El palacio de Buckingham expone el armario de la reina Isabel II: 200 trajes históricos e inéditos y una fecha clave

ARCHIVO - En imagen de archivo del martes 18 de diciembre de 2012, la reina Isabel II saluda a personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones al final de una visita oficial en Londres. (AP Foto/Alastair Grant Pool, archivo)

El pasado 8 de septiembre se cumplieron tres años del fallecimiento de la reina Isabel II. La monarca, que reinó durante más de siete décadas, murió a los 96 años en el Castillo de Balmoral, una de sus residencias favoritas, donde construyó recuerdos clave de su largo regencia. En las jornadas posteriores, el mundo fue testigo de los homenajes a una figura que dejó una huella indeleble tanto en la esfera política como en el imaginario colectivo británico. Westminster Hall acogió la capilla ardiente de la soberana, un punto de encuentro para quienes quisieron darle el último adiós.

Junto a su legado institucional, la madre del actual rey Carlos III consolidó un estilo propio, reconocido por su apego al protocolo y una marcada elección de conjuntos monocromáticos en tonos llamativos, que se convirtieron en su seña de identidad. Ahora, ese extenso vestuario real será el eje de una exposición dedicada a su figura titulada La Reina Isabel II: su vida con estilo, que se presentará en la Galería del Rey del Palacio de Buckingham del 10 de abril al 18 de octubre de 2026.

Vestido de Isabel II diseñado por sir Norman Hartnell (THE ROYAL COLECTION TRUST).

La muestra, impulsada por el Royal Collection Trust, reunirá unas 200 piezas pertenecientes a la reina Isabel II, entre ellas vestidos de ceremonia, accesorios y otras prendas utilizadas en momentos emblemáticos de su vida. Por primera vez, se exhibirán diseños inéditos para el público y otros vinculados a episodios históricos del Reino Unido. La comisaria de la exposición, Caroline de Guitaut, define el guardarropa de la monarca británica como “una lección magistral de simbolismo, costura y artesanía británica”.

Las entradas para la exposición estarán disponibles a partir del 4 de octubre y está previsto que genere gran expectativa tanto entre el público londinense como internacional. Entre los elementos más destacados figura el vestido de novia de la reina Isabel II, diseñado por Norman Hartnell, que llevó el 20 de noviembre de 1947 en su boda con el duque de Edimburgo en la Abadía de Westminster. En esa ceremonia, la abuela del príncipe Guillermo lució por primera vez una tiara heredada de su abuela, la reina María, creada con diamantes obsequiados por la reina Victoria como regalo de bodas.

Vestido de Isabel II diseñado por sir Norman Hartnell (THE ROYAL COLECTION TRUST).

El vestido que Isabel II utilizó en su coronación, el 6 de junio de 1953, también formará parte central de la exposición. Este atuendo, símbolo de la historia reciente del Reino Unido, será uno de los grandes atractivos para los visitantes, junto a la imagen de la monarca en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham tras la ceremonia.

La exhibición incluye igualmente el vestido azul que la Reina llevó en la boda de su hermana, la princesa Margarita, acontecida en 1960, así como un vestido verde con el que asistió a un banquete en honor al presidente estadounidense Dwight Eisenhower en Washington en 1957. Junto a estos atuendos célebres, la exposición incorpora prendas más cotidianas que muestran el lado personal y privado de Isabel II, como atuendos de equitación y un impermeable diseñado por Hardy Amies en la década de 1960.

De las cerca de 200 prendas expuestas, casi la mitad serán presentadas al público por primera vez, lo que convierte esta muestra en una de las más exhaustivas dedicadas al estilo de la monarca. La exposición también contará con colaboración de relevantes diseñadores contemporáneos, entre ellos Erdem Moralıoğlu, Richard Quinn y Christopher Kane. “Las prendas de la difunta reina cuentan la historia de Reino Unido y de la identidad cambiante del país a través de la moda”, subraya Kane. De esta manera, La Reina Isabel II: su vida con estilo propone un recorrido por el carácter histórico y simbólico de cada prenda, reivindicando la moda como un elemento fundamental para entender la personalidad y el legado de una de las figuras más icónicas del siglo XX y XXI.