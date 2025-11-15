España

Junts salva el apagón nuclear del Gobierno, pero dispara en el pie al PSOE extremeño: las claves de una campaña que se juega en Almaraz

El debate nuclear vuelve a la primera línea por las dudas sobre la resiliencia energética del país y bajo la presión de las eléctricas

Guardar
Vista de la central nuclear
Vista de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. (Consejo de Seguridad Nuclear/Europa Press)

El apagón nuclear se ha convertido en una espada de Damocles para el Partido Socialista. La primera lectura que puede hacerse sobre el rechazo a la enmienda a la ley de movilidad sostenible para prolongar la vida del parque atómico es positiva para el Gobierno. La abstención de Junts se traduce en una victoria clave para mostrar que el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta a pesar del bloqueo parlamentario que han prometido los de Carles Puigdemont.

Pero fuera de lo que ocurre en Madrid, el rescate de Junts es al mismo tiempo un disparo en el pie para los socialistas extremeños. Allí, su candidato Miguel Ángel Gallardo se juega el próximo 21 de diciembre, en las urnas, el gobierno autonómico frente al Partido Popular de María Guardiola en una campaña que gira, precisamente, sobre la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, ubicada en la comarca cacereña del Campo Arañuelo.

De hecho, desde el PSOE de Madrid se llegó a deslizar un posible apoyo a la enmienda si, como cuestionó el Ministerio de Transición Energética, no suponía un coste a la ciudadanía y cumplía con los requisitos de seguridad nuclear y de suministro, aunque finalmente votaron en contra. Fue el propio Pedro Sánchez quien llegó pronunciarse a favor “si no cuesta más dinero a los ciudadanos”, unas palabras que enfadaron a sus socios de coalición de Sumar.

Almaraz, la locomotora económica en Extremadura

El debate nuclear ha vuelto a la primera línea desde el apagón producido en España y Portugal el pasado 28 de abril, que la oposición señaló como responsable de la desconexión de generadores y que ha puesto en duda la autonomía estratégica de la energía en España, con una posición claramente antinuclear.

También por las presiones que están ejerciendo las gigantes eléctricas, principales propietarias y afectadas, para aplazar el cierre pactado en 2019. Y el primer reactor afectado es el de la central de Almaraz. El pasado 30 de octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron formalmente al Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen la ampliación de la autorización de explotación hasta mediados de 2030. La dirección de la planta defiende retrasar el calendario porque está en su “mejor momento técnico” para seguir operando a largo plazo.

Las empresas insisten en que su continuidad es positiva tanto para la producción eléctrica —que supone el 7% de la energía nacional— como para retener el empleo cualificado en una comarca rural que afronta el reto de la despoblación. Actualmente, la Central cuenta con una plantilla de 4.000 trabajadores y allí operan más de 70 empresas especializadas.

También es cierto que no hay una posición unánime entre las compañías. Endesa es históricamente pronuclear, pero Iberdrola, que es la principal propietaria de esa central —posee más del 50% de Almaraz—, apuesta por esta energía siempre que sea rentable, algo que solo pasa por una bajada de impuestos.

Por otro lado, la central de Almaraz es la locomotora económica de una región a la cola en la gran mayoría de parámetros económicos: la economía de Madrid, por ejemplo, es tres veces más competitiva que la de Extremadura. El pueblo de Almaraz, sin embargo, ostenta desde hace años el primer puesto en renta media per cápita de la comunidad, con 16.641 euros por habitante, una cifra que supera incluso la media nacional, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo mismo ocurre con los municipios de su entorno, que también figuran a la cabeza en la región.

El PP hurga en la herida

Y en este sentido, la posible clausura de la central ha movilizado tanto a plataformas vecinales como a las administraciones locales, que temen que la pérdida del principal motor de desarrollo, empleo y riqueza de la zona se traduzca en despoblación, pérdida de población joven y descenso de los niveles de renta. Gallardo es consciente de la importancia de esta cuestión, hasta el punto de llegar a contradecir a los suyos, mostrándose “seguro” de que el Gobierno central prolongaría la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz más allá del calendario: “Almaraz no se va a cerrar”, afirmó momentos después de la votación.

El PP quiere aprovechar las contradicciones que hay entre Ferraz y su federación extremeña para hacer campaña con ello. Antes de convocarse el adelanto electoral, motivado por el bloqueo de Vox a los presupuestos de la región, el gobierno de María Guardiola se comprometió a reducir a la mitad los impuestos regionales que gravan la central nuclear de Almaraz, con el objetivo de ampliar la vida útil de la central —y como reflejo de la presión que están ejerciendo las eléctricas—. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará Badajoz este domingo para mostrar su apoyo a Guardiola en el inicio de la campaña y, como es esperado, hablar del caso de Almaraz.

Temas Relacionados

Junts per CatalunyaGobierno de Espanaenergia nuclearExtremaduraEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

España: las predicciones del tiempo para Zaragoza este 15 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: las predicciones del tiempo

Clima en Valencia: la previsión meteorológica para este 15 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: la previsión

Albert Rivera cumple 46 años: de la paz con su primera mujer por la custodia de su hija a su nueva ilusión, Carla Cotterli

El expolítico ha conseguido mantener un perfil alejado de la vida pública, aunque sigue despertando interés por su nueva relación sentimental

Albert Rivera cumple 46 años:

Frenar las manecillas del reloj biológico de las mujeres: España lidera la investigación en fertilidad para rejuvenecer los ovarios

En el país se realizan cada año más de 167.000 ciclos de fecundación in vitro, lo que supone cerca del 15% de estos tratamientos de toda Europa

Frenar las manecillas del reloj

María Becerra: “Vivo rompiendo los límites y soy muy criticada por mis cambios extremos, pero me encanta”

La cantante argentina cuenta a ‘Infobae España’ cómo ha influido la moda en su vida personal y profesional y presenta su nueva colección con la marca de calzado española Xti

María Becerra: “Vivo rompiendo los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez dijo que agotaría

Pedro Sánchez dijo que agotaría la legislatura, pero hay seis señales que indican que ya ha puesto en marcha la maquinaria electoral

La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo, cantante de ‘Paco, Paco, Paco’: pudo ser agredida por un hombre en su residencia

Muere Encarnita Polo, la cantante que triunfó con ‘Paco, Paco, Paco’: así fueron sus últimos años alejada de los focos

Zelenski estará en España este martes y esta será su agenda: del Reina Sofía al Congreso de los Diputados

Starlink hace un anuncio en España para el internet satelital: un servicio gratuito

ECONOMÍA

La brecha salarial se dispara:

La brecha salarial se dispara: los hombres ganan 430 € más al mes que las mujeres, los mayores el doble que los jóvenes y los financieros 3.000 € más que las asistentas

Opositar después de los 50: cada vez más profesionales con experiencia optan por el sector público porque en las empresas “ya no te va a contratar nadie”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

De dónde proceden las 131.000 toneladas de naranjas que venderá Mercadona en los próximos 12 meses

DEPORTES

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez