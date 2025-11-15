Una menor apuñala y mata a su cuñada en Asturias y es detenida tras intentar huir

Imagen de archivo de una agente de la Guardia Civil de Asturias, frente a un vehículo policial (Juan Vega / EuropaPress)

La Guardia Civil ha comunicado esta sábado la detención en Asturias de una joven menor de edad, en la localidad de Aces, en Candamo, tras apuñalar y matar a su cuñada. Según fuentes policiales, el suceso ha ocurrido a las 16:05. la autora del homicidio se ausentó inmediatamente del lugar de los hechos.

Tras ser notificadas las autoridades policiales, dos patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Piedras Blancas se trasladaron al lugar, donde la víctima se encontraba herida en estado grave. También acudieron a la llamada los servicios médicos, que iniciaron las tareas de reanimación, aunque la víctima falleció cerca de las 17:00 horas.

La joven desapareció de la zona del crimen, pero los agentes dieron comienzo de inmediato a la búsqueda de la agresora, siendo localizada a las 16:30 horas, en las inmediaciones de la estación de FEVE (la antigua empresa estatal Ferrocarriles de Vía Estrecha, que se integró en el grupo Renfe en 2012), donde fue detenida.

La menor detenida por el presunto asesinato de su cuñada se trataría de una joven de 17 años, mientras que la víctima tendría 20 años. Según recoge el medio local El Comercio, la agresora tendría problemas mentales diagnosticados, y atacó a la víctima cuando ambas se encontraban en la casa familiar, de donde huyó tras cometer el crimen.

Fueron los propios testigos, que se encontraban en el interior del domicilio, quienes alertaron rápidamente al 112. Pese a los trabajos de los médicos del SAMU, la joven falleció. Según detallan los medios locales, el cadáver permanecía en la vivienda a la espera de que la autoridad judicial determine su levantamiento, para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Asturias, en Oviedo.

(Noticia en ampliación)