La policía descubre dos ovejas ocultas en el maletero durante un control de tráfico y detienen a todos los pasajeros: “Los robos no son infrecuentes”

Las autoridades continúan investigando si las ovejas fueron robadas de un criador local (Pexels)

Varios agentes de la gendarmería francesa descubrieron el pasado sábado, 8 de noviembre, en el municipio de Pierre-Levée, al este de París, dos ovejas escondidas en el maletero de un coche. El hallazgo tuvo lugar durante un control rutinario de vehículos en las carreteras de Seine-et-Marne que terminó con la detención de todos los ocupantes.

Sin duda, el insólito descubrimiento dejó completamente sorprendidos a los más de veinte efectivos desplegados, cuyo objetivo inicial era combatir el exceso de velocidad y posibles casos de narcotráfico, según ha detallado un artículo de Le Parisien. Al parecer, los gendarmes identificaron un BMW Serie 5 como sospechoso durante uno de los controles establecidos entre Crécy-la-Chapelle y La Ferté-sous-Jouarre. Al abrir el maletero, los agentes encontraron los animales.

“No pudieron dar una explicación sobre el origen de los animales”

“Los tres ciudadanos rumanos que iban a bordo no pudieron dar una explicación sobre el origen de los animales”, indicó una fuente cercana al caso citada por el diario francés. Además, en las actas se ha reflejado la incongruencia entre sus valoraciones de los hechos, pues “cada uno dio una versión diferente”, aseguran los agentes.

Asimismo, el relato fue respaldado por la institución, que subrayó que las versiones de los implicados no solo resultaron inconsistentes, sino que tampoco “justificaron la procedencia de los animales”. El despliegue de las patrullas, lanzado entre las 19:30 y las 22:30 de la noche, abarcaron localidades como Crécy-la-Chapelle, Fontenay-Trésigny, Lumigny, Pierre-Levée, La Ferté-sous-Jouarre y La Ferté-Gaucher, según La République de Seine-et-Marne.

A la espera del resultado de las investigaciones, las autoridades decidieron arrestar a los individuos por sospecha de “robo en grupo”. Por otro lado, el ejército también está estudiando el caso, con el fin de averiguar quién tiene la propiedad de las ovejas y estudian si hay una denuncia por hurto.

Un miembro de la gendarmería ha señalado uno de los aspectos más interesantes de este caso: “En nuestra zona, los robos de animales no son infrecuentes, especialmente en las explotaciones agrícolas”. Igualmente, el agente ha recordado un suceso anterior, cuando “los gendarmes de La Ferté-Gaucher encontraron un cerdo robado en un Renault Scénic”, según recoge Le Parisien.

Aun así, con este último incidente, el personal militar ha procedido a ponerlas bajo el cuidado de los servicios habilitados hasta lograr identificar a su dueño. Y es que, “dependiendo de su origen, los animales pueden no estar anillados y pueden abandonar los rebaños de forma no declarada”.

Desde la gendarmería han recalcado la importancia del cumplimiento de la normativa sobre el traslado, advirtiendo que “es cierto que puede parecer gracioso, pero el transporte de animales está sujeto a ciertas normas higiénicas y reglamentarias. Las versiones dadas por los dos protagonistas fueron inconsistentes”, agregaron finalmente.

La investigación sigue abierta, y las autoridades locales intentan determinar desde dónde fueron sustraídas las ovejas. Al margen de este episodio poco habitual, la operación del sábado derivó en otras intervenciones por delitos comunes como conducción bajo los efectos de drogas, uso de permisos de conducir adulterados y circulación sin licencia.