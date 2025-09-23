Agencias

Sánchez reafirma ante Guterres el papel de España como "pilar del multilateralismo"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reiterado el compromiso de su Ejecutivo con el multilateralismo en un encuentro que ha mantenido este lunes en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en el que han abordado desafíos como los conflictos en Oriente Próximo y Ucrania y el cambio climático.

"España es y seguirá siendo un pilar del multilateralismo. Con acciones concretas, como la Casa de Naciones Unidas en Madrid y la Plataforma de Reforma del Multilateralismo, nuestro compromiso es firme y mira al futuro", ha declarado en su cuenta de la red social X, en un mensaje que ha "trasladado a Guterres en el marco de la 80º Asamblea General de la ONU".

Por su parte, Guterres ha confirmado en un comunicado remitido a los medios una reunión con Sánchez en la que ambos han abordado "la situación en Oriente Próximo y en Ucrania".

"También intercambiaron puntos de vista sobre el seguimiento de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (y) abordaron los esfuerzos para combatir el cambio climático y para avanzar la gobernanza de la inteligencia artificial", reza la nota.

