de fuego, un total de 15 vehículos y 14 kilos de plata.

La infraestructura del cártel se había reactivado a la espera de un nuevo envío de droga camuflada en maquinaria industrial de gran tamaño, un método utilizado para dificultar su detección y maximizar sus beneficios, incorporando para ello nuevos miembros mexicanos enviados desde el propio CJNG.

Montaje CJNG (Jesús Aviles / Infobae México)

El CJNG en Europa

La investigación arrancó este año, cuando las autoridades detectaron la llegada de cocaína oculta dentro de maquinaria industrial de gran tamaño procedente de Sudamérica. Tras su entrada en el país se almacenaba en fincas de la sierra de Madrid y Ávila. Según explica la Policía, estas localizaciones ofrecían privacidad y seguridad antes de las siguientes etapas de la operación.

La distribución nacional de las drogas se coordinaba desde una finca cercana a La Adrada (Ávila), y se hacía llegar a Bilbao y Valencia mediante vehículos equipados con compartimentos ocultos. Para el tráfico internacional se empleaban otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo), donde la droga continuaba su ruta hacia Italia, camuflada en envíos logísticos legales.

En septiembre, los agentes interceptaron un primer envío hacia territorio italiano bajo control de la camorra napolitana, mediante el clan Amato-Pagano. El responsable en España resultó ser un empresario local que, con la ayuda de varias sociedades mercantiles, gestionaba tanto la logística de la mercancía como el blanqueo de los beneficios dentro del sistema legal.

Desarticulada la “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación en España (Policía Nacional)

Operativo internacional

La fase final de la investigación se dividió en dos etapas claramente diferenciadas. La primera estuvo centrada en el núcleo del organismo, mientras que la segunda focalizó los esfuerzos en los puntos clave de distribución en Valencia y en el País Vasco. En total, la Policía Nacional llevó a cabo detenciones y registros en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo, desarticulando una organización ubicada en diversos puntos del país y con alcance internacional.

Entre los arrestados figuran dos de los criminales más buscados por la DEA en Europa. Las autoridades neerlandesas colaboraron activamente para interceptar un cargamento procedente de Costa Rica en un contenedor marítimo, donde la droga estaba camuflada entre maquinaria industrial de gran tamaño. El operativo refuerza la cooperación policial internacional contra el narcotráfico y evidencia las conexiones entre redes mexicanas y la mafia en Europa.

