Malú admite que habla de Albert Rivera en las letras de sus canciones: “No es marcarse un Shakira, es hacerse un Malú”

La cantante Malú se ha abierto en vena en el último capítulo de la temporada de Viajando con Chester, presentado por Risto Mejide. A lo largo de una conversación llevada a cabo en un establo, haciendo un guiño a la pasión de la artista por la hípica, la madrileña ha sacado a la luz su faceta más personal, tocando temas tan delicados como el nacimiento de su hija, Lucía, o el fin de su historia de amor con el expolítico Albert Rivera.

El presentador catalán no ha tenido ningún tipo de reparo en abordar las intimidades de la artista. “¿Te marcaste un Shakira con la canción Ausente?”, ha preguntado el publicista. Y es que el presentador de televisión ha querido profundizar en aquellas composiciones en las que se intuye que la intérprete de Aprendiz hace referencia al exlíder de Ciudadanos.

“Si esto es lo que llamamos ‘hacer un Shakira’, entonces llevo haciéndolo desde los 15 años. Me encanta ese momento en el que dicen ‘Malú se ha marcado un Shakira’. No, Malú se ha hecho un Malú. Si retrocedemos un poco, te das cuenta de que yo he ido contando todas mis experiencias: las buenas, las malas, el despecho, la tristeza, la diversión... Simplemente, a nadie le parecían tan interesantes como para fijarse en eso y analizar las canciones”, ha explicado.

Malú acostumbra a mantener en el seno de su intimidad diversas cuestiones relacionadas con su vida personal. Sin embargo, en el espacio de Cuatro ha explicado que canalizó su ruptura con Albert Rivera a través de sus composiciones. He vuelto a hacer lo mismo que he hecho durante toda mi vida: contar una historia de dolor, real, surgida de una tarde, de conversación sincera, de liberar todo lo que llevas dentro… No he hecho nada más que contar el cómo yo me sentía”, ha manifestado.

Lucía, un lazo irrompible con Rivera

La expareja de Laura Escanes ha preguntado a la artista que si la llegada de un hijo multiplica lo que hay en la pareja. La sobrina de Paco de Lucía se ha sincerado y ha afirmado que, en su caso, ha sido un efecto negativo porque les alejó. “Creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo”.

El pasado mes de junio, Malú y Albert Rivera pusieron fin a su relación tras cuatro años juntos y una hija en común. Pese a las dificultades que trae consigo una separación, lo cierto es que ambos intentan mantener una relación armoniosa por el bien de su pequeña. Y es que los dos siempre estarán unidos por el lazo irrompible que supone Lucía en sus vidas.

“Tú y yo podemos tener una relación más o menos buena, pero al final está este pequeño ser aquí... No voy a permitir que nada vaya en contra de ella. No daré ni el más mínimo motivo. Al final, esa niña llegó porque ambos quisimos que así fuera. Olvidémonos de por qué nos separamos y recordemos por qué decidimos tenerla”, ha dicho.