El truco para que la ropa salga más suave y limpia de la lavadora: solo necesitas una pelota de tenis

Conseguir que la ropa salga más limpia, suave y bien escurrida de la lavadora, sin aumentar el gasto, es una aspiración común en muchos hogares. Sin embargo, existe un método sencillo, económico y respetuoso con el medio ambiente que es poco conocido: introducir pelotas de tenis en el tambor de la lavadora. Esta técnica, que ha circulado entre los hogares más ingeniosos, ha demostrado ser capaz de transformar el resultado de cada colada, devolviendo a las prendas un aspecto renovado y confortable.

El principio de esta solución reside en la acción mecánica que ejercen las pelotas de tenis durante el ciclo de lavado. Al girar junto a la ropa, las pelotas golpean suavemente los tejidos, simulando el efecto de un amasado manual. Este movimiento adicional favorece que tanto el agua como el detergente penetren mejor entre las fibras, lo que se traduce en una limpieza más uniforme y un centrifugado más eficiente. La clave está en la estructura flexible y rugosa de las pelotas, que al moverse dentro del tambor, airean el contenido y mejoran la circulación de los productos de lavado.

Las ventajas de este método no se limitan a la limpieza. Las pelotas de tenis resultan especialmente útiles para prendas voluminosas como edredones, chaquetas de invierno, almohadas o anoraks. En estos casos, evitan que el relleno se apelmace y ayudan a mantener el volumen y la suavidad originales de los tejidos. Tras el secado, la ropa conserva su aspecto mullido y su comodidad habitual. No obstante, la técnica no es adecuada para todos los materiales. Los tejidos delicados, como la seda, el cachemir, el tul o el encaje, pueden dañarse por el roce y los golpes, por lo que es preferible lavarlos a mano o seleccionar un programa de lavado especialmente suave.

Recomendaciones para un uso seguro y eficaz

Para obtener los mejores resultados, no basta con introducir cualquier pelota en la lavadora. Conviene evitar las pelotas nuevas, que pueden desteñir, al mismo tiempo que las demasiado desgastadas, que podrían desprender restos de caucho. Lo más adecuado es emplear pelotas ya lavadas, completamente secas y sin olores. Además, existe la posibilidad de potenciar el efecto aromático del lavado: basta con añadir dos gotas de aceites esenciales —por ejemplo, de lavanda, eucalipto o limón— sobre las pelotas antes de iniciar el ciclo. De este modo, la ropa saldrá no solo limpia y suave, sino también delicadamente perfumada, sin necesidad de suavizantes químicos.

La técnica de las pelotas de tenis puede combinarse con otros trucos ecológicos para optimizar el lavado y el mantenimiento de la lavadora. Entre las combinaciones recomendadas por la fuente francesa, se encuentran el uso de vinagre blanco como alternativa al suavizante convencional, especialmente en tejidos que no toleran el amasado mecánico. Así, se consigue conservar la suavidad de las fibras largas y planas, como las de la seda o el cachemir, sin riesgo de que se enganchen o deterioren.

Ventajas medioambientales y ahorro doméstico

Adoptar este método no solo mejora la calidad del lavado, sino que también contribuye al cuidado del electrodoméstico y a la reducción del consumo de agua y electricidad. De hecho, la suma de estos pequeños gestos permite obtener una ropa más limpia, una lavadora en mejor estado y una factura doméstica más baja. Además, la experiencia de lavado se convierte en una tarea más amena, al percibirse como un ritual inteligente y sostenible para el cuidado de las prendas.