España

El Gobierno de Ayuso responde a “la foto del colapso y los empujones” del Metro de Madrid: “Es el mejor de Europa”

El gobierno regional activa lanzaderas gratuitas y suma trenes para aliviar la saturación en la Línea 6, mientras crecen las críticas de la oposición por la gestión durante las obras

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
La Comunidad de Madrid responde
La Comunidad de Madrid responde a las aglomeraciones de viajeros en el Metro. (Violeta Santos Moura/Reuters)

Las aglomeraciones en el Metro de Madrid han obligado a la Comunidad a anunciar nuevas medidas para aliviar la saturación de viajeros, mientras la oposición intensifica sus críticas por la gestión de las obras de la Línea 6.

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, reconoció la dificultad de la situación: “Pedimos disculpas porque la situación que se está generando es muy difícil”, afirmó.

Por ello, presentó la puesta en marcha de una lanzadera gratuita entre Moncloa y Ciudad Universitaria que funcionará todos los días de 7:30 a 21:00 horas, con una frecuencia estimada de entre 5 y 10 minutos por autobús, para facilitar el acceso de los estudiantes a las facultades.

Disculpas y paciencia para los usuarios afectados

La baja por enfermedad del Consejero de Transportes, Jorge Rodrigo Domínguez, obligó al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, a asumir la responsabilidad: “Ofrecemos disculpas a los viajeros y les pedimos paciencia para soportar los efectos que las obras de la Línea 6 están causando en el resto de la red”.

Además, anunció que la Comunidad de Madrid incrementará el número de trenes en la circulación, pasando de 295 a 319 entre las 12 líneas, recuperando la cifra de hace un año. “Contamos con uno de los mejores metros del mundo y el mejor de Europa”, defendió.

Un francés se sube a la parte trasera del metro y enseña la Línea 5 de Madrid

Paciencia a la persona que empujan para entrar en el vagón

La oposición cuestionó tanto a los datos como el tono triunfalista del Gobierno regional. María Acín, diputada de Más Madrid, señaló que “no se le puede pedir paciencia a la persona que va en Metro y le empujan para que entre a un vagón abarrotado”.

Asimismo, la diputada de la oposición denunció la contratación de 120 personas para “llenar al máximo los convoys y despejar las aglomeraciones de los andenes” y calificó la situación de la capital como “ratonera”.

“Sabes cuándo entras, pero en realidad no sabes cuándo vas a viajar ni cuándo vas a salir”, criticó, y acusó al Gobierno de Ayuso de “no saber planificar, no saber gestionar, no saber coordinarse y no saber resolver” una situación que de lunes a viernes se repite en hora punta.

Por su parte, la delegada socialista, Isabel Cadórniga Varela, calificó la situación de “caos” y acusó al PP de “dejar caer en pedazos este servicio público esencial”, poniendo “en riesgo la movilidad, la igualdad de oportunidades y la vida diaria de millones de personas”.

Del mismo modo, Javier Pérez Gallardo (Vox), recriminó al PP se equivocó de diagnóstico al culpar a Cercanías, que conecta municipios con la capital, pero que no sirve para los desplazamientos internos. “Ahora mismo, Metro de Madrid, es la foto del colapso, la foto de los empujones y la foto de la inseguridad”, advirtió.

Los usuarios recurrentes del metro de Madrid, nos cuentan los contratiempos de verano.

Servicios especiales para suplir las obras

El corte del tramo este y norte de la línea 6, vigente desde septiembre y previsto hasta final de año, afecta a quince estaciones clave, entre ellas Arganzuela-Planetario, Méndez Álvaro, Pacífico, Conde de Casal, Sainz de Baranda, O’Donnell, Manuel Becerra, Diego de León, Avenida de América, República Argentina, Nuevos Ministerios, Cuatro Caminos, Guzmán el Bueno, Vicente Aleixandre y Ciudad Universitaria.

Para paliar el impacto, la Comunidad mantiene dos servicios sustitutivos de autobuses gratuitos, operados por la Empresa Municipal de Transportes (EMT), el SE6 y el SE5, que cubren el tramo afectado y refuerzan la conexión entre Cuatro Caminos y Moncloa.

Temas Relacionados

Metro de MadridMetroIsabel Díaz AyusoComunidad de MadridObrasTransporteUrbanismoPPEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu hogar, no lo consumas

<p>Las pruebas han evidenciado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud </p>

Alerta alimentaria: si tienes este

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

Las casas españolas se encarecieron en el segundo trimestre de 2025 un 4% respecto al primero, frente al 1,7% que subieron de media las de la zona euro y la Unión Europea

El precio de la vivienda

Dani García, chef Michelin: “El suero de leche es imprescindible para hacer un pollo frito de mucha calidad”

El cocinero comparte sus trucos para conseguir un pollo jugoso por dentro y muy crujiente por fuera

Dani García, chef Michelin: “El

Quiénes son los 49 españoles detenidos por Israel en la flotilla: hay dos condenados por haber estado en ETA

Entre los arrestados también se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la influencer conocida como ‘Barbie Gaza’

Quiénes son los 49 españoles

Cómo se escribe: ¿Jersey o jerséi? La RAE aclara la polémica

La palabra puede referirse a una prenda de vestir de punto y manga larga como a un tejido elástico

Cómo se escribe: ¿Jersey o
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO señala que Ábalos

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro

Un policía Nacional aprovecha el deterioro cognitivo de un excompañero ya anciano para robárselo todo: 101.000 euros, un BMW y varias fincas

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Siempre tienes derecho a paro sin importar el motivo por el que te hayan despedido”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro