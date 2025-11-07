España

Un profesor gana 3.000 euros en un concurso de cocina mientras estaba “de baja por enfermedad” y le abren un expediente disciplinario

Los compañeros del docente le reconocieron en televisión y alertaron a la administración local, que ahora investiga las circunstancias de su participación en el concurso

Guardar
Un profesor gana 3.000 euros
Un profesor gana 3.000 euros en un concurso de cocina mientras estaba “de baja por enfermedad” (Montaje Infobae)

Un profesor de Renania del Norte-Westfalia ganó la versión alemana de “Ven a cenar conmigo” - un concurso televisivo de cocina - mientras se encontraba de baja médica, una situación que motivó la apertura de un expediente disciplinario y una investigación en su contra, según publica Der Spiegel. El caso salió a la luz tras la difusión de su victoria en televisión y la posterior notificación a la administración regional de Colonia.

“Quien está de baja médica no está obligado a permanecer en la cama”

La historia tiene como protagonista a Dominik W., un hombre alemán de 34 años y profesor de inglés y geografía. Durante el periodo en el que constaba en baja por enfermedad, su paso por la pequeña pantalla no pasó inadvertido para varios colegas. El ganador del concurso culinario preparó un solomillo de ternera y “baba ganoush”, un plato tradicional libanés, y fue elegido mejor cocinero aficionado en la temática semanal “Un viaje romántico por Eurasia”. Por esta hazaña, recibió un premio de 3.000 euros.

La Administración Regional de Colonia confirmó a Der Spiegel que ha iniciado investigaciones para determinar si la grabación de los programas tuvo lugar durante la situación de baja del profesor. La administración también aclaró que el maestro respondió en plazo a las preguntas oficiales sobre su caso, aunque declinó aportar detalles sobre el contenido de la declaración.

La polémica creció cuando se supo que Dominik W. no solo participó en “Das Perfekte Dinner”, la edición alemana de “Ven a cenar conmigo”, sino también en el programa culinario semanal “Küchenschlacht”. Según el diario Bild, la administración se vio obligada a intervenir tras las dudas planteadas por algunos compañeros que reconocieron a Dominik W. en uno de los episodios.

“Soy profesor de instituto, doy clases de inglés y geografía. Actualmente imparto más inglés porque hay más demanda”, declaró Dominik W. ante las cámaras de VOX, antes de desplegar su menú de tres platos. Ninguno de sus superiores o compañeros esperaba encontrarle en la pantalla mientras constaba oficialmente en baja médica.

Dirk Schneemann, portavoz de la administración regional, explicó a Bild: “Tras recibir avisos sobre un profesor, actualmente estamos investigando y hemos decidido abrir un procedimiento disciplinario. Pido comprensión, ya que los procedimientos disciplinarios son estrictamente confidenciales y no podemos facilitar más información”. Por el momento, el afectado ha rehusado responder las preguntas de la prensa.

Esta situación coincide con otro caso destacado en Renania del Norte-Westfalia relatado por Der Spiegel, donde una profesora estuvo de baja durante dieciséis años sin haber sido revisada por el servicio médico, percibiendo el cien por cien de su salario durante ese periodo. Una auditoría interna permitió esclarecer los hechos y finalizó el episodio.

El asunto ha llegado ya al parlamento regional de Renania del Norte-Westfalia, tras la exigencia de explicaciones por parte de los grupos parlamentarios de SPD y FDP sobre el control de las bajas de larga duración en el sector educativo.

Ante la pregunta sobre si un trabajador puede acudir a la televisión durante una baja médica, la abogada especializada en derecho laboral Nicole Mutschke respondió en Bild: “Quien está de baja médica no está obligado a permanecer en la cama. En general, se permite cualquier actividad que no obstaculice la recuperación. Lo que se permite depende del motivo de la baja. En el caso de enfermedades mentales, incluso podría recomendarse la actividad física. Pero si participar en programas de cocina está permitido o si la incapacidad para trabajar podría ser puesta en duda, tendría que decidirlo un tribunal en última instancia”.

Temas Relacionados

SucesosBaja MédicaConcursos De CocinaConcurso De TelevisiónAlemaniaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Capacidad de los embalses en España este viernes 7 de noviembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Capacidad de los embalses en

Xavi Abat, abogado, explica “las cuatro formas para autodespedirse con indemnización y paro”

Todas ellas están recogidas en los artículos 50 y 41 del Estatuto de los Trabajadores y se resumen en cuatro grandes supuestos

Xavi Abat, abogado, explica “las

Esta es la presión que debes llevar en los neumáticos para ahorrar combustible en invierno: ni 2 ni 2,5 bares

El descenso de las temperaturas obliga a hacer ajustes en la presión de los neumáticos, un factor que influye directamente en la seguridad, el gasto de combustible y la duración de las cubiertas

Esta es la presión que

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de noviembre

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Cuánto cuesta un euro frente

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 7 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los servicios secretos buscan cerrajeros,

Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

El Gobierno entra en parálisis legislativa tras el bloqueo de Junts, pero todavía cree que puede sobrevivir negociando “ley a ley”

Una pareja belga quería donar sus casas en Marbella a sus hijos, pero la Justicia dice que era una herencia encubierta: no podían venderlas ni usarlas mientras los padres vivieran

Una acusación de la DANA pide que declaren dos alcaldes para que aclaren qué hablaron con Mazón: ven “contradicciones” tras la declaración de Maribel Vilaplana

El Consejo de Estado, presidido por Carmen Calvo, paga 4.668 euros a un relojero para que los 18 relojes que hay en su sede funcionen correctamente

ECONOMÍA

Xavi Abat, abogado, explica “las

Xavi Abat, abogado, explica “las cuatro formas para autodespedirse con indemnización y paro”

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de noviembre

Qué tipos de calefactores consumen más y cuáles ayudan a ahorrar: hasta un 30% menos en la factura de la luz

El precio de las viviendas ubicadas en capitales, grandes ciudades e islas ya supera los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

DEPORTES

Los rivales de Carlos Alcaraz

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no

Un extenista habla sobre la época en que los premios eran en metálico: “Viajar con una bolsa de tenis repleta de fajos de billetes daba un poco de canguelo”

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ayudó a salvar al Real Oviedo: compró una acción del club en 2012 y formó parte del movimiento global que evitó su desaparición

La respuesta de Lamine Yamal cuando le comparan con Messi tras el partido de Champions del FC Barcelona contra el Brujas