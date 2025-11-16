España

Arde Bogotá y Guitarricadelafuente actúan en un festival benéfico en Miami para recaudar fondos para proyectos socio educativos

La sexta edición del festival Rastrillo 305 es un proyecto en Estados Unidos y España del que Victoria Federica, la nieta del rey emérito, es madrina

Guardar
El grupo español Arde Bogotá
El grupo español Arde Bogotá y el músico Guitarricadelafuente debutan en Miami en un festival benéfico. / Fotos de archivo

El grupo musical Arde Bogotá y el cantante también español Guitarricadelafuente han actuado este sábado en la sexta edición del festival Rastrillo 305. Este es un proyecto benéfico organizado entre Estados Unidos y España, del que la nieta del rey emérito, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, es madrina. El objetivo del festival benéfico es recaudar fondos para promover proyectos socioeducativos. No obstante, y pese a que la hija de la infanta Elena es madrina, la agencia EFE informa que no pudo asistir al encuentro.

El grupo de rock alternativo formado en Cartagena, Murcia, actuó por segunda vez en Estados Unidos tras su debut en Los Ángeles en el pasado mes de abril. En una entrevista con la agencia de comunicación, los integrantes de Arde Bogotá admitieron que se sienten felices de “darse a conocer aquí”, en el país norteamericano. Sin embargo, el grupo quiere que su música “llegue al otro lado del Atlántico”, aunque aseguran que “estar fuera de casa ya es algo expectante”. Durante su asistencia al festival benéfico, los cuatro músicos se mostraron sorprendidos “de la cantidad de gente de habla hispana” que hay en la ciudad de Miami.

Arde Bogotá confesó que comparten equipo con el artista de Benicásim, Guitarricadelafuente, y aseguraron que les encantaría “tomar una cerveza y hablar de lo que hace cada uno”, además de los proyectos futuros de cada cual. “Lo bonito de este evento es que mañana, después de tres o cuatro años persiguiéndonos, seguramente podamos sentarnos a hablar un poco de lo que viene y va a ser muy gustoso”, comentó uno de ellos.

Un festival benéfico apadrinado por la nieta del rey emérito

El festival benéfico Rastrillo 305 busca desde 2019 “fortalecer los lazos culturales entre EE.UU. y España”, informaron desde la organización. El Rastrillo 305 contó también con un bazar con marcas locales e internacionales, además de música, que permitió a los asistentes acceder a productos de proximidad y artesanías mientras se promovió el emprendimiento y la participación comunitaria. En cuanto a los fondos que se obtienen a partir de las actuaciones musicales, estos “apoyarán directamente proyectos socio educativos” de la fundación sin ánimo de lucro International Studies Foundation (ISF).

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, hija de la infanta Elena de Borbón y nieta del rey emérito Juan Carlos I, es la madrina de la sexta edición del festival benéfico Rastrillo 305. No obstante, no pudo asistir al evento por problemas de salud. Sin embargo, entre los asistentes, hubo cientos de españoles que acudieron a ver a Arde Bogotá y a Guitarricadelafuente, además de la población residente en Miami. “Este evento es parte de ese puente que simboliza la unión entre culturas y que evoca el vínculo de los pueblos a través de la música”, afirmó la presidente de ISF, María Díaz de la Cebosa, y recogió la agencia EFE.

Álvaro Lafuente Calvo, alias 'Guitarricadelafuente', nos habla sobre su nuevo disco 'Spanish Leather' y sus mensajes e intencionalidad a la hora de crearlo.

La ISF es la organizadora del encuentro y trata de fomentar con este evento la “ayuda a estudiantes con oportunidades limitadas para que puedan desarrollar su máximo potencial y contribuir de manera positiva a sus comunidades, inspirando a otros a valorar la educación y el liderazgo”, explicó el director ejecutivo, Alfonso Barral. Según datos de la organización, más de 10.000 estudiantes y sus familias se han beneficiado desde la creación del festival.

Temas Relacionados

Victoria FedericaEstados UnidosFestivales MúsicaMúsica PopEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Zaragoza este domingo: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Zaragoza

Clima en Valencia: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: pronóstico de

De los elefantes marinos a los pingüinos en la Antártida: la gripe aviar afecta cada vez a más especies en todo el mundo

Más allá de las granjas españolas, el virus amenaza desde hace años a las aves y mamíferos de distintos países, que se han visto obligados a establecer medidas preventivas

De los elefantes marinos a

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

El formato que le favoreció en Les Corts cambia en el Congreso, y el expresident no podrá repetir su estrategia

Mazón afronta el lunes un

La comida como refugio emocional cuando dejas tu hogar atrás: “Migrar no es solo mudarte de país, es mudarte de piel”

Ana Morales, psicóloga especialista en obesidad y bulimia, trata en ‘Infobae España’ un tema que queda en la sombra cuando millones de personas dejan sus países natales y tienen que acostumbrarse a sus nuevas vidas

La comida como refugio emocional
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Masajes de 50 minutos, dos

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

La “película de terror” que es la vida de los saharauis bajo el control de Marruecos: “Me quedé alucinado porque tienes que ir esquivando minas”

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

ECONOMÍA

El efectivo resiste en la

El efectivo resiste en la era digital: es el rey de pago en España y ni Bizum ni los dispositivos móviles logran destronarlo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”