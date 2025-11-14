España

La Audiencia Nacional anula el límite de edad a la tropa para presentarse a oficiales de las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa tendrá que cambiar una de sus normativas al no cumplir con una resolución del Supremo de 2022

Guardar
Militares españoles en un ejercicio
Militares españoles en un ejercicio (EMAD)

El Ministerio de Defensa tendrá que cambiar una de sus normativas. La Audiencia Nacional ha concluido que no se pueden establecer límites de edad en las pruebas para ser oficial o suboficial de las Fuerzas Armadas. Hace dos años, una resolución del Tribunal Supremo estableció la eliminación de las restricciones en la promoción interna, pero, hasta ahora, los miembros de la tropa y marinería que querían ascender tenían un techo de edad.

La Unión de Militares de Tropa (UMT), que está detrás del recurso presentado para hacer cumplir la decisión del Tribunal, ha sido la primera en informar de su victoria judicial, cuyo fallo se ejecutó el pasado 11 de noviembre. "Esta sentencia es una victoria de la dignidad frente a la arbitrariedad", asegura el comunicado de la organización.

El Ministerio de Defensa ultima un nuevo relevo de militares en Irak, en el marco de la misión de la OTAN de apoyo a las tropas iraquíes en su lucha contra los terroristas del Estado Islámico.

La resolución judicial deja sin efecto las normas de anteriores convocatorias, en las cuales persistían restricciones de edad para quienes provenían de tropa y marinería. Estas limitaciones se mantuvieron a pesar del fallo anterior del Tribunal Supremo que ya había dejado sin validez los límites de edad en el acceso al cuerpo de suboficiales.

Según el tribunal, la actuación del Ministerio vulneró los artículos 14 y 23 de la Constitución, referentes a la igualdad ante la ley y al acceso igualitario a cargos públicos. El fallo recalca que Defensa debía conocer la ilegalidad de esos límites, ya que se habían producido advertencias previas de los tribunales.

La Audiencia Nacional concluye que la decisión supuso una infracción de los derechos fundamentales y provocó la exclusión de miles de militares en los procesos de promoción. Ahora, la tropa podrá optar a escalar en el Ejército sin la presión de no sobrepasar la edad impuesta como máximo hasta este momento, garantizando igualdad de oportunidades para todos.

Imágenes de la videoconferencia en la que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha felicitado a los militares desplegados en el exterior con motivo del Día de la Fiesta Nacional. (Fuente: Ministerio de Defensa)

Límite de edad de la tropa

En las convocatorias de abril de 2022, el acceso a suboficiales se realizó sin límites de edad, en cumplimiento de una sentencia previa del Tribunal Supremo. Sin embargo, para los procesos de oficiales y suboficiales dirigidos a personal de tropa y marinería se mantuvieron restricciones. Los topes eran entre 34 y 38 años para oficiales, y entre 34 y 36 años para suboficiales.

Estas convocatorias eran determinantes en el calendario del personal de tropa y marinería, ya que para muchos, era la última oportunidad de promoción antes de los 45 años, cuando pierden la posibilidad de continuar como soldado en el Ejército por los límites que hay en el rango de las Fuerzas Armadas que exige unas condiciones físicas mínimas para realizar esfuerzos y sus labores.

De esta manera, aquellos próximos a cumplir 45 años en 2022 o 2023 afrontaban la última opción de avanzar en la carrera militar, sin poder esperar a un posible cambio legislativo. Además, quienes alcanzaban los 38 años sin la titulación exigida quedaron fuera del proceso, justo cuando el Tribunal Supremo ya había declarado que los límites de edad carecían de justificación. En consecuencia, centenares de militares quedaron excluidos de selecciones que, ajustándose a la sentencia, habrían podido disputar.

Temas Relacionados

EjércitoMilitaresFuerzas ArmadasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Gran Hermano 20′ conoce al ‘primer expulsado’ de la edición y sorprende con sus tres primeros nominados

La casa más famosa de Telecinco ha vivido una gala llena de emociones y tensión y ha impresionado con los nuevos giros en su dinámica

‘Gran Hermano 20′ conoce al

La detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid y llegó a fotografiar los daños del vehículo

En las imágenes grabadas por el propio coche se aprecia cómo una mujer de pelo rubio y de mediana edad aparca su coche junto al del presentador en el aparcamiento de un centro comercial

La detenida por vandalizar el

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de noviembre

El valor de los combustibles dependen de una serie de factores tanto nacionales como internacionales

El precio de la gasolina

Pablo Motos pone en un aprieto a Mariano Rajoy en ‘El Hormiguero’ por su defensa a Carlos Mazón: “¿Qué más quieren? Ha presentado su dimisión"

El expresidente del Gobierno ha acudido al programa de Antena 3 para presentar su nuevo libro, ‘El arte de gobernar: secretos y fundamentos de la sabiduría política’

Pablo Motos pone en un

El estado de los embalses de España viernes 14 de noviembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,07 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

El estado de los embalses
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La detenida por vandalizar el

La detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid y llegó a fotografiar los daños del vehículo

Cómo perdieron los saharauis la nacionalidad española en 1976 y cómo intentan recuperarla ahora frente al rechazo del PSOE

Todas las dudas que deja el juicio contra el fiscal general del Estado tras su finalización: el acceso al correo, el borrado de datos y la actuación de la UCO

Récord de detenidos por yihadismo desde los atentados del 11-M: “Tenemos totalmente monitorizadas las redes sociales y controlados los centros de culto”

Aviso rojo por lluvias torrenciales en Ávila, Sistema Central y Cáceres: la AEMET insta a la ciudadanía a evitar desplazamientos ante una situación de “riesgo extremo”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de noviembre

Mercado español del aceite de oliva: fluctuaciones de precios y perspectivas

Hacienda refuerza la vigilancia: obligará a los bancos a reportar sobre clientes que superen esta cantidad en gastos

Cotización del euro frente al dólar hoy 14 de noviembre

Desde este viernes es obligatorio evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar: un nuevo paso hacia la equiparación de derechos

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”