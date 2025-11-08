Agencias

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre en una calle de Parla con un fuerte golpe en la cabeza

La Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre encontrado en una calle de Parla con un fuerte golpe en la cabeza, ha informado a Europa Press este Cuerpo de seguridad y los servicios de emergencias 112-Comunidad.

La muerte violenta se ha producido en el número 7 de la calle Purísima Concepción pasadas las 7 de la mañana. La Policía Nacional sigue investigando el suceso, al que han acudido también agentes de la Policía Local.

La víctima se trata de un hombre que presentaba un traumatismo cronencefálico severo como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. El equipo médico del Summa-112 sólo ha podido confirmar el fallecimiento.

