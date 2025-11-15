España

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

La Policía Nacional investiga las conexiones y redes que puedan existir en la organización

Agentes de la Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional (Europa Press)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 77 años en el barrio de Malilla, en Valencia, como presunto responsable de ventas de cocaína desde su coche y blanqueo de capitales. Según recoge EFE, durante el operativo, los agentes decomisaron 84.900 euros en efectivo y hallaron en su domicilio diversas cantidades de droga listas para su distribución.

La operación comenzó a principios de octubre, tras recibir alertas sobre un individuo de avanzada edad que distribuía estupefacientes en la zona. La investigación sigue abierta para determinar si existen otras personas implicadas en la red de distribución al menudeo en el barrio valenciano.

Han sido detenidas un total de 81 personas – tres del cártel de los Balcanes, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros y 17 responsables de cinco empresas, entre otros–, y se han llevado a cabo 59 entradas y registros en diferentes localidades de la provincia de Valencia y en la isla de Ibiza, donde se han incautado más de 4,5 toneladas de cocaína, 365.000 euros en efectivo, numerosos bienes de lujo y diversas armas de fuego

Detenido a los 77 años por tráfico de drogas

El dispositivo de vigilancia permitió confirmar que el sospechoso empleaba su vehículo privado para desplazarse dentro del barrio, donde estacionaba en puntos estratégicos y realizaba transacciones de droga a través de la ventanilla con diversos consumidores que acudían a su encuentro. Los agentes verificaron estos contactos repetidos, lo que derivó en la obtención de una orden judicial para proceder con el registro en la propiedad y el trastero vinculados al investigado.

En el registro efectuado, los agentes incautaron 15 gramos de cocaína distribuidos en varios envoltorios de plástico, ya preparados para su comercialización. Además, confiscaron una báscula de precisión, material para la manipulación y dosificación de droga y 84.900 euros en billetes de diferentes denominaciones.

Los responsables policiales destacaron la cantidad de dinero en metálico hallada junto con los utensilios para la actividad ilícita. El varón ya estaba bajo seguimiento desde el inicio de la investigación y las evidencias recogidas durante la vigilancia facilitaron la detención. La operación se enmarca en el refuerzo del control sobre el tráfico de drogas en la ciudad, según informaron fuentes oficiales.

Procedimiento judicial

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La operación, impulsada por la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, forma parte del conjunto de actuaciones enfocadas a combatir el microtráfico en entornos urbanos, un problema de salud y seguridad que ha cobrado relevancia en la lucha policial.

Este problema ha llevado a aumentar los controles y despliegues de los cuerpos de seguridad en muchas zonas del país. El objetivo de estas actuaciones es dificultar la venta y distribución de sustancias estupefacientes, pero, en ocasiones, es muy complicado perseguirlo cuando se trata de cantidades pequeñas e intercambios rápidos.

En este caso, la Policía Nacional centró sus investigaciones en la detección de redes que operan desde vehículos particulares, especialmente en zonas residenciales como Malilla y otros puntos de la ciudad de Valencia. El uso de los coches facilita la salida rápida del lugar donde se comete el delito.

Todos los fondos intervenidos, así como los efectos materiales y la droga incautada durante la operación, permanecen bajo custodia policial. Estos elementos, claramente incriminatorios, serán analizados y utilizados dentro de la instrucción judicial para esclarecer posibles vínculos con otras actividades delictivas y determinar el alcance real de la red desarticulada, si es que existe una extensa red o era un trabajo casi individual.

