Así ha pasado el rey Carlos III su 77 cumpleaños: el homenaje a Isabel II, una emotiva sorpresa y una inauguración histórica

El padre del príncipe Guillermo ha soplado las velas por su 77 cumpleaños con una agenda repleta de eventos

El rey de Inglaterra Carlos
El rey de Inglaterra Carlos III asiste a la presentación de nuevos estandartes en el Castillo de Windsor, Inglaterra, el lunes 12 de mayo de 2025. (Aaron Chown/Pool via AP)

El rey Carlos III cumplió 77 años este viernes, 14 de noviembre de 2025, en una jornada marcada por homenajes públicos y una apretada agenda institucional. La celebración del aniversario del monarca británico ha tenido lugar en un contexto especial para la familia real, que se ha visto en el centro de atención mediática tras recientes controversias relacionadas con su hermano menor, Andrés, y la retirada de sus títulos oficiales.

Como parte central de los homenajes, el soberano y su equipo se trasladaron al sur de Gales para participar en la inauguración de una obra histórica para el transporte del país: el Metro del Sur. El padre del príncipe Guillermo fue el encargado de descubrir una placa conmemorativa en su honor y se convirtió en uno de los primeros visitantes en recorrer las instalaciones completas y los nuevos trenes. Junto a representantes políticos y responsables del proyecto, el monarca accedió a la sala de control y a los compartimentos técnicos del tranvía Stadler Class 398, una de las unidades que operan en la red ferroviaria de Gales. Estos trenes, que comenzaron a funcionar en 2018, circulan en trayectos con o sin electricidad y pueden alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora.

Un mensaje de cumpleaños aparece
Un mensaje de cumpleaños aparece en la pantalla mientras el rey Carlos III de Gran Bretaña viaja en un tranvía Stadler Clase 398 durante una visita para inaugurar oficialmente el depósito del metro del sur de Gales en la ciudad de Taff's Well (ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS)

En un momento simbólico, las pantallas del interior de los vagones desplegaron el mensaje “Feliz cumpleaños, su Majestad”, un homenaje que el monarca agradeció públicamente. El rey también tuvo la oportunidad de sentarse en el asiento del conductor y, con la supervisión de los trabajadores, conocer algunos de los controles y funciones habituales del día a día en el sistema ferroviario.

Una emotiva sorpresa y el homenaje a Isabel II

Posteriormente, la comitiva real visitó el Castillo de Cyfarthfa, ubicado en las cercanías de Merthyr Tydfil. Este edificio, de carácter gótico, forma parte del patrimonio histórico local y funcionó perteneció a una de las familias industriales más influyentes de la región. En el interior del castillo, Carlos III visitó galerías de arte y el museo, acompañado por la reina Camila y una recepción formada por representantes institucionales y trabajadores del lugar.

Durante la recepción, los asistentes sorprendieron al rey con una tarta de varios pisos diseñada en forma del propio castillo con motivo de su cumpleaños. El pastel, elaborado con detalles como una réplica de la fachada de ladrillo gris, numerosas ventanas, siglas alusivas a la familia real y una composición floral, fue cortado y compartido por el monarca con los presentes, quienes le cantaron el feliz cumpleaños. El gesto, que generó una atmósfera festiva, fue recibido con entusiasmo por los invitados.

Carlos III en una imagen
Carlos III en una imagen de archivo (Yui Mok/Pool via REUTERS)

Mientras los medios británicos informaban sobre las celebraciones oficiales, también trascendió una donación privada realizada por el rey para el mantenimiento de una de las iglesias predilectas de su madre, Isabel II. Según The Mirror, el padre del príncipe Harry ha contribuido con 50.900 libras esterlinas, unos 57.600 euros, a la recaudación de fondos para restaurar el techo de la iglesia de San Pedro y San Pablo, en West Newton, Norfolk. Esta aportación, de carácter privado, se conoció tras la presentación del informe anual financiero de la parroquia y representa, según allegados, una forma personal de rendir homenaje a la memoria de la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de 2022 en el Castillo de Balmoral.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

La iglesia beneficiada, ubicada cerca de Sandringham, era uno de los lugares favoritos de la reina para sus retiros invernales y de Navidad. Sandringham sigue siendo uno de los refugios familiares más icónicos y continúa activo en la agenda privada de la familia real. Estos gestos subrayan la intención de Carlos III de mantener vivo el vínculo con las tradiciones familiares y el legado de su predecesora.

