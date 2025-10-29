Espana agencias

Condenado a un año y medio de prisión un ganadero por provocar un incendio forestal en Las Regueras (Asturias)

Un ganadero ha sido condenado a un año y medio de prisión y al pago de una multa de 9.000 euros, además de las correspondientes indemnizaciones, por provocar un incendio forestal en el concejo de Las Regueras, que afectó a una superficie equivalente a ocho campos de fútbol, según la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo, que recoge íntegramente la tesis y petición de condena de la Fiscalía del Principado.

El tribunal considera probado que el acusado prendió fuego en una zona de monte con una pendiente media del 50% para limpiar un sendero por el que transitaba su ganado. El incendio se detectó a las 22.10 horas del 6 de septiembre de 2021 y fue extinguido a las 12.26 horas del día siguiente, con intervención de los Bomberos de Asturias con base en Grado y La Morgal.

La superficie afectada fue de 8,03 hectáreas, con arbolado disperso de encina, roble, castaño, fresno, espinera y avellano, así como matorral y herbáceas. Entre las especies alcanzadas por el fuego había varias encinas protegidas incluidas en el Catálogo Regional de Flora Protegida. El coste de extinción se valoró en 5.948,26 euros, mientras que los daños medioambientales se calcularon en 3.035,41 euros.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, según el artículo 352 del Código Penal y la Ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal del Principado. La sentencia señala que "los delitos de incendio son ataques especialmente graves contra la seguridad colectiva realizados por medio del fuego, ya sea de manera intencionada o por omisión de las normas de cuidado ambientales".

El juzgado impuso, siguiendo la solicitud de la Fiscalía, una pena de 1 año y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 9.000 euros con responsabilidad subsidiaria en caso de impago. Además, deberá indemnizar al Principado de Asturias, a la cooperativa forestal implicada y a los particulares afectados, incluyendo gastos de extinción y perjuicios medioambientales.

La sentencia aún no es firme y contra ella cabe recurso de apelación.

