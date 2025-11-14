España

Cayetano Rivera, pieza clave en la vida de su hermano Kiko tras su separación de Irene Rosales: “Me está ayudando mucho”

Los dos hijos de Paquirri están pasando por un momento complicado, pero han encontrado en el otro el apoyo para continuar

Cayetano y Kiko Rivera en
Cayetano y Kiko Rivera en una imagen de archivo. (Europa Press)

La entrevista de Kiko Rivera del pasado 7 de noviembre en ¡De viernes! continúa acaparando titulares. En ella el DJ se enfrentaba a una parte de las controversias que han marcado su vida en los últimos años, incluida su reciente ruptura con Irene Rosales. Antes de conocerse el accidente sufrido por su hermano Cayetano Rivera, ocurrido después de su reaparición televisiva, Kiko quiso dejar muy claro el papel fundamental que Cayetano tiene en su vida y el apoyo constante que recibe de él.

La relación entre los hijos de Paquirri ha sido motivo de conversación durante décadas. Si bien hubo un tiempo en que los tres, Francisco, Cayetano y Kiko, se mostraban muy unidos, con los años esa cercanía se fue diluyendo. En la actualidad, Kiko y Cayetano mantienen un vínculo muy estrecho y se han convertido en un apoyo mutuo imprescindible. En cambio, la relación con Fran Rivera es prácticamente inexistente y, a juzgar por las últimas declaraciones de Kiko, no parece que la situación vaya a mejorar.

Fran, Kiko y Cayetano Rivera
Fran, Kiko y Cayetano Rivera en una fotografía compartida por @riverakiko (INSTAGRAM)

El apoyo de su hermano favorito, Cayetano

Cuando Paquirri falleció, Kiko era apenas un bebé. Durante su infancia, la relación con sus hermanos dependía por completo de sus madres, Isabel Pantoja y Carmina Ordóñez. De hecho, no tuvo contacto real con Cayetano hasta los 14 años, cuando coincidieron en la boda de Fran con Eugenia Martínez de Irujo. Desde entonces, ambos han mantenido una excelente relación.

Hace unos días, Kiko destacó públicamente la importancia de Cayetano en su vida. “A mi hermano Cayetano lo quiero muchísimo y me está ayudando mucho con la separación de Irene”, confesó. Su hermano se ha convertido en un pilar esencial para sobrellevar este complicado momento mediático. Ahora, tras el accidente de Cayetano, es Kiko quien se prepara para devolverle ese apoyo.

No es la primera vez que el músico reconoce que el torero es indispensable para él. Hace un año, en el pódcast Poco se habla, Kiko afirmaba: “Ahora mismo no podría vivir sin mi hermano Cayetano, pero sí podría vivir sin mi hermano Francisco”. Contaba entonces que estaban recuperando “el tiempo perdido” con planes frecuentes y una gran complicidad.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

Aunque antaño los tres hermanos compartían momentos juntos, lo cierto es que su relación se rompió hace años, especialmente por el enfrentamiento relacionado con la herencia de Paquirri. Aun así, recientemente Kiko y Fran coincidieron por sorpresa en un aeropuerto tras confirmarse la separación del DJ. El trato fue correcto, pero lejos de reflejar una relación sólida.

En su entrevista, Kiko habló sobre ese encuentro y la distancia entre ambos: “Con Francisco no tengo tanta relación. Coincidimos en un aeropuerto, él iba a Sevilla y yo a Santiago. Pero yo tengo otra vida: gente que me quiere, que se preocupa por mí y que suma”.

Kiko es consciente de que a día de hoy no obtiene ningún beneficio emocional de retomar una relación cercana con su hermano mayor. “¿Que no me compensa tener una buena relación con él? No, pero sí mantener la cordialidad”, explicó. También profundizó en el origen del conflicto: “Yo me he enfadado con mi madre, he tenido problemas y le he dicho cosas horribles. Pero se las digo yo. Si se las dices tú, te corto la mano”.

Paquirri e Isabel Pantoja en
Paquirri e Isabel Pantoja en una imagen de archivo. (Europa Press)

Durante el programa también se comentó la polémica herencia. “Yo tampoco tengo las cosas de mi padre. Estoy exactamente en las mismas condiciones que mi hermano. Y sigue erre que erre… Llega un momento en que dices: ‘tío, cállate ya, que tienes una edad’. Y creo que ahí decidí que no, que no me compensa”, concluyó.

