Mediaset ficha a la ya dimitida Noelia Nuñez y la convierte en colaboradora del programa ‘En Boca de Todos’ de Nacho Abad

Noelia Nuñez, en su intervención en el programa 'En Boca de Todos'

Noelia Nuñez comenzará una nueva etapa profesional gracias a Mediaset. Tras dejar este miércoles todos sus cargos públicos (era concejala y diputada nacional) e institucionales (como vicesecretaria del PP) después de que reconociera que había cometido “una equivocación” en la redacción de su currículo, la ya expolítica trabajará como colaboradora del espacio de actualidad ‘En boca de todos’, que presenta Nacho Abad y se emite en Cuatro.

Nuñez ha concedido su primera entrevista tras la polémica precisamente a este espacio, donde ha asegurado que aprovechará lo pasado para terminar sus estudios. No ha acabado ninguna titulación, aunque en la información que entregó al Congreso para completar su perfil ponía que sí. Núñez ya es colaboradora de otro programa de Cuatro, ‘Todo es Mentira’, que presenta Risto Mejide.

Ha sido durante la entrevista cuando Nacho Abad ha desvelado que Noelia Núñez será nueva colaboradora. Según ha explicado el presentador, la idea era que se hubiese estrenado este martes, pero la entrevista a Alberto Núñez Feijóo retraso su estreno en el programa. “Y, ahora, ¿qué?”, le ha preguntado Nacho Abad. “Voy a retomar mis estudios y hay que seguir luchando, la vida no se acaba. Soy una mujer fuerte, valiente y trabajadora”, aseguraba Núñez.

El presentador Nacho Abad

“Noelia, tú sabes que ayer te estrenabas como colaboradora de este programa, pero vino Alberto Núñez Feijóo y no se pudo”, le dijo Nacho Abad. El presentador entonces le comunicó que el programa quería seguir contando con ella siempre “que te dejen los estudios”, a lo que Núñez respondía que ella “encantada”. El espacio se estrenó en Cuatro en primavera de 2022 con Diego Losada como presentador; a finales de 2023, el periodista cedió el testigo a Nacho Abad para asumir la presentación de Noticias Cuatro. Desde otoño de 2024, En boca de todos se emite de lunes a viernes en Cuatro desde las 10.30 hasta las 14.00 horas.

Nuñez ha querido matizar los motivos de su renuncia y lo que ha pasado con su currículo. “En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada pongo todo tal y como es porque lo he escrito yo y explico todo perfectamente”. El error, según ella, viene en la página web del Congreso: “En la web pone que parece que he finalizado los estudios, ese es el principal error. Luego está lo de la Universidad, pero eso no lo he escrito ni yo y no soy responsable”. Se ha publicado que era profesora de la universidad privada Francisco Marroquín (creada en Guatemala, pero con sede en Madrid). De hecho, ella no lo negó en una entrevista hace meses. Este jueves ha aclarado que solo fue invitada a una confere