El rey Carlos III encabezó la ceremonia del Domingo del Recuerdo en Reino Unido en honor a los caídos en la guerra

El rey Carlos saluda durante el Servicio Nacional de Conmemoración de 2025 en el Cenotafio el 9 de noviembre de 2025 en Londres, Inglaterra. Chris Jackson/Pool vía REUTERS

El rey Carlos III presidió el domingo la ceremonia anual británica de recuerdo de los caídos en la guerra, bajo el sol de noviembre y la sombra proyectada sobre Europa por la guerra de casi cuatro años en Ucrania.

Cuando la campana del Big Ben del Parlamento dio las 11 de la mañana, miles de militares, veteranos y ciudadanos reunidos en el centro de Londres guardaron dos minutos de silencio, interrumpidos por un único disparo de artillería y los cornetas de los Royal Marines tocando “El Último Toque”.

El rey Carlos y el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, asistieron al Servicio Nacional de Conmemoración de 2025 en el Cenotafio el 9 de noviembre de 2025 en Londres, Inglaterra. Chris Jackson/Pool vía REUTERS

El rey, de 76 años, vestido con el uniforme de mariscal de campo del ejército, depositó una corona de amapolas rojas de papel sobre fondo negro al pie del Cenotafio, monumento a los caídos en la guerra. Erigido hace más de un siglo para honrar a las tropas británicas y aliadas que murieron en la Primera Guerra Mundial, se ha convertido en el centro de las ceremonias anuales en memoria de los militares y civiles fallecidos en esa guerra y en conflictos posteriores.

La ceremonia nacional de conmemoración se celebra cada año el domingo más cercano al aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana. Se celebran servicios conmemorativos similares en docenas de pueblos y ciudades de Gran Bretaña y en bases militares británicas en el extranjero.

Las bandas de música de la División de la Casa Real participaron en el Servicio Nacional de Conmemoración de 2025 en el Cenotafio el 9 de noviembre de 2025 en Londres, Reino Unido. Cada año, miembros de la Familia Real Británica se unen a políticos, veteranos y ciudadanos para recordar a quienes murieron en combate. Chris Jackson/Pool vía REUTERS

Una banda militar tocó mientras el heredero al trono, el príncipe William, seguía a su padre al depositar una corona de flores en el sencillo monumento de piedra de Portland inscrito con las palabras “los gloriosos muertos”.

Otros miembros de la familia real siguieron su ejemplo, incluido el hermano menor del rey, el príncipe Eduardo, pero no el ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor. El rey le retiró sus títulos a su hermano Andrés el mes pasado y lo expulsó de su residencia real debido a su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El rey Carlos de Inglaterra deposita una corona de flores durante el servicio religioso del Domingo del Recuerdo en el Cenotafio de Londres, el domingo 9 de noviembre de 2025. Alastair Grant/Pool vía REUTERS

El primer ministro Keir Starmer, otros líderes políticos y diplomáticos de toda la Commonwealth, integrada por antiguas colonias británicas, también depositaron coronas de flores.

La reina Camila, la princesa de Gales y otros miembros de la familia real observaron desde su lugar tradicional en un balcón del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo.

El líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, la líder del principal partido de la oposición, el Partido Conservador, Kemi Badenoch, y el primer ministro británico, Keir Starmer, sostienen coronas de flores frente a los monumentos conmemorativos de los ex primeros ministros David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair y John Major, durante la ceremonia del Domingo del Recuerdo en el Cenotafio de Whitehall, en el centro de Londres, el 9 de noviembre de 2025. HENRY NICHOLLS/Pool vía REUTERS

Muchas de las coronas estaban hechas de amapolas, y la mayoría de los asistentes llevaban amapolas de papel en la solapa. Las flores escarlatas que florecieron en los campos de batalla embarrados y los cementerios improvisados ​​del norte de Francia y Bélgica durante la Primera Guerra Mundial —popularizadas por el poema «En los campos de Flandes» — se han convertido en un símbolo de la memoria en Gran Bretaña y otros países.

Al igual que muchos otros miembros de la OTAN, Gran Bretaña ha aumentado su gasto en defensa desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Gran Bretaña afirma que gastará el 3,5% del PIB en defensa para 2035.

Catalina, princesa de Gales, y Camila, reina del Reino Unido, observan desde un balcón durante la ceremonia anual del Domingo del Recuerdo en el Cenotafio de Whitehall, en Londres, el 9 de noviembre de 2025. REUTERS/Toby Melville/Pool

Tras la ofrenda floral, unos 10.000 veteranos militares con relucientes medallas desfilaron ante el Cenotafio, al son de alegre música militar y entre los aplausos de los simpatizantes que se congregaban en las aceras. Entre ellos, en sillas de ruedas, se encontraban unos 20 veteranos de la Segunda Guerra Mundial, cada vez más pocos; el más joven tenía 98 años.

Donald Poole, de 101 años, quien sirvió como manipulador de explosivos del Cuerpo de Artillería del Ejército Real en el conflicto que terminó hace 80 años, dijo que era “un gran honor poder rendir homenaje a las pobres almas que han muerto en todos los conflictos”.

El general Sir Charles Roland Walker y Sir Richard Knighton depositaron coronas de flores durante el Servicio Nacional de Conmemoración de 2025 en el Cenotafio el 9 de noviembre de 2025 en Londres, Inglaterra. Chris Jackson/Pool vía REUTERS

“Sé lo afortunado que soy de seguir aquí gracias a todos los que han luchado y servido, tanto en el pasado como en el presente”, dijo. “También quiero rendir homenaje a los servicios civiles que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial, en particular a los bomberos, que salvaron tantas vidas durante el Blitz, muchos de los cuales perdieron la suya”.

(con información de AP)