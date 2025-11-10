España

El truco para que la ropa salga más suave y limpia de la lavadora: solo necesitas una pelota de tenis

La clave está en la estructura flexible y rugosa de las pelotas que, al moverse dentro del tambor de la lavadora, airean el contenido y mejoran la circulación de la ropa

Guardar
Los trucos de lavado incluyen
Los trucos de lavado incluyen la introducción de pelotas de tenis en el tambor de la lavadora. / Freepick

Conseguir que la ropa salga más limpia, suave y bien escurrida de la lavadora, sin aumentar el gasto, es una aspiración común en muchos hogares. Sin embargo, existe un método sencillo, económico y respetuoso con el medio ambiente que es poco conocido: introducir pelotas de tenis en el tambor de la lavadora. Esta técnica, que ha circulado entre los hogares más ingeniosos, ha demostrado ser capaz de transformar el resultado de cada colada, devolviendo a las prendas un aspecto renovado y confortable.

El principio de esta solución reside en la acción mecánica que ejercen las pelotas de tenis durante el ciclo de lavado. Al girar junto a la ropa, las pelotas golpean suavemente los tejidos, simulando el efecto de un amasado manual. Este movimiento adicional favorece que tanto el agua como el detergente penetren mejor entre las fibras, lo que se traduce en una limpieza más uniforme y un centrifugado más eficiente. La clave está en la estructura flexible y rugosa de las pelotas, que al moverse dentro del tambor, airean el contenido y mejoran la circulación de los productos de lavado.

Las ventajas de este método no se limitan a la limpieza. Las pelotas de tenis resultan especialmente útiles para prendas voluminosas como edredones, chaquetas de invierno, almohadas o anoraks. En estos casos, evitan que el relleno se apelmace y ayudan a mantener el volumen y la suavidad originales de los tejidos. Tras el secado, la ropa conserva su aspecto mullido y su comodidad habitual. No obstante, la técnica no es adecuada para todos los materiales. Los tejidos delicados, como la seda, el cachemir, el tul o el encaje, pueden dañarse por el roce y los golpes, por lo que es preferible lavarlos a mano o seleccionar un programa de lavado especialmente suave.

Recomendaciones para un uso seguro y eficaz

Para obtener los mejores resultados, no basta con introducir cualquier pelota en la lavadora. Conviene evitar las pelotas nuevas, que pueden desteñir, al mismo tiempo que las demasiado desgastadas, que podrían desprender restos de caucho. Lo más adecuado es emplear pelotas ya lavadas, completamente secas y sin olores. Además, existe la posibilidad de potenciar el efecto aromático del lavado: basta con añadir dos gotas de aceites esenciales —por ejemplo, de lavanda, eucalipto o limón— sobre las pelotas antes de iniciar el ciclo. De este modo, la ropa saldrá no solo limpia y suave, sino también delicadamente perfumada, sin necesidad de suavizantes químicos.

La técnica de las pelotas de tenis puede combinarse con otros trucos ecológicos para optimizar el lavado y el mantenimiento de la lavadora. Entre las combinaciones recomendadas por la fuente francesa, se encuentran el uso de vinagre blanco como alternativa al suavizante convencional, especialmente en tejidos que no toleran el amasado mecánico. Así, se consigue conservar la suavidad de las fibras largas y planas, como las de la seda o el cachemir, sin riesgo de que se enganchen o deterioren.

Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

Ventajas medioambientales y ahorro doméstico

Adoptar este método no solo mejora la calidad del lavado, sino que también contribuye al cuidado del electrodoméstico y a la reducción del consumo de agua y electricidad. De hecho, la suma de estos pequeños gestos permite obtener una ropa más limpia, una lavadora en mejor estado y una factura doméstica más baja. Además, la experiencia de lavado se convierte en una tarea más amena, al percibirse como un ritual inteligente y sostenible para el cuidado de las prendas.

Temas Relacionados

LavadoraElectrodomésticosConsumo EnergéticoConsumo de EnergíaConsejosTips HogarEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 10 noviembre

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

“El juego de la pelota es peligroso para los perros”: un adiestrador canino explica los motivos

Jaime Vidal asegura que este hábito que forma parte del día a día de muchos canes puede provocar obsesión, estrés y daños en las placas de crecimiento óseo

“El juego de la pelota

La mejor manera de guardar los tuppers para que dejen de estar desorganizados

Los organizadores modulares han llegado para quedarse como una tendencia que permite tener una cocina ordenada sin descuidar la estética donde se ubican

La mejor manera de guardar

Isabel Viña, médica, explica las tres formas de hacer la pasta de manera más saludable: “Cocina al dente”

La divulgadora recomienda en su canal de TikTok cocinar la pasta al dente, refrigerarla antes de consumirla e incluir verduras en la receta para que esta sea más sana

Isabel Viña, médica, explica las

“Tu perro no hace las cosas por venganza, es ansiedad”: así actúa el malestar emocional en tu mascota

Los estudiosos en el comportamiento animal reconocen que los perros no actúan con malicia, sino por estrés, cansancio o aburrimiento

“Tu perro no hace las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves de la primera

Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

El relevo de Mazón en la Comunidad Valenciana expone la fragilidad del bloque PP-Vox: una alianza sostenida más por la aritmética que por la afinidad

Los españoles no quieren ser soldados: “Es un dato muy preocupante”

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 10 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 10 de noviembre

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de noviembre

El gran mito de la cuota de los autónomos: la mayoría paga menos de lo que debería y pone en riesgo su futura pensión

Adiós a las bajadas de las cuotas de las hipotecas de hasta 4.000 euros en dos años: “El euríbor seguirá cayendo, pero más despacio”

DEPORTES

Fórmula 1: en qué posición

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”