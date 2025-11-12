Sumar carga contra Sánchez en materia de vivienda y este se enfada: “Este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero se está”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno (Eduardo Parra - Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado con contundencia este miércoles a su socio de coalición, Sumar, las críticas vertidas desde el grupo plurinacional en materia de vivienda, durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados. En un tono inusualmente molesto, el jefe del Ejecutivo ha acusado a la formación liderada por Yolanda Díaz de mantener una estrategia política “difícil de entender” y ha advertido de que el “juego” de “parecer que no se está en el Gobierno, pero se está en el Gobierno” no resulta sostenible ni eficaz.

La tensión se ha producido durante la réplica de Sánchez a la intervención de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, quien había recriminado al presidente no haber realizado anuncios concretos en materia de vivienda y le había instado a adoptar medidas “tangibles” frente a lo que calificó de mera “resistencia” al frente del Ejecutivo. Barbero ha insistido en que la ciudadanía espera de este Gobierno “una ofensiva real y ambiciosa” en el ámbito habitacional y no simples declaraciones de intenciones.

Críticas a la falta de “osadía” y advertencias sobre los “fondos buitre”

Durante su intervención, la portavoz de Sumar ha advertido a Sánchez de que “no puede haber ni una sola duda ni una tentación de no enfadar a los fondos buitre”, subrayando que los ciudadanos demandan “un Gobierno osado e innovador” en políticas de vivienda. Barbero ha reclamado una actuación decidida para garantizar el acceso a la vivienda, en especial entre los jóvenes, y ha pedido al Ejecutivo “salir a la ofensiva” frente a los intereses especulativos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno (Eduardo Parra - Europa Press)

Además, la diputada ha aprovechado su turno para exigir al presidente que se mantenga firme en el calendario de cierre de las centrales nucleares, después de que el Partido Popular introdujera en el Senado una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible para derogar dicho cronograma. “La ciudadanía no entendería que el Gobierno cediera en este punto”, ha señalado, en alusión a la importancia de mantener los compromisos medioambientales y de transición energética.

Estas palabras han irritado notablemente a Sánchez, quien ha respondido con un gesto serio y una “acotación”, según sus propias palabras, “con todo respeto”. “Este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero sí estar en el Gobierno, no funciona muy bien”, ha afirmado el presidente, visiblemente contrariado.

El líder socialista ha recordado que Sumar forma parte del Ejecutivo y ha señalado que las críticas a los ministerios del ala socialista “no contribuyen al propósito común” que, a su juicio, debería guiar la acción del Gobierno de coalición. “Si quieren criticar al Gobierno, a todos los departamentos que dirige el PSOE, pueden hacerlo, por supuesto. Pero imagínese si nosotros hiciéramos lo mismo con los ministros y ministras de Sumar”, ha replicado Sánchez, en alusión a las carteras que encabezan dirigentes del socio minoritario, como Trabajo, Sanidad o Cultura.

Un reproche directo en plena sesión plenaria

El tono del presidente ha sorprendido a buena parte del hemiciclo, acostumbrado a intervenciones más contenidas en sus intercambios con el socio de coalición. “No, nosotros tenemos muy claro cuál es el interés general y el propósito común de este Gobierno progresista”, ha zanjado Sánchez, en una clara advertencia dirigida a Sumar.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

En el grupo plurinacional, sin embargo, defienden que su postura no es de confrontación, sino de “exigencia constructiva” hacia un Gobierno que, según aseguran, debe ser “más valiente” en la ejecución de sus compromisos progresistas. La discusión sobre vivienda, que ha servido de catalizador de este último enfrentamiento, pone de nuevo de manifiesto las dificultades de convivencia dentro de la coalición y las distintas sensibilidades que conviven en su seno.