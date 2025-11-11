España

Reparto de temas de la gala 9 de ‘Operación Triunfo 2025′: la grupal más esperada y hits de Benson Boone o Sabrina Carpenter

El formato de Prime Video se acerca a su recta final y esta semana los concursantes protagonizarán la esperada firma de discos

Guille Toledano y Lucía Casani,
Guille Toledano y Lucía Casani, en la Academia de 'OT 2025'. (Prime Video)

Operación Triunfo 2025 ya ha superado el ecuador de la edición y se acerca a su recta final. Tras la eliminación de María Cruz, séptima expulsada del programa, son nueve los concursantes que quedan en la Academia.

En la gala de este lunes, Olivia fue elegida favorita de la semana con el 35% de los votos, mientras que los dos nuevos nominados son Guille Toledano y Lucía Casani, que podrán elegir la canción con la que defenderán su permanencia en la academia en la gala 9 de OT 2025.

Esta semana será muy especial para los concursantes, pues antes de la próxima gala protagonizarán su primera salida al exterior para realizar la esperada firma de discos, un acto en el que podrán testar el apoyo del público, conocer a algunos de sus seguidores y reencontrarse con amigos y familiares.

El próximo sábado 15 de noviembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas, los participantes se dividirán entre tres ciudades para la firma de discos: en el Palau Olimpic de Badalona (Barcelona) estarán Guillo Rist, Crespo y Cristina; en el recinto IFEMA MADRID Pabellón 12, los fans podrán encontrarse con Olivia, Guille Toledano y Téyou; y en L’Alqueria del Basket (Valencia), estarán presentes Lucia Casani, Claudia y Tinho. El acceso a la cola de firmas estará restringido a quienes cuenten con una copia del disco oficial Lo Mejor de OT 2025: Parte 1, actualmente en preventa en Amazon.es y cuya salida oficial está prevista para el 14 de noviembre en tiendas físicas y digitales.

Como cada martes, a las cuatro de la tarde ha tenido lugar el reparto de temas de la próxima gala de la edición, en la que los ‘triunfitos’ han descubierto el repertorio que tendrán que interpretar sobre el escenario para defender su permanencia durante una semana más en la Academia musical más famosa de la televisión.

En el repertorio de la gala 9 de OT 2025, los concursantes interpretarán la canción grupal más esperada de la edición. Y es que, tras la promesa de que Isabel Aaiún volvería al programa para cantar Potra Salvaje junto a ellos, este lunes se cumplirá ese deseo y la artista los acompañará en la apertura de la gala con su recordado hit.

Otra de las sorpresas del reparto ha sido la canción que defenderá la favorita, Olivia. Y es que el programa ha roto con su tónica de las últimas semanas y esta vez no interpretará una canción en solitario, sino que protagonizará un dúo junto a Cristina para cantar Manchild de Sabrina Carpenter.

Emilia, Benson Boone o Jess Glynne son algunas de las estrellas cuyos temas sonarán en la novena gala del formato, que también contará con una canción de uno de los profesores de la Academia, ya que Téyou cantará Súper Vacío de Vic Mirallas.

Reparto de temas de la gala 9 de ‘OT 2025′

  • Canción grupal: Potra salvaje - Isabel Aaiún
  • Guille Toledano: Stars - Simply red
  • Lucía Casani: Fue tan poco tu cariño - Juan Gabriel
  • Olivia (favorita) y Cristina: Manchild - Sabrina Carpenter
  • Guillo Rist: Peregrino - Carlos Ares
  • Crespo: Hold my hand - Jess Glynne
  • Téyou: Súper vacío - Vic Mirallas
  • Claudia: Latin Girl - Emilia
  • Tinho: Beautiful things - Benson Boone

