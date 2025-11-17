España

Una estudiante de Banca hace una solicitud de trabajo en el Portal de Empleo y el algoritmo le sugiere que haga de Papá Noel

La joven se llevó una desagradable sorpresa tras descubrir esa sugerencia que estaba muy alejada de su titulación y aspiraciones

La tradición de Papá Noel
La tradición de Papá Noel nació en Turquía pero ahora es una costumbre mundial (Freepik)

Una vez los universitarios están finalizando sus estudios llega el momento de buscar un trabajo que se asemeje a la carrera que llevan estudiando unos años. No es una tarea sencilla, ya que en muchos países el desempleo juvenil es un problema persistente, sobre todo en algunos sectores que tienen una demanda elevada pero una oferta reducida.

Es por ello que en muchas ocasiones los estudiantes se ven obligados a buscar otros trabajos fuera de su especialidad para obtener beneficios mientras continúan con su búsqueda. Sin embargo, en el caso de una mujer francesa, el algoritmo le ha recomendado algo que para nada tiene que ver con su titulación.

Una joven de 23 años estudiante de Banca a simple vista no guarda ninguna relación con Papá Noel, pero esta opinión no es la que comparte la agencia francesa de empleo, France Travail. Según informa L´Union, la organización le ofreció en broma el trabajo de Papá Noel, una propuesta que sorprendió, y que a su vez enfadó a su familia.

Contrato temporal

Es habitual que los estudiantes tengan que optar en un primer momento por los trabajos de una duración temporal, principalmente en épocas de festividades. Un claro ejemplo es la Navidad, una época que incrementa el número de personas ocupadas, ya sea en tiendas, hoteles, restaurantes o trabajos similares. Además, otra figura clave es la de Papá Noel, cuya icónica imagen ya es habitual en cada periodo navideño.

Por su parte la estudiante de Banca se registró en la plataforma en septiembre para buscar trabajo en su campo de estudio, las finanzas. Sin embargo, dos meses después, le propusieron ser Papá Noel durante unas semanas. Era un contrato de duración determinada de 28 horas semanales, con un salario bruto por hora de entre 11,88 y 14,56 euros.

La madre de la joven reaccionó con enfado ante la situación: “Invertí mucho dinero en sus estudios, y ahora me dice: ‘Mamá, me han ofrecido el trabajo de Papá Noel’. No, esto no tiene gracia”, declaró al medio L´Union. Además, añadió: “Deberíamos celebrar sus logros en lugar de desanimarlos con ofertas completamente absurdas.”

En su defensa, France Travail sostiene que se trata simplemente de un error en la sugerencia automática del algoritmo, y de ninguna manera del resultado del trabajo de un asesor. “Probablemente apareció como resultado de las búsquedas realizadas por la solicitante de empleo en el sitio web”, declaró la dirección del departamento a L´Unión. Además, la joven ya había recibido 17 ofertas de trabajo que se ajustaban a sus criterios y cualificaciones.

Desempleo juvenil en Francia

Según el portal especializado Trading Economics, la última tasa recogida en Francia sobre el desempleo juvenil en septiembre de 2025 se situaba en el 18,3%, una cifra algo elevada a la media de la Unión Europea que para la misma fecha rondaba el 14,8%. Este contexto de lucha por la inserción profesional fuerza a muchos estudiantes a estar abiertos a cualquier oportunidad de ingreso. La anécdota resalta la brecha entre la ambición de un puesto en finanzas y la realidad de un mercado que ofrece roles muy dispares como vía para adquirir una experiencia y financiar los estudios.

Esta situación es sintomática de un mercado laboral galo a menudo criticado por su rigidez estructural, que dificulta la contratación de jóvenes sin experiencia previa. Para muchos, la puerta de entrada al mundo laboral puede ser inesperada y que la capacidad de adaptación, más allá de la cualificación académica, es la habilidad más valiosa para navegar las complejidades de este apartado de la economía francesa.

