Leire Martínez confiesa en ‘OT 2025’ que la echaron de La Oreja de Van Gogh: “¡Reina!”

Los concursantes de OT con Leire Martínez

La edición número trece del programa alcanza ya la gala 8. Con cada vez menos concursantes, fueron ayer Lucía Casani y Guille Toledano los propuestos para abandonar la academia. Ambos se jugarán la expulsión en la gala 9 con mucha tensión, siendo una de las amistades más consolidadas dentro de la academia. Es la primera vez en la palestra para Guille, en cambio Lucía está nominada por tercera vez.

Tras recibir la noticia, a pesar de su experiencia, fue Casani la que se rompió en un mar de lágrimas delante del jurado y de Chenoa. Los dos amigos han asumido que es la última semana juntos en el programa. Será una semana especial, Lucía irá a firmar a Valencia, su ciudad natal y Guille se trasladará hasta Madrid el próximo 15 de noviembre.

Animada por Chenoa, quien cedió la palabra al jurado en medio de una tranquila charla con los dos nominados, fue la exvocalista del grupo quien se lanzó a tratar de mostrar el lado positivo: “Os diría que yo casi preferiría estar nominada con un amigo. Entiendo esa parte emocional de que sabéis que para uno de los dos esto se acaba, pero es que la amistad trasciende a todo esto“.

La indirecta a la Oreja de Van Gogh

La exintegrante del grupo intentó animar a la concursante nominada con un discurso sobre la amistad que compartía con Guille. “Y vais a salir fuera y os vais a volver a ver y a disfrutar. Y eso es lo más maravilloso: que este programa os ha unido, os ha hecho encontraros y conoceros”. Asimismo, Martínez recordó a Lucía y Guille que “vais a tener una semana para apoyaros el uno al otro y trabajar”. “Y qué mejor que la persona que esté a tu lado sea alguien en el que confías y en el que te puedes apoyar”.

La conversación se convirtió en un discurso coral para convencer a Lucía de que no pasaba nada por estar nominada. “Una cosa que sí pasa en la vida: nos nominarán muchas veces a todos”, dijo Chenoa. Guille Milkyway procedió entonces a tomar la palabra, momento en el que su compañera del jurado, ante las palabras de la presentadora, soltó un “hasta te echan”.

Al instante el público entendió a que hacía referencia la cantante y no dudaron en llenar el plató de aplausos. “¡Reina!“, coreaba el público, a lo que Chenoa añadió: “¡Boom! ¡Ay, qué te como yo la cara, nena! En fin, di que sí”

Situación actual del grupo con Leire

Operación Triunfo se ha volcado de lleno con la vocalista, cuando Amaia anunció en redes su regreso, ellos decidieron que la grupal sería la canción solista de Leire. Ella salió a cantar con los concursantes y luego explicó lo importante que había sido ese momento en su vida.

Ahora, con una gira por arenas anunciada, con Amaia Montero al frente, Leire asegura que “no tiene nada que ver con ellos y ya está a otras cosas”. La cantante se desahogó en Mi nombre, la canción que coreó junto a los concursantes y decidió poner ahí un punto final a su andadura con la banda. Ahora, ya ha sacado hasta colaboraciones en solitario con su compañero del jurado Abraham Mateo. Así que, desde otro lugar, Leire Martínez avisa que hasta en la vida real te pueden “echar”.