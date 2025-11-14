La detenida por vandalizar el coche del periodista Nacho Abad es una policía municipal de Madrid y llegó a fotografiar los daños del vehículo

El presentador Nacho Abad en el programa 'En Boca de Todos', de Cuatro.

Una agente de la Policía Municipal de Madrid, identificada como Paola G. O., ha sido detenida por vandalizar el coche del periodista y presentador Nacho Abad. Los hechos han salido a la luz después de que la funcionaria, destinada en el Escuadrón de Caballería con sede en las instalaciones del Puente de los Franceses, en el distrito madrileño de Moncloa, fuera arrestada a finales de octubre por agentes de la comisaría de San Blas.

Según una información de El Mundo, la detención se ha producido después de que la agente presuntamente rayara con unas llaves el vehículo del periodista, un Tesla, por ambos lados y documentara su acción con fotografías tomadas con su teléfono móvil.

El propio Nacho Abad ha sido quien ha presentado la denuncia en la comisaría de San Blas, lo que ha dado inicio a la investigación policial. Las grabaciones de las cámaras instaladas en el coche han resultado determinantes para esclarecer lo sucedido.

Rayó ambos lados del coche con unas llaves

En las imágenes se aprecia cómo una mujer de pelo rubio y de mediana edad aparca su coche junto al del presentador en el aparcamiento de un centro comercial. Antes de arrancar, la conductora salió de su vehículo para fotografiar el Tesla de Abad y, tras volver a su turismo, se bajó de nuevo con unas llaves en la mano para rayar la carrocería en varias ocasiones. Posteriormente, tomó más fotografías del resultado antes de abandonar el lugar. Dado que los desperfectos superan los 400 euros, la agente ha sido detenida y puesta en libertad a la espera de juicio.

El propio Abad ha relatado los detalles del ataque en su programa En boca de todos, emitido en Cuatro, donde ha mostrado el vídeo. El periodista ha explicado ante las cámaras: “Estaba en un determinado lugar, esta mujer me ve y me reconoce cuando salgo del coche y me voy al gimnasio dejando el vehículo aparcado junto al suyo. Ella llega y decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche”. Además, Abad ha añadido que “no conocía de nada” a la autora del ataque y ha destacado que se sentía tan orgullosa de su obra “que decidió inmortalizarla”.

Abad ha vinculado este episodio a otros incidentes y situaciones de acoso que afirma haber sufrido en los últimos meses, expresando así su preocupación. “¿Estamos tan polarizados que hay que tener cuidado cuando un político te señala? ¿Es síntoma de un peligro para la calidad democrática?“, ha señalado. Por su parte, la Policía Municipal de Madrid ha indicado que no ha recibido ninguna comunicación sobre lo ocurrido por parte de la Policía Nacional. Hasta el momento, se desconoce si se ha abierto un expediente interno contra la agente implicada.