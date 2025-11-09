España

Pedro Sánchez defiende la unión entre Europa y América Latina como un “imperativo geoestratégico” frente a la presión de Trump en el Caribe

La intervención del presidente del Gobierno, realizada a puerta cerrada, se ha centrado en la necesidad de fortalecer las relaciones entre ambas regiones para defender el derecho internacional

Guardar
El presidente del Gobierno de
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llega a la ceremonia de apertura de la IV Cumbre CELAC-UE este domingo, en Santa Marta (Colombia). (Carlos Ortega / EFE)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su estancia en la cumbre regional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de América Latina y El Caribe (Cumbre UE-CELAC) para urgir a los líderes presentes a defender el libre comercio y el derecho internacional ante desafíos geopolíticos inéditos.

Según afirman desde medios como la Agencia EFE, la intervención a puerta cerrada del presidente (se espera que esta misma tarde comparezca ante los medios) ha estado marcada por referencias a situaciones provocadas por decisiones de la administración estadounidense, como la guerra arancelaria y los recientes ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe, aunque Sánchez ha evitado mencionar de forma directa a Donald Trump y sus recientes medidas en la región.

El mandatario español ha advertido que “todos los estados son iguales, y todos deben respetar el derecho internacional y resolver sus disputas por medios pacíficos en la justicia y en la igualdad soberana de los estados”. Una declaración adquiere relieve ante la polémica causada por las acusaciones de Estados Unidos contra los gobiernos de Colombia y Venezuela por supuestamente promover el narcotráfico, así como los ataques estadounidenses a embarcaciones de ambos países.

El ministro del interior Armando Benedetti (ci), el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (cd) y la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio (d), reaccionan durante la foto oficial en la apertura de la IV Cumbre CELAC-UE este domingo, en Santa Marta (Colombia). (Juan Diego López/EFE)

Un imperativo geoestratégico

Durante su intervención, Sánchez ha situado el fortalecimiento de la relación CELAC-UE como una necesidad impostergable para responder al debilitamiento de la gobernanza global y a los embates recientes contra el libre comercio. “Si hace dos años ese fortalecimiento en las relaciones era una prioridad política, en la actualidad es un imperativo geoestratégico”, ha subrayado el presidente del Ejecutivo español.

Sánchez ha destacado la vocación histórica de Europa y América Latina como defensores del multilateralismo: “En esta cumbre están representados un tercio de los Estados miembros de las Naciones Unidas, y esa diversidad es su fuerza”. El mandatario ha sostenido que solo un sistema internacional basado en reglas puede dar respuesta a grandes desafíos globales, como el cambio climático, la justicia fiscal, la inteligencia artificial o el crimen organizado.

En el plano económico, Sánchez ha reafirmado la intención española de impulsar con energía la ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur antes de fin de año y avanzar en la actualización del tratado entre la UE y México. Al describir la relación entre ambas regiones, ha defendido que “el Atlántico es un océano que no separa, sino que conecta a ambas regiones”, y ha apelado a traducir en hechos la cooperación en comercio, inversión y movilidad de personas.

España defiende una mayor representación de América Latina a nivel internacional

Por otro lado, el presidente ha aprovechado su presencia para manifestar solidaridad con las personas afectadas por el huracán Melissa en Haití, Jamaica y Cuba. Ha considerado que el impacto de este fenómeno natural demostraba “la fragilidad ante este tipo de fenómenos y la urgencia de actuar ante la crisis climática”.

Por último, también ha añadido un pedido específico en relación con la representación internacional de la región. “España considera que ante su próximo relevo, el secretario general de la ONU, António Guterres, debería ser sustituido por una mujer y latinoamericana”. Para el jefe del Ejecutivo encajan perfectamente los valores de igualdad, justicia y compromiso con el multilateralismo que América Latina representa.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPsoeGobierno de EspañaCumbre UE-CELACCumbre CELAC-UEPolítica EspañaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dos mujeres de 26 años viven “en alerta constante” por el encapuchado que les roba la ropa interior: “Observamos a nuestro alrededor todas las horas del día”

Las dos barcelonesas cuentan a ‘Infobae España’ que el “acoso sexual con robo” es continuo desde el mes de junio

Dos mujeres de 26 años

Postura de la vaca: el ejercicio de yoga que mejora la posición corporal y destensa la espalda baja

Es una asana sencilla y con numerosos beneficios

Postura de la vaca: el

Detenida una empleada de un hotel de Barakaldo por quedarse con 1.700 euros de la cartera olvidada de un cliente

La mujer, de 47 años, ha reconocido los hechos después de que se le confiscase el dinero que llevaba escondido en las zapatillas

Detenida una empleada de un

Las series más populares de Prime Video en España para engancharse este día

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Prime Video, que busca seguir gustando a los usuarios

Las series más populares de

David Jiménez, abogado: “Si tu casa ha estado alquilada, pagarás más impuestos al venderla”

La Agencia Tributaria hace cuentas y resta todas las cantidades amortizadas del valor original de compra, aunque el propietario no las haya aplicado nunca en sus declaraciones

David Jiménez, abogado: “Si tu
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los españoles no quieren ser

Los españoles no quieren ser soldados: “Es un dato muy preocupante”

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Las guerras de fronteras no están superadas en España: el Condado de Treviño que se disputan Álava y Burgos

51 denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas: la cifra, que se ha duplicado en seis años, marca un nuevo récord

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “El impuesto

Gonzalo Bernardos, economista: “El impuesto de sucesiones pretende repartir la suerte que han tenido las familias de padres con dinero”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 9 noviembre

Multas de hasta 90.000 euros si alquilas por encima del precio máximo permitido, según una gestora financiera: estas son las posibles sanciones

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 9 noviembre

Precio de la luz estará muy cara este 10 de noviembre: estas son las tarifas por hora

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados