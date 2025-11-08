España

El palacio de Buckingham expone el armario de la reina Isabel II: 200 trajes históricos e inéditos y una fecha clave

La Casa Real Británica realizará una muestra con la que recordará el legado de estilo que ha dejado la difunta monarca

Guardar
ARCHIVO - En imagen de
ARCHIVO - En imagen de archivo del martes 18 de diciembre de 2012, la reina Isabel II saluda a personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones al final de una visita oficial en Londres. (AP Foto/Alastair Grant Pool, archivo)

El pasado 8 de septiembre se cumplieron tres años del fallecimiento de la reina Isabel II. La monarca, que reinó durante más de siete décadas, murió a los 96 años en el Castillo de Balmoral, una de sus residencias favoritas, donde construyó recuerdos clave de su largo regencia. En las jornadas posteriores, el mundo fue testigo de los homenajes a una figura que dejó una huella indeleble tanto en la esfera política como en el imaginario colectivo británico. Westminster Hall acogió la capilla ardiente de la soberana, un punto de encuentro para quienes quisieron darle el último adiós.

Junto a su legado institucional, la madre del actual rey Carlos III consolidó un estilo propio, reconocido por su apego al protocolo y una marcada elección de conjuntos monocromáticos en tonos llamativos, que se convirtieron en su seña de identidad. Ahora, ese extenso vestuario real será el eje de una exposición dedicada a su figura titulada La Reina Isabel II: su vida con estilo, que se presentará en la Galería del Rey del Palacio de Buckingham del 10 de abril al 18 de octubre de 2026.

Vestido de Isabel II diseñado
Vestido de Isabel II diseñado por sir Norman Hartnell (THE ROYAL COLECTION TRUST).

La muestra, impulsada por el Royal Collection Trust, reunirá unas 200 piezas pertenecientes a la reina Isabel II, entre ellas vestidos de ceremonia, accesorios y otras prendas utilizadas en momentos emblemáticos de su vida. Por primera vez, se exhibirán diseños inéditos para el público y otros vinculados a episodios históricos del Reino Unido. La comisaria de la exposición, Caroline de Guitaut, define el guardarropa de la monarca británica como “una lección magistral de simbolismo, costura y artesanía británica”.

Las entradas para la exposición estarán disponibles a partir del 4 de octubre y está previsto que genere gran expectativa tanto entre el público londinense como internacional. Entre los elementos más destacados figura el vestido de novia de la reina Isabel II, diseñado por Norman Hartnell, que llevó el 20 de noviembre de 1947 en su boda con el duque de Edimburgo en la Abadía de Westminster. En esa ceremonia, la abuela del príncipe Guillermo lució por primera vez una tiara heredada de su abuela, la reina María, creada con diamantes obsequiados por la reina Victoria como regalo de bodas.

Vestido de Isabel II diseñado
Vestido de Isabel II diseñado por sir Norman Hartnell (THE ROYAL COLECTION TRUST).

El vestido que Isabel II utilizó en su coronación, el 6 de junio de 1953, también formará parte central de la exposición. Este atuendo, símbolo de la historia reciente del Reino Unido, será uno de los grandes atractivos para los visitantes, junto a la imagen de la monarca en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham tras la ceremonia.

La exhibición incluye igualmente el vestido azul que la Reina llevó en la boda de su hermana, la princesa Margarita, acontecida en 1960, así como un vestido verde con el que asistió a un banquete en honor al presidente estadounidense Dwight Eisenhower en Washington en 1957. Junto a estos atuendos célebres, la exposición incorpora prendas más cotidianas que muestran el lado personal y privado de Isabel II, como atuendos de equitación y un impermeable diseñado por Hardy Amies en la década de 1960.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

De las cerca de 200 prendas expuestas, casi la mitad serán presentadas al público por primera vez, lo que convierte esta muestra en una de las más exhaustivas dedicadas al estilo de la monarca. La exposición también contará con colaboración de relevantes diseñadores contemporáneos, entre ellos Erdem Moralıoğlu, Richard Quinn y Christopher Kane. “Las prendas de la difunta reina cuentan la historia de Reino Unido y de la identidad cambiante del país a través de la moda”, subraya Kane. De esta manera, La Reina Isabel II: su vida con estilo propone un recorrido por el carácter histórico y simbólico de cada prenda, reivindicando la moda como un elemento fundamental para entender la personalidad y el legado de una de las figuras más icónicas del siglo XX y XXI.

Temas Relacionados

Isabel IICasa Real BritánicaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un trabajador reclama 220.000 euros por una caída en el trabajo: la Justicia no le da la razón

La sentencia, con fecha el pasado 31 de octubre, revela como el juzgado de lo social número 1 de Móstoles rechaza la demanda del trabajador que sufrió el accidente

Un trabajador reclama 220.000 euros

Esta es la diferencia entre definir y tonificar el cuerpo: qué tienes que priorizar si empiezas a hacer deporte

Una buena rutina de entrenamiento debe compaginarse con una alimentación equilibrada para conseguir desarrollar la masa muscular y reducir la grasa corporal

Esta es la diferencia entre

Enfermedad del hígado graso: causas, síntomas y tratamiento

La obesidad o la diabetes son algunos de los detonantes de esta afección

Enfermedad del hígado graso: causas,

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 8 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

Comprobar la Lotería Nacional: el número ganador de este sábado 8 de noviembre

Como cada sábado, aquí están los ganadores del premio de Lotería Nacional dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar la Lotería Nacional: el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rescate de un buque

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía herido tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 8 noviembre

La tarifa de la luz en España para este domingo

Las nuevas condiciones de financiación permitirán a las CCAA salir a los mercados en 2026 con limitaciones para Cataluña, Valencia y Murcia

Montse Cespedosa, asesora financiera, avisa del “fin del boom inmobiliario” y de un “escenario duro” para quienes quieran firmar una hipoteca

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Aston Martin reestructura el equipo:

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso