España

Leticia Martín, psicóloga, sobre la actitud de Juan del Val tras ganar el Premio Planeta: “Cuando alguien ha vivido etapas de baja validación, el éxito puede sentirse ambivalente”

Una experta analiza la gestión emocional por la que está pasando el escritor tras su victoria y las críticas

El escritor, guionista y colaborador televisivo ha alcanzado el punto más alto de su carrera tras alzarse con el Premio Planeta 2025 gracias a su novela Vera, una historia de amor, una obra que ha cautivado al jurado y ha generado debate en el público. Aunque nunca imaginó verse en el escenario recibiendo uno de los galardones más prestigiosos de las letras españolas, se ha hecho con el primer puesto en su octava novela.

Sin embargo, cuando el éxito llega de manera tan rotunda, no siempre resulta sencillo gestionarlo. Así lo explica la psicóloga Leticia Martín Enjuto para Diez Minutos, conocida por su análisis de temas de actualidad desde una perspectiva emocional. La especialista advierte de que “el éxito, aunque solemos imaginarlo como la meta soñada, puede traer consigo inseguridades y dudas sobre si uno realmente merece tanto reconocimiento”. En su experiencia clínica, Martín Enjuto ha observado cómo los logros importantes pueden remover viejas heridas o despertar emociones que se creían superadas.

En el caso de Juan del Val, ese análisis cobra especial sentido. Él mismo ha contado en diversas entrevistas que su adolescencia no fue precisamente fácil y que pocos confiaban en su potencial. De aquel joven que no encontraba su lugar al escritor más aclamado del momento hay un salto inmenso, y ese contraste, entre la mirada externa de entonces y la actual, puede resultar tan vertiginoso como el propio éxito. “Integrar esa transformación implica reconciliar al muchacho que no se sintió valorado con el adulto que hoy recoge aplausos”, apunta la psicóloga.

El vértigo del reconocimiento

Aunque Del Val está acostumbrado a la exposición pública, en parte por su matrimonio con Nuria Roca, una de las presentadoras más queridas de la televisión, y por su presencia habitual en programas como El Hormiguero o La Roca, pero recibir el Premio Planeta marca un antes y un después.

Martín Enjuto explica que, para muchas personas, alcanzar una meta tan alta puede despertar el llamado síndrome del impostor, esa sensación de no merecer los elogios ni los logros alcanzados. “Cuando alguien ha vivido etapas de baja validación, el éxito puede sentirse ambivalente: repara heridas antiguas, pero también las reabre”, afirma. Digerir un reconocimiento de tal magnitud, añade, no consiste solo en celebrarlo, sino en conectar el logro con la historia personal y los esfuerzos que lo hicieron posible.

Éxito y equilibrio emocional

La psicóloga subraya que el éxito no solo transforma a quien lo alcanza, sino también su entorno. “Crecen las expectativas, aumentan las exigencias y aparecen nuevos miedos, como el de defraudar”, explica. En ese contexto, la autocompasión y la regulación emocional se vuelven herramientas clave para mantener el equilibrio interno.

Juan del Val (Premio Planeta 2025), sobre la posibilidad de ganar el Cervantes: "No, sinceramente no me veo"

En el caso de Del Val, su madurez vital parece jugar a su favor: ha transitado suficientes etapas personales y profesionales como para recibir este reconocimiento con serenidad y gratitud. Desde una mirada humanista, Leticia Martín concluye que “el éxito bien digerido no cambia la esencia de una persona, sino que la amplía”. Y quizá ahí resida la verdadera enseñanza del caso de Juan del Val: que triunfar no es solo alcanzar un sueño, sino aprender a convivir con él sin perder la autenticidad.

