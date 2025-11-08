Un policía herido tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

Agente de Policía Nacional (Europa Press)

Un agente de la Policía Nacional se encuentra en el hospital tras recibir un disparo de un hombre atrincherado en una nave industrial de Isla Mayor, en Sevilla, según ha informado EFE. Un operativo policial en el que también participa la Guardia Civil se mantiene abierto para detener al causante, que abrió fuego a las 7 de la mañana.

Durante la mañana de este sábado la Policía Nacional ha acordonado la nave, ubicada en el Camino de Toruño, entre Isla Mayor y Aznalcázar. Fuentes de la agencia han señalado que estas instalaciones funcionaban como “guardería de droga”, es decir, puntos de almacenamiento de sustancias para su posterior distribución.

No es la primera vez que la zona de Isla Mayor se ve involucrada en asuntos de narcotráfico. Las sustancias que llevan las narcolanchas que atraviesan el río Guadalquivir han tenido como punto de recepción enclaves del entorno en diversas ocasiones. La investigación policial concluyó que en el lugar había un almacén de mercancías ilícitas y se dirigió al edificio donde se ha producido el tiroteo.

Atrincherado dispara a un policía

Emergencias 112 Andalucía informó a EFE que a las 7:25 recibió un aviso alertando de que un policía nacional había resultado gravemente herido por arma de fuego en este incidente. Un equipo del 061 se desplazó al lugar y trasladó al agente herido al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha sido intervenido de urgencia, permitiendo que ahora esté estable.

El agente, integrante de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), participaba en un operativo contra el narcotráfico al momento de resultar herido por disparos al intentar acceder al recinto. La nave donde permanece atrincherado el presunto autor del disparo sigue rodeada por un amplio dispositivo de la Policía Nacional, con apoyo de la Guardia Civil, la Policía Local y equipos aéreos.

El edificio en el que se protege el autor de los disparos es un punto de escondite de drogas, según indican las principales informaciones. Se trata de un lugar donde ya se han realizado operativos contra el narcotráfico en otras ocasiones, de manera que tiene una especial atención de las autoridades.

(Noticia en ampliación).