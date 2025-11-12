España

Un conductor se gasta más de 100.000 euros en un Mercedes GLE 400 y descubre que los frenos son de madera

La sorpresa se apoderó de un taller en Alemania cuando, tras revisar un flamante coche de segunda mano, los técnicos encontraron bloques de madera en lugar de pastillas de freno, acompañados de un improvisado logo de Brembo escrito a mano

Guardar
Un conductor se gasta más
Un conductor se gasta más de 100.000 euros en un Mercedes GLE 400 y descubre que los frenos son de madera (Facebook / Polizei Ludwigsburg)

Un Mercedes-Benz GLE 400 recién adquirido - de segunda mano - fue protagonista de una historia insólita que ha causado estupor entre los profesionales del motor y los cuerpos de seguridad en Alemania. A los pocos días de haberlo comprado - por más de 11.000 euros, según Automoto -, sin embargo, comenzó a notar que el coche no frenaba correctamente, por lo que decidió llevarlo a un taller: allí descubrió que su coche nuevo escondía un secreto que podría haberle costado la vida.

100.000 euros de coche con frenos de madera

Nada más llegar al taller oficial, los técnicos comenzaron a revisar el vehículo debido a las quejas sobre el mal rendimiento de los frenos. Lo que hallaron dejó desconcertados a los presentes: polvo de madera quemada impregnaba las ruedas delanteras del Mercedes. Al desmontar el sistema de frenado, la escena pareció sacada de una parodia: en lugar de pastillas de freno homologadas, las pinzas alojaban bloques de madera tallados a medida, con el nombre “Brembo” escrito a mano en rotulador negro, como si fuese una broma, imitando el sello de la conocida marca de frenos de altas prestaciones.

El vehículo, un SUV valorado en más de 97.000 euros en España y que supera los 110.000 euros en configuraciones altas, exige sistemas de frenado que estén diseñados y certificados para soportar grandes cargas, velocidad y condiciones de uso extremas. Las pastillas originales garantizan fricción, estabilidad térmica y durabilidad en cada frenada. En cambio, la madera, por mucho que presente un acabado aparentemente cuidado, carece de las propiedades técnicas adecuadas para esta función. Bajo un uso exigente, el material puede arder, deformarse o directamente fallar, multiplicando el riesgo de accidente.

Ante el hallazgo, los mecánicos alertaron de inmediato a la policía de Ludwigsburg, que intervino el vehículo y decomisó los componentes fraudulentos como prueba. Las primeras pesquisas vinculan la manipulación al propietario anterior, responsable de instalar los bloques y, por tanto, de poner en riesgo la vida de cualquiera que condujese el coche o circulase a su alrededor. La investigación policial sigue abierta, centrándose tanto en esclarecer los hechos y posibles responsables, como en determinar si se trata de un caso aislado o de una práctica más extendida entre algunos vendedores sin escrúpulos que quieren ahorrarse el coste de recambios originales.

La escena, que para muchos recuerda a los orígenes del automóvil en el siglo XIX cuando se experimentaba con frenos de madera de manera rudimentaria, ha reactivado las alertas sobre la necesidad de extremar las precauciones en la compraventa de vehículos de segunda mano, especialmente cuando se formaliza a través de internet o subastas en las que no siempre es posible verificar el estado real del automóvil antes de adjudicarse la puja. Los últimos años han visto aumentar los fraudes alrededor del mercado de ocasión: desde alteraciones del cuentakilómetros y trucajes electrónicos hasta la sustitución de elementos críticos por piezas de baja calidad o incompatibles.

Las recomendaciones de los expertos a la hora de comprar un vehículo de segunda mano son claras: solicitar siempre fotografías con detalle, especialmente de los componentes de seguridad; prestar atención al desgaste visible de discos y pastillas; desconfiar de sistemas que parecen nuevos pero carecen de historial de mantenimiento o factura; y realizar siempre una prueba funcional suave en entorno controlado. Si el automóvil procede de una subasta o de un canal poco transparente, acudir a un taller de confianza para una inspección técnica integral resulta imprescindible antes de firmar la transacción.

Temas Relacionados

CochesSucesosAlemaniaVehículosSeguridad VialFrenosMercedes BenzCoches De Segunda ManoMotorEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los mejores chollos del 11.11 de AliExpress para adelantar las compras navideñas: ofertas de hasta un 80% de descuento

Este año, todo lo que necesitas para celebrar la Navidad está en las ofertas del 11.11 de AliExpress, con regalos, decoración barata, comida y mucho más

Los mejores chollos del 11.11

Francisco Rius, jurista: “Si una mujer está embarazada y ha sido detenida, se deben adoptar medidas específicas”

Francisco Rius, licenciado en Derecho e inspector jefe de la Policía Nacional, explica el procedimiento específico que debe tomar la Policía a la hora de detener a una persona embarazada

Francisco Rius, jurista: “Si una

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cómo te puede durar más la batería del coche: “Cada vez que arranques vas a pulsar este botón”

El mecánico @jcautomotivetop recomienda desactivar el sistema Start-Stop cada vez que se arranca el coche para evitar un desgaste prematuro tanto en la batería como en el motor de arranque

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cómo

En menos de dos meses será obligatoria la nueva baliza V16 conectada: qué es y cómo funciona

La seguridad vial en España dará un paso adelante en 2026 con la retirada definitiva de los triángulos de emergencia y la llegada obligatoria de la baliza V16 conectada, un dispositivo pensado para reducir riesgos y aprovechar las nuevas tecnologías en carretera

En menos de dos meses

Cómo funciona la ‘esponja mágica’, según un ingeniero químico: “Hace aproximadamente 20 años que se descubrió su uso para la limpieza”

El uso de este artilugio, originalmente empleado como aislamiento, ayuda a mantener alejados a los microbios de las superficies del hogar, además de ser sencillo y barato, así como resultón para distintos materiales

Cómo funciona la ‘esponja mágica’,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, jurista: “Si una

Francisco Rius, jurista: “Si una mujer está embarazada y ha sido detenida, se deben adoptar medidas específicas”

Juanjo Jiménez, mecánico, explica cómo te puede durar más la batería del coche: “Cada vez que arranques vas a pulsar este botón”

En menos de dos meses será obligatoria la nueva baliza V16 conectada: qué es y cómo funciona

Radio Televisión Española renovará por 197.800 euros el servicio de escoltas armados para su presidente

Una nueva detenida en España vinculada al ‘Tren de Aragua’ de Venezuela: se escapó de un operativo en Chile que terminó con 52 arrestados

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Si solo

Andrés Millán, abogado: “Si solo inviertes en vivienda, te recomiendo ir pensando en diversificar”

Un cocinero calcula cuánto gana David Muñoz: “Podría generar entre 2 y 4 millones de euros”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El nuevo impuesto para coches eléctricos que plantea Reino Unido y que asusta a los conductores españoles

Anuncio de la Lotería de Navidad 2025: una referencia a un entrañable cuento para recordar los valores humanos

DEPORTES

Iker Casillas ordena sus cinco

Iker Casillas ordena sus cinco mejores paradas y pone quinta la que hizo a Robben en la final del Mundial: “Es desastrosa”

Melania Rodríguez, tras coronarse con el oro mundial de mini trampolín por segunda vez: “Estaba pletórica de alegría, había conseguido algo muy grande”

Las palabras de Alcaraz tras una impecable remontada ante Fritz: “He conseguido aprovechar mis pocas oportunidades y creo que hemos dado un gran espectáculo”

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz sobre Fritz en las ATP Finals 2025

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça