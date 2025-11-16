España

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

El ente público busca fisioterapias que alivien la carga de trabajo de estos operadores, que manejan equipos pesados. Quiere contratar 96 sesiones, ampliables a 48 más. El coste es de 47,9 euros la sesión

Guardar
Un operador de 'steadicam' de
Un operador de 'steadicam' de TVE

Televisión Española quiere seguir cuidando la salud de los trabajadores con más exigencia física en su trabajo diario: los operadores de ‘steadicam’, unas cámaras especiales que obligan a llevar un arnés, un sistema de suspensión y un brazo con soporte. Son equipos que pueden llegar a los 35 kilos. Para ayudarles a evitar lesiones, está licitando un nuevo contrato de fisioterapia. “El objeto de las sesiones es el tratamiento y prevención de las patologías osteomusculares derivadas de la actividad laboral propia de la operación de cámara con ‘steadicam’”, señala la memoria justificativa del contrato.

Y es que esta es una profesión muy exigente. “Los operadores de ‘steadicam’ tenemos un chaleco adaptado para cada uno de nosotros. A ese chaleco va adaptado un brazo que hace que los pasos que damos con la cámara no se noten, podemos correr y saltar, y cargar así cámaras de menor peso o trabajar con cámaras que pesen hasta 45 kilos. Sufre todo, las rodillas, las lumbares, la espalda, cervical, así que conviene descansar siempre que podamos, aunque sea unos segundos, y dejar todo el equipo en un trípode antes de volver a cargar otra vez”, señala uno de estos profesionales a sueldo de TVE.

El gimnasio forma parte de su trabajo. “Hay que cuidarse para intentar evitar lesiones. Y trabajar cuello, hombros y lumbares, donde más problemas solemos tener”. Y es que este tipo de dispositivos ya son frecuentes en todo tipo de realizaciones, ya sean programas de televisión, documentales, series o grandes producciones cinematográficas. Pero exigen preparación física. No es la típica cámara al hombro. Hay un chaleco, un sistema de suspensión y brazo recto con soporte para la cámara y un sistema de contrapesos, el que se puede complementar con otro brazo ‘isoelástico’ adosado al chaleco para aumentar el tiempo de utilización en tomas largas, ya que el peso se traslada de los brazos del operador a las caderas del mismo.

Jorge Prieto, en su 'steadicam',
Jorge Prieto, en su 'steadicam', en el famoso plano secuencia de la interpretación de Amaia en 'La Revuelta'

Para hacer el trabajo más fácil a sus operadores de ‘steadicam’, TVE compró a principios de año seis cámaras de Ultra Alta Definición (UAD) para estos profesionales, porque era necesario “reducir el peso de estas cámaras, ya que este es soportado mayoritariamente por el operador durante largas horas de rodaje, con lo que la reducción del peso aporta ventajas para la salud del operador y hace un manejo más ágil de dicha cámara”, argumentó entonces el ente público. El sistema ‘steadicam proporciona al operador gran libertad de movimiento, permitiéndole hacer tomas perfectas en lugares donde, por razones de espacio, tiempo y altos costes, se prohíbe el uso de una grúa, ‘travelling’ o sistema similar. El coste fue de 261.000 euros.

96 sesiones al año

Jorge Prieto es uno de los profesionales más reconocidos del sector. Ha trabajado en ‘Operación Triunfo’, ‘Eurovision Junior’ y ‘La Voz’ e hizo el famoso plano secuencia de la interpretación de Amaia en ‘La Revuelta’ de David Broncano. Tiene 49 años y lleva 20 trabajando con este sistema. “Es un equipo técnico complejo y claro que exige una buena preparación física. Es verdad que al principio te exige esa buena condición física, pero la carga del trabajo te la hace mantener. Lo alterno con correr o nadar. En mi caso es más importante estirar bien o ir al fisio que muscularme”. Ha estado 17 años cubriendo partidos de fútbol con la ‘steadicam’ cargada. “Puede ser más exigente un plano secuencia de seis minutos de un rodaje que los 45 minutos de la media parte de un partido”.

Otro operador con 'steadicam'
Otro operador con 'steadicam'

El servicio solicitado consistirá en dos sesiones de fisioterapia al mes, para cuatro operadores de ‘steadicam’, pudiendo ampliarse a dos operadores en caso de ser solicitado por RTVE. El número anual de sesiones será de 96, pudiendo ampliarse en otras 48 si así se solicita. “Estas sesiones se realizarán sobre la pauta de dos mensuales por operador y un mínimo de duración de 50 minutos”, señala el pliego de condiciones. El horario para la realización de estas sesiones será entre las 8:00 y las 22:00 mediante solicitud de cita previa. La empresa que gane el contrato no deberá tardar más de siete días entre que el operador solicita la cita y se le asigna un día. El ente público está dispuesto a pagar 6.897 euros durante un año, ya que la sesión de fisio está cuantificada en 47,9 euros.

Temas Relacionados

TVERadio Televisión EspañolaContratos PúblicosTelevisiónCámarasFisioterapiaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

De los elefantes marinos a los pingüinos en la Antártida: la gripe aviar afecta cada vez a más especies en todo el mundo

Más allá de las granjas españolas, el virus amenaza desde hace años a las aves y mamíferos de distintos países, que se han visto obligados a establecer medidas preventivas

De los elefantes marinos a

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

El formato que le favoreció en Les Corts cambia en el Congreso, y el expresident no podrá repetir su estrategia

Mazón afronta el lunes un

La comida como refugio emocional cuando dejas tu hogar atrás: “Migrar no es solo mudarte de país, es mudarte de piel”

Ana Morales, psicóloga especialista en obesidad y bulimia, trata en ‘Infobae España’ un tema que queda en la sombra cuando millones de personas dejan sus países natales y tienen que acostumbrarse a sus nuevas vidas

La comida como refugio emocional

Luis Álvarez, propietario del restaurante que sirve 20.000 cocidos al año: “Arrancamos desde agua fría, para que los ingredientes suelten más sabor”

El hostelero narra los trucos para preparar en casa el mejor cocido madrileño

Luis Álvarez, propietario del restaurante

El refugio de Lucas González (’Andy y Lucas’) en medio de la polémica: una vivienda rural en un pueblo de Toledo con piscina y campo de fútbol

El cantante gaditano reside desde hace varios años en una localidad manchega situada muy cerca de Madrid

El refugio de Lucas González
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mazón afronta el lunes un

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

La “película de terror” que es la vida de los saharauis bajo el control de Marruecos: “Me quedé alucinado porque tienes que ir esquivando minas”

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

ECONOMÍA

El efectivo resiste en la

El efectivo resiste en la era digital: es el rey de pago en España y ni Bizum ni los dispositivos móviles logran destronarlo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”