España

Omar Montes elige a Rosalía e Ilia Topuria como padrinos de su hijo y las redes se pronuncian: “No puedo estar más contento”

El cantante ha desvelado en sus redes sociales que ha elegido a la cantante y al luchador como figuras clave en la vida de su hijo menor

Guardar
Omar Montes junto a Rosalía
Omar Montes junto a Rosalía e Iria Topuria en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @omarmontes)

Omar Montes no deja de sorprender, y esta vez no ha sido con una canción ni con una colaboración inesperada, sino con una noticia de lo más personal. El cantante ha revelado quiénes serán los padrinos de su hijo Ismael, nacido el pasado mes de octubre fruto de su relación con la influencer Lola Romero. Si bien lo tradicional pasa por optar por miembros de la familia, el cantante ha escogido a dos nombres que no pueden ser más mediáticos: Rosalía e Ilia Topuria.

El artista compartió la noticia en su cuenta de Instagram tras asistir a LOS40 Music Awards, donde coincidió con ambos. “No puedo estar más contento de que la Rosi y el Ilia vayan a ser madrina y padrino de mi hijo Ismael. Os amo mucho”, escribió junto a una imagen en la que se le ve posando sonriente con la cantante catalana, que acaba de estrenar su nueva etapa musical con LUX, y el campeón de artes marciales mixtas.

La publicación no tardó en hacerse viral. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de mensajes que iban desde la admiración hasta la sorpresa. “Grandes padrinos, como se merece tu peque”, escribía un seguidor. “Vaya regalos va a tener el niño en su cumpleaños y Navidad”, bromeaba otro. Pero, como suele ocurrir con todo lo que rodea a Omar Montes, no faltaron las opiniones divididas.

Omar Montes junto a su
Omar Montes junto a su hijo con Lola Romero, Ismael (Instagram / @omarmontes)

Algunos usuarios cuestionaron el vínculo entre el cantante y Rosalía: “Pobre Rosalía, qué habrá tenido que decir por compromiso”, o “El chaval de Pan Bendito eligiendo a dos superestrellas como padrinos… eso sí que es tener contactos”, comentaban. Aun así, la mayoría coincidía en que la elección no deja indiferente a nadie.

El anuncio llega apenas un mes después de que Omar Montes se convirtiera en padre por segunda vez. El pequeño Ismael es fruto de su relación con Lola Romero, mientras que el artista ya era padre de otro hijo, también llamado Omar, nacido de su historia con Nuria Hidalgo. A diferencia de su hermano mayor que se mantiene alejado de las redes, el recién nacido ya ha protagonizado varias publicaciones en el perfil del cantante, que no oculta lo feliz que está con esta nueva etapa familiar.

Omar e Ilia, dos grandes amigos también sobre el escenario

En cuanto a los padrinos, la elección de Ilia Topuria no ha sorprendido tanto. El campeón de la UFC y el cantante mantienen una amistad sólida y muy visible desde hace tiempo, con vídeos, bromas y hasta actuaciones conjuntas en conciertos multitudinarios. De hecho, Topuria llegó a subir al escenario con Montes ante más de 80.000 personas, demostrando la buena sintonía que existe entre ambos.

Omar Montes y su novia,
Omar Montes y su novia, Lola Romero, en una imagen de archivo.

La verdadera incógnita para muchos ha sido Rosalía, con quien no se conocía una amistad tan estrecha. Aunque se les ha visto coincidir en eventos y premios, la relación entre ambos no había trascendido públicamente. “Creía que eran más colegas de profesión que amigos íntimos”, señalaba un comentario en el post. Otros, sin embargo, aplauden la elección: “Si alguien puede ser una buena madrina, esa es Rosalía. Tiene los pies en la tierra y un corazón enorme”.

Por ahora, ni la intérprete de LUX ni el luchador hispano-georgiano han hecho declaraciones al respecto, pero sus nombres ya han acaparado titulares. Entre la sorpresa y la admiración, el bautizo de Ismael promete ser uno de los eventos más mediáticos del año. De finalmente producirse, seguramente, el primero donde coincidan la Motomami y el campeón del octágono bajo el mismo techo.

