España

Zelenski visitará España en los próximos días para ver con Pedro Sánchez ‘Guernica’, de Picasso

Ambos visitarán el Museo Reina Sofía, como ha adelantado ‘Cadena Ser’

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en mayo de 2024, en Madrid (España). (Carlos Luján/Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en las próximas semanas, como han adelantado este jueves la Cadena Ser y el diario El Mundo. Por motivos de seguridad, no ha transcendido la fecha en la que llegará a España, pero sí se ha podido conocer que ambos visitarán el Museo Reina Sofía donde verán Guernica, el cuadro que el artista Pablo Picasso pintó en 1937 para reflejar el horror del bombardeo de la localidad vasca durante la Guerra Civil.

La visita se produce siete meses después de que Zelenski cancelara su visita a nuestro país para asistir al funeral del Papa Francisco en Italia. El líder ucraniano iba a visitar la capital para reunirse con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pero no ocurrió. De esta forma, esta sería su segunda visita a España. En la primera, en mayo del año pasado, fue recibido por Sánchez en la Moncloa y visitó la Cámara baja.

Como han avanzado sendos medios, los líderes de España y Ucrania acudirán a visitar el Museo Reina Sofía, donde se encuentra el cuadro Guernica. Zelenski ya mencionó en 2022 a la obra de Picasso en su aparición telemática en el Congreso, comparó la masacre de la localidad en el País Vasco durante la guerra con la que vive su país. “Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937″, dijo, dos meses después de que Rusia comenzara la invasión.

España compra ayudas para Ucrania

Además, esto se produce días después de que España haya confirmado participar en el plan PURL (Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania), puesto en marcha por la OTAN, basado en la adquisición de materiales estadounidenses para ayudar a Ucrania. “Hay nuevas decisiones de Finlandia y España sobre su contribución a la iniciativa PURL. Es un programa para la compra de armas estadounidenses, los misiles Patriot”, detalló Zelenski a finales de octubre.

El rey ha recibido a Zelenski en Barajas, algo poco habitual con un mandatario, lo que remarca la importancia de esta visita.

Ucrania solicitó ayuda a los países de la OTAN para reforzar la defensa de sus ciudades y su infraestructura energética, cuya respuesta fue este plan. Desde el inicio del conflicto, el Gobierno ha tratado de posicionarse como un claro aliado de Ucrania, lo que han agradecido, a partir de esta nueva ayuda, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, y el propio Zelenski

Desde las primeras incursiones rusas en el espacio aéreo de la OTAN, España ha liderado la ‘Policía Aérea’ en el flanco oriental. Este enclave reúne a miles de militares españoles desde hace años y, con la entrada de aeronaves del Kremlin en Polonia, Estonia o Lituania, se reforzó la misión aportando más aviones

