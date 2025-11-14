Sánchez pide "mucha precaución" tras el aviso rojo de la Aemet por fuertes lluvias en Cáceres, Sistema Central y Ávila

Ante el aviso de fenómenos meteorológicos adversos que se extiende hasta las 05:59 del viernes 14 de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido sobre la posible acumulación de más de 120 milímetros de precipitaciones en doce horas en regiones localizadas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila, lo que representa un nivel de riesgo extraordinario que no se registraba en la zona. Según informó Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha emitido una recomendación a la ciudadanía para extremar la precaución y limitar desplazamientos en las áreas afectadas.

El anuncio de Pedro Sánchez fue comunicado mediante un mensaje en la red social X, citado por el medio Europa Press, donde insistió en que las provincias de Ávila y Cáceres, junto con el Sistema Central, afrontan episodios de lluvias intensas que justifican la declaración del nivel máximo de alerta. “Mucha precaución,” solicitó el jefe del Ejecutivo, insistiendo en la necesidad de que la población siga las recomendaciones emitidas por los servicios de emergencia y evite trayectos que no resulten prioritarios.

El aviso de la Aemet clasifica la situación como “peligro extraordinario”, debido tanto a la magnitud esperada de las lluvias como al potencial de inundaciones y daños asociados. El organismo estatal especificó, de acuerdo con lo recogido por Europa Press, que la acumulación de agua en tan corto intervalo no presenta precedentes recientes, lo que ha llevado a reforzar el despliegue de medidas preventivas en la región.

Protección Civil, según detalló el medio Europa Press, ha solicitado de manera firme a la población que no se acerque a los cauces de ríos y zonas susceptibles de inundación. Entre las principales recomendaciones, además de seguir estrictamente las instrucciones oficiales, se ha destacado la importancia de evitar transitar por áreas anegadas o balsas formadas en carreteras y sendas rurales. Las autoridades recalcan que el volumen de agua previsto podría derivar en desbordamientos inesperados y otros riesgos como corrientes súbitas o aislamientos en determinadas localidades.

La alerta roja activada por la Aemet implica la movilización de recursos de emergencia y la coordinación entre diferentes organismos públicos, incluyendo fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de atención sanitaria. Según publicó Europa Press, se trabaja en la preparación de dispositivos de respuesta para eventuales evacuaciones, cierre de carreteras y asistencia a poblaciones que pudieran quedar aisladas debido a las precipitaciones.

Las instrucciones de las autoridades incluyen la recomendación de preparar planes de acción familiares y comunitarios, mantenerse informado a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada. Aemet y Protección Civil mantienen comunicación constante con los ayuntamientos y servicios regionales para ajustar las medidas de seguridad y responder a la evolución de la situación meteorológica.

La acumulación de precipitaciones de más de 120 milímetros en doce horas puede ocasionar impactos significativos en infraestructuras, redes de transporte y suministros básicos. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la persistencia de la alerta responde tanto a la intensidad de las lluvias como a la extensión de las áreas implicadas. El despliegue de los servicios gubernamentales busca proteger la integridad de las personas y minimizar los daños materiales, con especial atención en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Las autoridades insisten, según enfatiza Europa Press, en que la colaboración de la ciudadanía resulta esencial para el éxito de los dispositivos de emergencias. Insisten en el seguimiento estricto de las directrices oficiales y llaman a permanecer en resguardo, evitando cualquier actividad o desplazamiento que pueda poner en peligro la seguridad personal o colectiva.

El pronóstico meteorológico continuará siendo actualizado por la Aemet conforme evolucionen las condiciones, y los avisos podrían extenderse o modificarse si la situación lo requiere. Hasta tanto se levante la alerta roja, tanto los residentes como visitantes en las áreas afectadas deben actuar conforme a las recomendaciones emitidas y priorizar la prevención y la seguridad personal.