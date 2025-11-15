España

Albert Rivera cumple 46 años: de la paz con su primera mujer por la custodia de su hija a su nueva ilusión, Carla Cotterli

El expolítico ha conseguido mantener un perfil alejado de la vida pública, aunque sigue despertando interés por su nueva relación sentimental

Albert Rivera. (Europa Press)
Albert Rivera. (Europa Press)

Este sábado 15 de noviembre, Albert Rivera celebra su 46 cumpleaños con unos 12 meses a sus espaldas tan mediáticos como diversos. Alejado desde hace tiempo de la política activa, el que fuera líder de Ciudadanos se ha consolidado como abogado y empresario, pero su vida personal continúa generando titulares. Este 2025 ha estado marcado por tres frentes: un acuerdo judicial con la madre de su hija mayor, una relación sentimental consolidada con Carla Cotterli y una vida marcada por los viajes, el equilibrio y una imagen mucho más relajada.

El comienzo del otoño trajo consigo una cita incómoda para Rivera. Estaba previsto que el exdirigente acudiera al Juzgado de Barcelona para enfrentarse a su expareja Mariona Saperas, madre de su hija Daniela, de 14 años. Ambos mantenían diferencias sobre los gastos de actividades extraescolares y clases complementarias de la menor, pese a que Rivera cumple con la pensión alimenticia establecida tras su separación.

Sin embargo, la vista judicial nunca llegó a celebrarse. Apenas 48 horas antes del juicio, Rivera y Saperas alcanzaron un acuerdo amistoso, evitando así el enfrentamiento público. Según fuentes jurídicas, el pacto contempla ajustes en la contribución de ambos progenitores a los gastos educativos y de ocio de la joven.

Mariona, psicóloga de profesión y con una larga trayectoria en el ámbito de la terapia analítica y las adicciones, siempre ha mantenido una vida discreta, al margen del foco mediático. En cambio, Rivera —tras su ruptura con Saperas hace más de una década— ha protagonizado romances seguidos con atención por la prensa: primero con Beatriz Tajuelo, y más tarde con la cantante Malú, con quien tuvo a su segunda hija, Lucía, que hoy tiene cinco años.

El propio Rivera ha intentado suavizar las especulaciones sobre su papel como padre: “Mis hijas son lo más importante de mi vida. Me han hecho mejor persona de lo que era antes. Te ayudan a comprender el mundo de otra manera. Ahora tengo más tiempo para estar con ellas. A Lucía la veo muy a menudo. La mayor vive en Barcelona, pero ahora también la veo más”, declaró recientemente. Su entorno insiste en que la relación con ambas niñas es constante y cercana.

Albert Rivera y Malú salen
Albert Rivera y Malú salen del Hospital tras el alta médico del político. (EUROPA PRESS).

De la discreción de Malú a la complicidad con Carla Cotterli

Tras su mediática separación de Malú en 2022, Rivera desapareció del circuito público durante meses. En ese periodo de silencio, Carla Cotterli apareció de forma discreta en su vida. Su relación salió a la luz en 2023, y desde entonces han pasado de la reserva absoluta a mostrarse juntos, sin aspavientos, en viajes y escapadas.

Cotterli, experta en comunicación y relaciones públicas, dirige su propia agencia y la firma de moda The Cotton Brand. Alejada de la fama, pero habituada al entorno del marketing, ha trabajado con marcas de lujo como Brugal, Acqua di Parma o Cervezas Alhambra. Su perfil bajo y su carácter reservado parecen haber aportado a Rivera la estabilidad que buscaba tras años de exposición mediática.

El verano de 2025 consolidó la imagen de una pareja sólida. Los dos fueron vistos en el aeropuerto rumbo a Formentera, destino habitual para ellos, y más tarde recorrieron Estados Unidos en un viaje que ha dejado huella en sus redes sociales.

Post de Albert Rivera en
Post de Albert Rivera en Instagram. (@albertriveradiaz)

Para celebrar su segundo aniversario juntos, Rivera y Cotterli emprendieron una ruta por la costa oeste de Estados Unidos. Entre los múltiples planes, uno destacó: un vuelo en helicóptero sobre el Gran Cañón. En su perfil de Instagram, el expolítico compartió varias imágenes del recorrido, acompañadas de un mensaje reflexivo: “Hay viajes que se resisten, lugares que siempre quisiste visitar y que por fin se hacen realidad”.

El itinerario, contratado con una empresa especializada en experiencias de lujo, incluía sobrevolar la presa Hoover y el lago Mead antes de aterrizar en territorio Hualapai, donde la pareja disfrutó de champán al atardecer. El plan, valorado en 1.458 dólares (unos 1.250 euros), simboliza bien la etapa vital que atraviesa Rivera: una vida profesional estable y una situación económica saneada que le permite disfrutar de experiencias exclusivas.

Albert Rivera y su novia,
Albert Rivera y su novia, Carla Cotterli, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Y es que el pasado mes de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid dictó sentencia para el despacho Martínez-Echevarría Abogados, obligado a indemnizar a Albert Rivera y a José Manuel Villegas con 1.295.000 euros y 510.000 euros, respectivamente. La magistrada Cristina Sanz consideró probado que la firma incumplió parte de sus contratos con los antiguos dirigentes de Ciudadanos y que, además, les ocasionó perjuicios morales por la filtración de informaciones destinadas a desprestigiarlos públicamente.

