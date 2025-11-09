España

Una colombiana que vive en España no entiende que en su empresa un compañero le dijera a un cliente que “no le chillara”: “Es grave”

La creadora de contenido ha explicado que en este caso no solo se trata de una diferencia cultural, sino también lingüística

Guardar
Otra diferencia entre los países
Otra diferencia entre los países que Laura no entiende, es el uso de la palabra “culo” en España, tanto por adultos, como por niños.

Laura Vargas es una colombiana de Santa Marta que lleva años viviendo en España. Como muchas personas que se han ido a vivir a otro país, ella se ha unido a la tendencia de generar contenido para las redes sociales, donde habla sobre las diferencias culturales entre su país de origen y el de destino.

La creadora de contenido tiene casi 30.000 seguidores en la red social TikTok y algunos vídeos con millones de visualizaciones (hasta 5.7 millones), y ha tratado temas como el vestuario, el clima, diferencias en algunas expresiones, y otros parecidos.

En un reciente vídeo, la influencer ha compartido con sus seguidores una situación a la que ha sido testigo y que no entiende, porque, según ella, se trata de una falta de respeto hacia el cliente de la empresa donde trabaja.

¿Una falta de respeto?

“¿Por qué un español le puede decir esto a otro y no pasa nada?”: así Laura arranca su vídeo, mostrando su sorpresa por la situación. La creadora de contenido explica que trabaja en un banco, y que es allí donde escuchó cómo un compañero suyo se dirigió a su cliente, diciéndole: “A mí no me chille”.

Laura explica que le cuesta entender la situación, ya que, para ella, el cliente siempre se merece “el máximo respeto”: “O sea, es grave, es grave, es grave”. La creadora de contenido explica que en su país la frase suena mucho más grave: “simplemente es grosería y punto”.

Resulta que se trata de una diferencia en el significado de la palabra “chillar”, que ha provocado confusión no solo a nivel cultural, sino también lingüístico. Mientras que la palabra en España significa gritar, en Colombia, “chillar” es llorar.

El curioso pueblo portugués de los tres idiomas: se habla una lengua única en el mundo

Otra curiosidad que le ha sorprendido a Laura es el uso de la palabra “culo”. “Allá es grosería, grosería total, o sea, vulgaridad”. Mientras que en España, explica la influencer, es una palabra que tanto los adultos como los niños utilizan con normalidad.

Laura considera que se trata de una diferencia cultural: “Hemos usado las palabras que aquí suenan de una forma y en mi país de otra”. Ella afirma, al final, que, más que sorprenderse, se ríe con las diferencias que encuentra entre los dos países.

Las respuestas en los comentarios

En tan solo dos días, el vídeo ha conseguido generar unas 53.9 mil visualizaciones, 663 “me gusta” y varios comentarios de usuarios que han vivido situaciones parecidas.

Como siempre, lo mejor de los vídeos de esta temática, es la sección de los comentarios. Un usuario, llamado @hidden_poet ha comentado al respecto: “Yo creo que el grosero es el que chilla, no el que dice que chilles”.

Otra usuaria, @tamarahidalg, ha expresado su opinión con respecto a la situación en la que se encontraba la influencer: “Nadie es más que nadie, por mucho dinero que tengan… Respeto mutuo”.

@anaismurubi, por otro lado, ha dejado claro qué suele hacer en estos casos: “Yo le doy tres avisos al cliente antes de directamente colgarle”. Al final, se trata de un respeto que tiene que ser bidireccional.

Temas Relacionados

ColombiaExtranjerosIdiomaDiferencia culturalesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Muchas emociones, homenajes y tensiones: así ha sido la novena gala de ‘Bailando con las estrellas’

Los concursantes han protagonizado una de las noches con más presión en el programa de baile

Muchas emociones, homenajes y tensiones:

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 noviembre

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Así es el fondo Apollo, que pronto será el nuevo dueño del Atlético de Madrid: gestiona recursos valorados en 900.000 millones de dólares

El fondo de inversión estadounidense negocia su entrada como accionista mayoritario del club rojiblanco, lo que supondrá un cambio histórico en la estructura y gestión del club rojiblanco

Así es el fondo Apollo,

La Comunidad de Madrid envió por error cartas a más de 500 pacientes con cáncer de colon que informaban del resultado negativo de su cribado

Una investigación de ‘La Roca’ ha revelado un error de la Consejería de Salud madrileña, que ya habría informado a los afectados

La Comunidad de Madrid envió

Archivada la causa de la menor “vendida” por 5.000 euros y cinco botellas de whisky para casarse, porque la víctima ha negado los hechos

La chica ha asegurado ante el juez que su estancia en Cataluña era voluntaria y no forzada como describió la Guardia Civil

Archivada la causa de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Archivada la causa de la

Archivada la causa de la menor “vendida” por 5.000 euros y cinco botellas de whisky para casarse, porque la víctima ha negado los hechos

Qué fue del verificador internacional que supervisaba el pacto entre PSOE y Junts: un diplomático salvadoreño que intentó mantener vivo el diálogo desde Ginebra

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces

Un juzgado de Bilbao anula una convocatoria de empleo público por requerir un nivel avanzado de euskera en el 90% de las plazas ofertadas

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 9 noviembre

Así es el fondo Apollo, que pronto será el nuevo dueño del Atlético de Madrid: gestiona recursos valorados en 900.000 millones de dólares

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 9 noviembre

Una madre pierde la custodia de sus hijas por su “actitud obstruccionista” para evitar que tuvieran contacto con el padre: el tribunal rechaza su apelación

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 noviembre

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados