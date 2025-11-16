Arde Bogotá y Guitarricadelafuente actúan en un festival benéfico en Miami para recaudar fondos para proyectos socio educativos

El grupo español Arde Bogotá y el músico Guitarricadelafuente debutan en Miami en un festival benéfico. / Fotos de archivo

El grupo musical Arde Bogotá y el cantante también español Guitarricadelafuente han actuado este sábado en la sexta edición del festival Rastrillo 305. Este es un proyecto benéfico organizado entre Estados Unidos y España, del que la nieta del rey emérito, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, es madrina. El objetivo del festival benéfico es recaudar fondos para promover proyectos socioeducativos. No obstante, y pese a que la hija de la infanta Elena es madrina, la agencia EFE informa que no pudo asistir al encuentro.

El grupo de rock alternativo formado en Cartagena, Murcia, actuó por segunda vez en Estados Unidos tras su debut en Los Ángeles en el pasado mes de abril. En una entrevista con la agencia de comunicación, los integrantes de Arde Bogotá admitieron que se sienten felices de “darse a conocer aquí”, en el país norteamericano. Sin embargo, el grupo quiere que su música “llegue al otro lado del Atlántico”, aunque aseguran que “estar fuera de casa ya es algo expectante”. Durante su asistencia al festival benéfico, los cuatro músicos se mostraron sorprendidos “de la cantidad de gente de habla hispana” que hay en la ciudad de Miami.

Arde Bogotá confesó que comparten equipo con el artista de Benicásim, Guitarricadelafuente, y aseguraron que les encantaría “tomar una cerveza y hablar de lo que hace cada uno”, además de los proyectos futuros de cada cual. “Lo bonito de este evento es que mañana, después de tres o cuatro años persiguiéndonos, seguramente podamos sentarnos a hablar un poco de lo que viene y va a ser muy gustoso”, comentó uno de ellos.

Un festival benéfico apadrinado por la nieta del rey emérito

El festival benéfico Rastrillo 305 busca desde 2019 “fortalecer los lazos culturales entre EE.UU. y España”, informaron desde la organización. El Rastrillo 305 contó también con un bazar con marcas locales e internacionales, además de música, que permitió a los asistentes acceder a productos de proximidad y artesanías mientras se promovió el emprendimiento y la participación comunitaria. En cuanto a los fondos que se obtienen a partir de las actuaciones musicales, estos “apoyarán directamente proyectos socio educativos” de la fundación sin ánimo de lucro International Studies Foundation (ISF).

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, hija de la infanta Elena de Borbón y nieta del rey emérito Juan Carlos I, es la madrina de la sexta edición del festival benéfico Rastrillo 305. No obstante, no pudo asistir al evento por problemas de salud. Sin embargo, entre los asistentes, hubo cientos de españoles que acudieron a ver a Arde Bogotá y a Guitarricadelafuente, además de la población residente en Miami. “Este evento es parte de ese puente que simboliza la unión entre culturas y que evoca el vínculo de los pueblos a través de la música”, afirmó la presidente de ISF, María Díaz de la Cebosa, y recogió la agencia EFE.

La ISF es la organizadora del encuentro y trata de fomentar con este evento la “ayuda a estudiantes con oportunidades limitadas para que puedan desarrollar su máximo potencial y contribuir de manera positiva a sus comunidades, inspirando a otros a valorar la educación y el liderazgo”, explicó el director ejecutivo, Alfonso Barral. Según datos de la organización, más de 10.000 estudiantes y sus familias se han beneficiado desde la creación del festival.