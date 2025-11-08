Espana agencias

La escuela de la Policía Nacional acoge el foro mundial de drones de la Interpol

Guardar

La Escuela Nacional de Policía de Ávila acoge desde el jueves y hasta este domingo la celebración del 'Interpol Drone Expert Summit 2025' (IDES 2025), el principal foro internacional dedicado al uso de sistemas de aeronaves no tripuladas y tecnologías de contramedidas aplicadas a la seguridad pública y la labor policial, organizado por Interpol, UAS Norway y la Policía Nacional.

Según ha informado en una nota de prensa el organismo policial, el encuentro, bajo el lema 'Leveraging Cutting-Edge Technology for Law Enforcement in the Drone Era' (Aprovechamiento de la tecnología de vanguardia para la aplicación de la Ley en la era de los drones), reúne a los máximos representantes de cuerpos policiales, organismos internacionales, instituciones académicas y empresas tecnológicas.

El objetivo es analizar el papel de los drones como amenaza, herramienta operativa y fuente de evidencia en la investigación criminal y la protección del espacio aéreo.

Desde su primera edición en Lyon (2018), el IDES se ha consolidado como un espacio global de cooperación e innovación. En sus sucesivas ediciones --Singapur (2019), Oslo (2021 y 2022), San Diego (2023) y Austin (2024)-- ha contado con la participación de más de 30 países y agencias internacionales como Europol, Frontex, EASA o NATO.

La elección de España y de la Escuela Nacional de Policía como sede del evento "supone un reconocimiento al papel de la Policía Nacional como referente en seguridad aérea, innovación tecnológica y cooperación internacional" y sitúa al país "en el centro del debate mundial sobre el uso responsable y la regulación de las aeronaves no tripuladas, así como sobre la respuesta ante su uso ilícito".

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD AEROESPACIAL NACIONAL

El encuentro se enmarca en la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional 2025, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 14 de julio, que fija como prioridades el fortalecimiento de las capacidades frente a amenazas aéreas, la cooperación interinstitucional y el desarrollo tecnológico en detección y neutralización de drones.

La Policía Nacional, a través de su Unidad Aérea y del Área de Seguridad y Protección Aérea (ASPA), desempeña un papel esencial en la aplicación de esta estrategia, "liderando los esfuerzos de coordinación frente a las amenazas que suponen los UAS y contribuyendo a la consolidación de un sistema nacional eficaz de protección aeroespacial".

La celebración del IDES 2025 también refuerza la vertiente formativa de la Escuela Nacional de Policía, al situar "el conocimiento, la capacitación y la cooperación internacional como pilares de la seguridad aérea contemporánea".

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El evento reúne a más de 120 participantes internacionales de cuerpos policiales, organismos de seguridad, defensa civil, industria y universidades. Durante las jornadas se desarrollan sesiones plenarias, talleres técnicos y demostraciones operativas, con la participación de expertos de Interpol, UAS Norway, el Ministerio del Interior, la Comisión Europea y empresas líderes en el ámbito C-UAS (Counter Unmanned Aerial Systems).

El foro busca impulsar el intercambio de conocimiento, promover la transferencia tecnológica y la cooperación público-privada en materia de seguridad aérea, e integrar la innovación y el liderazgo operativo en la formación policial.

La coordinación general del IDES 2025 se realiza junto a Interpol España y UAS Norway, bajo la supervisión de la Unidad Aérea de la Policía Nacional y con el apoyo logístico de la Escuela Nacional de Policía.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox pide en el Congreso la condena de atentados de ETA de 1975 y conmina al Gobierno a investigar todos sus asesinatos

Vox pide en el Congreso

Ayuso cancela su asistencia al Congreso andaluz que reelige a Moreno por motivos de salud

Ayuso cancela su asistencia al

La Audiencia de Jaén confirma 600 euros de multa por pegar una patada a un gato callejero

La Audiencia de Jaén confirma

Compromís cree que Junts sobreactúa pero insta al PSOE a "acelerar todo lo que pueda" por si la legislatura se agota

Compromís cree que Junts sobreactúa

Vox exige en la Asamblea murciana la prohibición de "vestimenta islámica" en espacios públicos

Vox exige en la Asamblea
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El bloqueo de Junts al

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

No hay comida suficiente en el monte de El Pardo para tanto ciervo y jabalí: Patrimonio Nacional prorroga el contrato de piensos, que incluye a los gatos callejeros del Palacio Real y Aranjuez

Pedro Sánchez llega a Colombia para la IV cumbre regional entre la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe

El Ayuntamiento de Almeida se hincha a poner multas de tráfico y bate récord de ingresos en 2025 gracias a las zonas de bajas emisiones: 7.537 sanciones diarias

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 8 noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Paul Collier, economista de la Universidad de Oxford, defiende la descentralización como fórmula contra la desigualdad: “Ni el Gobierno ni el mercado lo saben todo”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 noviembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Egan Bernal, ganador del Tour

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no