Un profesor gana 3.000 euros en un concurso de cocina mientras estaba “de baja por enfermedad” y le abren un expediente disciplinario

Un profesor gana 3.000 euros en un concurso de cocina mientras estaba “de baja por enfermedad” (Montaje Infobae)

Un profesor de Renania del Norte-Westfalia ganó la versión alemana de “Ven a cenar conmigo” - un concurso televisivo de cocina - mientras se encontraba de baja médica, una situación que motivó la apertura de un expediente disciplinario y una investigación en su contra, según publica Der Spiegel. El caso salió a la luz tras la difusión de su victoria en televisión y la posterior notificación a la administración regional de Colonia.

“Quien está de baja médica no está obligado a permanecer en la cama”

La historia tiene como protagonista a Dominik W., un hombre alemán de 34 años y profesor de inglés y geografía. Durante el periodo en el que constaba en baja por enfermedad, su paso por la pequeña pantalla no pasó inadvertido para varios colegas. El ganador del concurso culinario preparó un solomillo de ternera y “baba ganoush”, un plato tradicional libanés, y fue elegido mejor cocinero aficionado en la temática semanal “Un viaje romántico por Eurasia”. Por esta hazaña, recibió un premio de 3.000 euros.

La Administración Regional de Colonia confirmó a Der Spiegel que ha iniciado investigaciones para determinar si la grabación de los programas tuvo lugar durante la situación de baja del profesor. La administración también aclaró que el maestro respondió en plazo a las preguntas oficiales sobre su caso, aunque declinó aportar detalles sobre el contenido de la declaración.

La polémica creció cuando se supo que Dominik W. no solo participó en “Das Perfekte Dinner”, la edición alemana de “Ven a cenar conmigo”, sino también en el programa culinario semanal “Küchenschlacht”. Según el diario Bild, la administración se vio obligada a intervenir tras las dudas planteadas por algunos compañeros que reconocieron a Dominik W. en uno de los episodios.

“Soy profesor de instituto, doy clases de inglés y geografía. Actualmente imparto más inglés porque hay más demanda”, declaró Dominik W. ante las cámaras de VOX, antes de desplegar su menú de tres platos. Ninguno de sus superiores o compañeros esperaba encontrarle en la pantalla mientras constaba oficialmente en baja médica.

Dirk Schneemann, portavoz de la administración regional, explicó a Bild: “Tras recibir avisos sobre un profesor, actualmente estamos investigando y hemos decidido abrir un procedimiento disciplinario. Pido comprensión, ya que los procedimientos disciplinarios son estrictamente confidenciales y no podemos facilitar más información”. Por el momento, el afectado ha rehusado responder las preguntas de la prensa.

Esta situación coincide con otro caso destacado en Renania del Norte-Westfalia relatado por Der Spiegel, donde una profesora estuvo de baja durante dieciséis años sin haber sido revisada por el servicio médico, percibiendo el cien por cien de su salario durante ese periodo. Una auditoría interna permitió esclarecer los hechos y finalizó el episodio.

El asunto ha llegado ya al parlamento regional de Renania del Norte-Westfalia, tras la exigencia de explicaciones por parte de los grupos parlamentarios de SPD y FDP sobre el control de las bajas de larga duración en el sector educativo.

Ante la pregunta sobre si un trabajador puede acudir a la televisión durante una baja médica, la abogada especializada en derecho laboral Nicole Mutschke respondió en Bild: “Quien está de baja médica no está obligado a permanecer en la cama. En general, se permite cualquier actividad que no obstaculice la recuperación. Lo que se permite depende del motivo de la baja. En el caso de enfermedades mentales, incluso podría recomendarse la actividad física. Pero si participar en programas de cocina está permitido o si la incapacidad para trabajar podría ser puesta en duda, tendría que decidirlo un tribunal en última instancia”.