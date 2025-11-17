España

Ingresan a una mujer de 91 años en el hospital y el cuidador le roba 7.000 euros

Un familiar revisó la cuenta bancaria de la anciana y descubrió el dinero que le faltaba

Guardar
Un auxiliar de enfermería roba
Un auxiliar de enfermería roba a una anciana ingresada / Canva

Un auxiliar de enfermería de un hospital de Barcelona es detenido por los Mossos d’Esquadra al ser acusado de sustraer una tarjeta bancaria a una paciente que estaba ingresada y usarla sin su consentimiento, gastando hasta 7.000 euros.

La víctima tenía 91 años, era vecina de Barcelona y se encontraba en estadio senil de grado avanzado. En el momento del robo estaba hospitalizada de urgencia tras sufrir un accidente en su vivienda.

Las investigaciones apuntaban al auxiliar de enfermería

Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso el medio catalán 3cat, la investigación se inició a raíz de que un familiar de la víctima revisó la cuenta bancaria de la anciana y descubrió que faltaban varios miles de euros.

El denunciante, tras comprobar varios extractos bancarios, se percató de que, durante el tiempo en el que la anciana había estado ingresada en el hospital, alguien había hecho cargos con su tarjeta por un importe superior a los 7.000 euros. Fue entonces cuando el familiar interpuso una denuncia.

Los investigadores, tras realizar un seguimiento, identificaron al auxiliar como responsable del suceso y le detuvo en el mismo hospital. Además, los Mossos d’Esquadra recuperaron la tarjeta bancaria de la víctima en el momento, ya que el trabajador del centro sanitario la llevaba encima durante el arresto.

Tras ser detenido e identificado por la policía, el auxiliar de enfermería fue trasladado a la comisaría y compareció ante un juez. No hay más detalles, por el momento, del suceso ni las posibles consecuencias penales que tiene el robo.

Personas mayores más vulnerables a robos económicos

El caso de esta anciana no es el único en el que una persona de su generación sufre algún tipo de robo o estafa de nivel económico. Los mayores son el colectivo más vulnerable a la hora de caer en trampas de delincuentes que pretender sustraerles dinero.

Los engaños a las personas mayores han aumentado en los últimos años debido a las ciberestafas. Es muy común ver cómo sufren robos en cajeros o en los portales de sus casa, mientras los ladrones les esperan. Sin embargo, el mundo online es parte de la vida de todos los ciudadanos, incluidos los ancianos, quienes están menos familiarizados con las tecnologías.

Uno de los focos principales de desinformación que detectó VerificaRTVE es el sistema de pensiones. Un tema que preocupa a las personas mayores y con las que los estafadores tienen una vía rápida para ejecutar sus planes. También la reforma legal aprobada en diciembre de 2024 para facilitar la jubilación parcial fue objeto de mensajes engañosos a través de redes sociales.

La manipulación de titulares de medios de comunicación para generar bulos es otro ejemplo de desinformación que consigue engañar a las personas mayores, al no ser capaces de diferenciar verdad de bulo, ni tener tantas herramientas ni conocimientos para verificar la información que leen.

Evitar este tipo de estafas

Tal y como explica RTVE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha puesto en marcha el programa ‘Experiencia Senior’, dirigido a mayores de 60 años y con el objetivo de mejorar sus competencias digitales. La Policía Nacional también está muy atenta a este tipo de ciberdelincuencia y realiza recomendaciones a las personas mayores.

Los agentes policiales creen esencial el uso de contraseñas seguras para evitar estafas y no compartir claves ni datos personales, realizar compras solamente en páginas y aplicaciones que sean seguras y comunes y evitar cualquier tipo de transacción ante la mínima duda. Para operaciones bancarias, la Policía Nacional aconseja acceder siempre a los canales oficiales de la entidad y no por enlaces o peticiones recibidas por otros medios.

Temas Relacionados

Personas MayoresHospitalEstafaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Antonio Martínez, abogado: “Un acierto al hacer testamento es dejar bienes concretos a cada hijo y dejar la vivienda solo a uno”

El socio fundador del bufete Martínez Lafuente Abogados considera que el testador debe evitar que existan muchos copropietarios de la herencia porque “compartir propiedades acaba siendo una fuente de problemas familiares”

Antonio Martínez, abogado: “Un acierto

La isla mínima que puedes encontrar en Google Maps que consiste en un coche aparcado en medio de un lago: qué es realmente la ‘Volvo Island’

La idea surgió del propietario del coche, Scott Mann, cuando la zona de una mina a cielo abierto abandonada, fue inundada para crear un lago artificial

La isla mínima que puedes

Adiós a la condensación en las ventanas: este truco simple y barato te ayudará a mantener tu hogar seco y cómodo durante todo el invierno

Durante la noche, la respiración suele provocar la formación de vaho y gotitas de agua en el cristal. Y si bien abrir las ventanas durante varias horas al día ayuda a la ventilación, el problema permanece

Adiós a la condensación en

La carrera literaria de Sarah Ferguson, en peligro: retiran de la venta su último libro por el escándalo Epstein

Tras su salida forzosa de Royal Lodge, la exmujer de Andrés de Inglaterra sigue sufriendo las consecuencias de las revelaciones sobre su vínculo con el difunto pederasta

La carrera literaria de Sarah

Los españoles necesitan 2.000.000 de euros para lograr la libertad financiera: “El Gordo no es suficiente para vivir sin trabajar”

Las mujeres precisan 265.000 euros más que los hombres para alcanzar la independencia económica y País Vasco, Madrid y Navarra son las comunidades donde resulta más cara

Los españoles necesitan 2.000.000 de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los médicos forenses concluyen que

Los médicos forenses concluyen que Jordi Pujol sufre un “deterioro cognitivo moderado” y no está en condiciones de ser juzgado

El alcalde de Alpedrete cuestiona que el asesinato de la mujer de 60 años sea violencia de género: “Quería mucho a su mujer”

La jueza de la DANA cita a declarar a la directora general de la Secretaría del President por una llamada con Mazón a las 19:42h

La Audiencia Nacional evaluará por videoconferencia la salud de Jordi Pujol antes del inicio del juicio

Las cuentas del partido de la NFL en Madrid: Ayuso y Almeida han pagado 3,3 millones de euros y los turistas han dejado 22 millones solo en comidas

ECONOMÍA

Los españoles necesitan 2.000.000 de

Los españoles necesitan 2.000.000 de euros para lograr la libertad financiera: “El Gordo no es suficiente para vivir sin trabajar”

La bombona de butano encadena su tercera bajada de precio: esto costará a partir del martes

Números ganadores del Super Once del 17 noviembre

España arrasa en Europa: la Comisión Europea anuncia que será la economía de la zona euro que más crecerá hasta 2027

Precio de la luz bajará este 18 de noviembre: estas son las horas más baratas del día

DEPORTES

El exjugador Dani Benítez habla

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic

Fernando Alonso analiza el cambio de reglamento que llegará a la Fórmula 1 en 2026: “El deporte mantiene su identidad”

El histórico entrenador de tenis de las hermanas Williams se rinde ante Alcaraz: “Es el jugador más completo de la historia en cuanto a calidad”