España

¿Un Policía puede llevarse su propia arma de fuego al trabajo? Un inspector lo aclara

Francisco Rius ha explicado en uno de sus últimos vídeos una nueva resolución que da respuesta a esta pregunta

Guardar
Policía Nacional (Europa Press)
Policía Nacional (Europa Press)

Si alguna vez te habías cuestionado si un policía puede llevar su propio arma de servicio, ahora esta duda ha quedado aclarada. Podría ocurrir que un agente tenga permiso de armas más allá del ámbito profesional y decida tener una pistola reglamentaria en su hogar. Esto podría hacer que el agente piense en portar el arma personal en un momento de trabajo.

Con la publicación de la instrucción 10/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad, esta duda ya no puede existir. Según este documento, los agentes de la Policía y la Guardia Civil solo podrán portar y utilizar armas de fuego y otros elementos de defensa que formen parte de la dotación oficial y estén debidamente autorizados por sus respectivos cuerpos.

Así lo ha explicado el inspector, Francisco Rius (@metodorius en TikTok) en uno de sus últimos vídeos. Esta decisión implica que queda prohibido el uso de armas particulares en servicio policial, una medida que afecta de lleno a la operativa habitual y abre nuevos debates jurídicos y de gestión policial.

Una mujer es salvada por un policía cuando estaba a punto de ser atropellada por un tranvía. (X/Municipalidad Metropolitana de Kayseri)

Un policía no puede usar su arma personal

De acuerdo con la instrucción, recogida en el boletín policial, solo resultan válidos como equipamiento el arma reglamentaria, la defensa personal, los sprays autorizados y los dispositivos eléctricos de inmovilización distribuidos por el cuerpo policial. El texto especifica que solo se podrán emplear aquellas armas “proporcionadas por la policía o la Guardia Civil”.

El jurista puntualiza que “cualquier herramienta que no esté en la lista oficial debe considerarse fuera de la ley en el contexto de servicio policial”. El documento subraya que la compra o tenencia legal de un arma personal no permite su uso en servicio. Únicamente el armamento proporcionado y autorizado oficialmente tiene cabida en la actuación profesional.

El objetivo de esta medida, recalca Francisco Rius, es establecer un control preciso sobre todos los elementos utilizados por los agentes, garantizando que cada uno de ellos esté identificado, registrado y sujeto a los protocolos de supervisión del cuerpo. Así, la administración busca reducir la posibilidad de incidentes no regulados y asegurar la coherencia en la respuesta policial ante cualquier intervención, reforzando los mecanismos de control y asegurando la trazabilidad del equipo empleado en servicio.

Debate en el entorno policial

El impacto de la instrucción 10/2025 suscita un debate en el ámbito policial y jurídico. Algunas personas destacan que refuerza la vigilancia de los recursos empleados durante el ejercicio profesional. El inspector Francisco Rius resalta que “la prohibición de utilizar armas particulares favorece el control, la transparencia y la rendición de cuentas dentro de los cuerpos policiales”.

La norma, al limitar de forma clara los recursos que puede portar cada agente, delimita la frontera legal en materia de armamento y condiciona el trabajo diario. Esta medida enfatiza que la elección de armas en intervención no puede basarse en criterios individuales, sino en lo autorizado. Con esta instrucción, el ámbito de actuación policial queda ajustado a una dotación concreta, lo que afecta la gestión interna de los cuerpos y las garantías externas para la ciudadanía en intervenciones policiales.

Temas Relacionados

Policía NacionalPolicía EspañaPolicíaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un nuevo crimen machista en Moguer (Huelva): una mujer es asesinada de forma violenta a manos de su expareja

La cifra de asesinatos por violencia de género en Andalucía asciende a 11 víctimas en lo que va de año

Un nuevo crimen machista en

La razón por la que no hay gasolineras ‘low cost’ en autopistas, autovías y aeropuertos

Un trabajador del sector ha compartido un vídeo para visibilizar el problema de los precios en carretera y ha generado mucho debate

La razón por la que

¿Si un inquilino se va antes de tiempo de la vivienda, tiene que indemnizar al propietario? Un abogado en desahucios explica los “dos posibles escenarios”

El experto recomienda a los dueños incluir siempre una cláusula de desistimiento que establezca claramente las consecuencias en caso de abandono anticipado

¿Si un inquilino se va

El primer trabajo marca la desigualdad salarial de los estudiantes universitarios, según un estudio

Tener el mismo título, en la misma universidad y el mismo expediente académico, no asegura la igualdad a la hora de buscar trabajo

El primer trabajo marca la

La Justicia absuelve a una madre de devolver 20.000 euros cobrados por un error de la Seguridad Social, pero perderá la ayuda para su hijo con discapacidad

El tribunal extremeño reconoce que actuó de buena fe y que el cobro indebido fue consecuencia exclusiva de un fallo administrativo, aunque ratifica la incompatibilidad de dos prestaciones concedidas

La Justicia absuelve a una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rescate de un buque

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía herido tras recibir un disparo en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

ECONOMÍA

La razón por la que

La razón por la que no hay gasolineras ‘low cost’ en autopistas, autovías y aeropuertos

¿Si un inquilino se va antes de tiempo de la vivienda, tiene que indemnizar al propietario? Un abogado en desahucios explica los “dos posibles escenarios”

La Justicia absuelve a una madre de devolver 20.000 euros cobrados por un error de la Seguridad Social, pero perderá la ayuda para su hijo con discapacidad

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si te cambian por completo tu jornada, aprovéchalo y vete con indemnización y con paro”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados