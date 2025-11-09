España

Pedro Sánchez llega a la cumbre UE-CELAC con un mensaje de unidad ante la fragmentación internacional: busca que Europa y América Latina actúen como ejes de estabilidad

España busca reforzar el vínculo birregional en un contexto marcado por las tensiones entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos y por los efectos del cambio climático

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (Ananda Manjón - Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este fin de semana en la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebra en la ciudad colombiana de Santa Marta, con el propósito de impulsar una agenda compartida de estabilidad, prosperidad y apertura entre ambas regiones. Según fuentes del Ejecutivo español, el mandatario defenderá la importancia de reforzar los lazos políticos, económicos y medioambientales en un mundo “tan cambiante y desafiante” como el actual.

Sánchez llegó a Colombia en la noche del viernes, procedente de Belém, donde había asistido a una reunión preparatoria de la próxima cumbre del clima COP30. Tras ser recibido con honores en Barranquilla por la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, y vestido con una guayabera en señal de respeto a las costumbres locales, el presidente se trasladó a Santa Marta, donde su agenda oficial arranca esta noche con la cena que precede a la apertura formal de la cumbre UE-CELAC.

El Gobierno español considera que esta cita tiene un valor estratégico de primer orden, al tratarse de la continuación del encuentro celebrado en Bruselas en 2023, cuando, bajo presidencia española del Consejo de la UE, se logró reactivar el diálogo birregional tras varios años de parálisis. Desde entonces, Moncloa insiste en que la relación entre Europa y América Latina debe servir de guía de confianza y cooperación en un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre y la fragmentación.

Una alianza “familiar” en tiempos convulsos

En palabras del Ejecutivo español, la UE y América Latina son más que socios: "son familias con intereses entrelazados”, que comparten valores democráticos, culturales y sociales que pueden contribuir a reforzar el multilateralismo. La intención de Sánchez es trasladar a los líderes presentes en Santa Marta la idea de que ambas regiones deben “aportar estabilidad y prosperidad” en un contexto global marcado por conflictos, tensiones comerciales y la acelerada transición energética.

Pedro Sánchez llega a Colombia
Pedro Sánchez llega a Colombia para la IV Cumbre CELAC-UE ( X / Cancillería de Colombia)

La cita, sin embargo, llega marcada por la ausencia de algunos jefes de Estado y por un ambiente diplomático condicionado por las tensiones entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos. En particular, la reciente denuncia del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien acusó a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de presionar a ciertos gobiernos para que no asistieran al encuentro, ha añadido un matiz político delicado a la cumbre.

Desde Washington, el actual Ejecutivo estadounidense ha mantenido una línea de crítica hacia los gobiernos de Colombia y Venezuela, a los que ha acusado de favorecer el narcotráfico y de permitir el tráfico de drogas en la región. En respuesta, Petro ha rechazado estas acusaciones y ha insistido en la soberanía de su país. En este clima, fuentes españolas reconocen que las tensiones hemisféricas podrían abordarse en los márgenes del encuentro, aunque confían en que no monopolizarán la agenda principal.

El cambio climático, un punto central del debate

Uno de los ejes principales del encuentro será la lucha contra el cambio climático, especialmente relevante tras la reciente devastación provocada por el huracán ‘Melissa’ en Haití, Jamaica y Cuba. El Gobierno español subraya que este fenómeno ha vuelto a demostrar “la fragilidad de las comunidades ante los desastres naturales” y la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación climática entre Europa y América Latina.

La coincidencia de la cumbre con el ciclo preparatorio de la COP30 permite a Sánchez mantener una línea coherente en su discurso internacional, centrado en la acción climática, la transición verde y la reducción de desigualdades. En su intervención previa en Belém, el presidente ya había destacado que “el diálogo entre Europa y América Latina es fundamental para tender puentes hacia un desarrollo sostenible e inclusivo”.

España, que en los últimos años ha intentado posicionarse como un enlace natural entre ambos continentes, confía en que este nuevo encuentro sirva para avanzar en proyectos de cooperación energética, digital y medioambiental. El Ejecutivo subraya que, frente a la polarización internacional y la competencia de potencias emergentes como China, la alianza birregional debe convertirse en un referente de apertura y estabilidad.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPSOEGobierno de EspañaColombiaCumbre UE CELACCumbre CELAC UEPolítica EspañaEspaña-InternacionalEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pedro Sánchez defiende la inocencia del fiscal general del Estado: “Y más aún tras todo lo visto en el juicio”

En una entrevista concedida a ‘El País’, el presidente del Gobierno destaca que volverá a presentarse a las elecciones “en 2027″

Pedro Sánchez defiende la inocencia

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Un hijo intenta ser reconocido como heredero pero la Justicia lo rechaza: el tribunal acredita maltrato psicológico a su padre y afirma que provocó que “le tuviera miedo”

Un conflicto por la herencia de un vecino de Ourense llegó a juicio tras la impugnación de un testamento que desheredó a uno de los hijos por maltrato psicológico, una decisión judicial que analizó la ausencia de contacto familiar y declaró probada la causa para excluirle

Un hijo intenta ser reconocido

Embalses de agua: la reserva bajó este 9 de noviembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses de agua: la reserva

Predicción del clima en Zaragoza para antes de salir de casa este 9 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima en Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez defiende la inocencia

Pedro Sánchez defiende la inocencia del fiscal general del Estado: “Y más aún tras todo lo visto en el juicio”

Un hijo intenta ser reconocido como heredero pero la Justicia lo rechaza: el tribunal acredita maltrato psicológico a su padre y afirma que provocó que “le tuviera miedo”

El PP tiene 10 días para designar al relevo de Mazón y la alianza con Vox es la única vía para evitar las elecciones

Mueren tres personas y quince resultan heridas por varios golpes de mar en Tenerife

Juanma Moreno, reelegido presidente del PP de Andalucía con el 99,95% de los votos: “Me voy a dejar la piel”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Francisco Fernández Yuste, el experto en recursos humanos detrás del perfil ‘Mejora Tu Éxito Laboral’: “La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano”

La mitad de los compradores de vivienda se hipoteca sin pareja y los bancos les aprietan las tuercas: “Les piden más garantías y les prestan menos”

Si ganas al año 67.000 euros netos o más eres rico en España, pero no en otros países: en Luxemburgo necesitas más del doble

Resultados del Super Once del 8 noviembre

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados