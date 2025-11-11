Estas son las plantas más adecuadas para tener en una habitación infantil: atención a que no sea tóxica

Rincones luminosos se convirtieron en pequeños jardines interiores, símbolo de bienestar y conexión con la naturaleza (Prexels)

Hay muchas familias con niños que buscan incorporar plantas de interior a sus viviendas. Según recoge el medio digital Bebé y Más, esta decisión es especialmente relevante cuando hay bebés o menores en edad exploratoria, etapa en la que es común que toquen o prueben cualquier objeto a su alcance.

Las plantas aportan beneficios claros: mejoran la calidad del aire, generan una atmósfera más amable y pueden influir en la salud mental y la productividad. Sin embargo, Bebé y Más subraya que no todas las especies son adecuadas para un entorno infantil. La selección debe considerar la seguridad, ya que algunas plantas pueden irritar la piel o resultar tóxicas si un niño las ingiere por curiosidad.

La recomendación central consiste en vigilar siempre a los menores y, en paralelo, elegir plantas no tóxicas y de mantenimiento sencillo. Como referencia práctica, los expertos proponen un conjunto de especies seguras para decorar una habitación infantil sin riesgos añadidos.

Plantas adecuadas para espacios con niños

El helecho de Boston (Nephrolepis exaltata) es una de las mejores opciones para interiores. Sus hojas largas y verdes aportan presencia sin requerir cuidados complejos. Esta especie prospera en ambientes templados con luz indirecta, por lo que funciona bien cerca de una ventana sin sol directo. Su sustrato debe mantenerse húmedo, con riegos cuando la superficie se nota seca. En otoño e invierno se recomienda pulverizar sus hojas para asegurar la humedad ambiental que necesita.

Otra planta frecuente en hogares con niños es la planta lazo, cinta o malamadre, conocida también como planta araña. Sus hojas alargadas, con franjas verdes y blancas, la hacen reconocible. Se caracteriza por su resistencia y por su capacidad para contribuir al filtrado del aire. Se desarrolla bien en lugares con sombra parcial y luz leve. Su riego es reducido durante el invierno, basta con una aplicación mensual (en verano puede duplicarse la frecuencia debido al calor).

Familia desayuna antes de pasar un día todos juntos en casa (Freepik)

En tercer lugar, la planta china del dinero (Pilea peperomioides) es una opción estable para quienes prefieren una planta de forma compacta y fácil de ubicar. Recibe ese nombre por sus hojas redondeadas, similares a monedas, y también ayuda a purificar el aire. Requiere luz brillante pero indirecta, y riego moderado cuando la tierra está seca. Para mantenerla en buen estado conviene asegurar cierta humedad ambiental, ya sea con un humidificador o con una bandeja de guijarros con agua colocada de manera segura.

Entre las plantas de bajo mantenimiento destaca la peperomia, disponible en variedades con tonos verdes, rojizos o violáceos. Es una planta adecuada para personas sin experiencia previa. Solo necesita agua cuando los primeros centímetros de tierra se han secado. Requiere luz moderada, siempre sin exposición directa al sol para evitar daños en sus hojas.

Si se desea una planta con flor, Bebé y Más señala a la violeta africana como una alternativa apta para interiores. Florece gran parte del año en gamas que van del violeta al blanco. Es una especie que prefiere ambientes frescos y un sustrato ligeramente húmedo. El riego debe realizarse desde abajo o por inmersión para evitar mojar hojas y flores, ya que podrían dañarse.

La palma areca, conocida también como palmera bambú, es otra especie segura para niños. Humidifica el ambiente y se adapta bien a interiores con luz tenue o indirecta. Su riego es ocasional, únicamente cuando la superficie del sustrato se seca. En ambientes muy secos, o durante el verano, puede pulverizarse si se observan puntas deshidratadas.

En conjunto, estas especies permiten decorar espacios infantiles sin riesgo y con cuidados al alcance de todos. En consecuencia, elegir plantas seguras es una forma sencilla de mantener un entorno saludable para los niños mientras se conservan los beneficios de tener vegetación en casa.